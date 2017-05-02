فعاليات| افتتاح مؤتمر أدباء الدلتا.. وانطلاق «الكرنك» للآثار

تنظم وزارة الثقافة مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، اليوم الاثنين، حيث تقام عدد من الندوات بالمجلس الأعلى للثقافة والمراكز الثقافية بالمحافظات، بالإضافة إلى الحفلات الفنية والعروض المسرحية بدار الأوبرا وساقية الصاوي.

الفعاليات والندوات الثقافية

يشهد وزير الثقافة حلمي النمنم، اليوم الثلاثاء، افتتاح فعاليات مؤتمر أدباء إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي في دورته الـ18، بمركز التعليم المدني بمدينة دمنهور، ويصدر جاليري بالزمالك كتابًا عن الفنان جمال السجينىي مناسبة «مئوية جمال السجيني» احتفالًا بحياة وأعمال الفنان المميزة، وذلك فى تمام الساعة الخامسة مساء بمقر قاعة الزمالك.

وتنظم إدارة البحث العلمي بمنطقة آثار مصر العليا مؤتمر الكرنك الأول «ويستمر ليومين» بمكتبة مصر العامة بمدينة الأقصر، ويقيم بيت الثقافة بمدينة السنبلاوين احتفالية بمناسبة عيد العمال، تشتمل على محاضرة وعرض لفريق الكورال، في السادسة مساءً بمقر البيت، وينظم قصر ثقافة منية النصر ندوة بعنوان «بالعمل تنهض الأمم» في السادسة مساءً بمقر البيت.

ويعقد بيت ثقافة بني عبيد ندوة بعنوان «الأنماط الاقتصادية وعلاقتها بسوق العمالة في مصر» في الحادية عشرة صباحًا بمقر البيت، ويستقبل قصر ثقافة المنصورة، في الخامسة مساءً، زوار المعرض المقام بقاعة الفنون التشكيلية بمقر القصر بمناسبة عيد العمال، وتقام اليوم محاضرة تعريفية عن ورشة «السجاد الطائر» من الساعة الخامسة وحتى الثامنة مساء، تقدمها الفنانة سوسن روزنثال حول نهجها نحو الفن العام، ومقدمة عن مشروع السجاد الطائر، بدرب 1718، ويستضيف مركز كرمة بن هانئ معرض «وجوه» لفن البورتريه نحت وتصوير، الذي يضم مجموعة من الأعمال لنحو 40 فنانًا.

يعقد صالون علمانيون 235 حول «جدلية الفن والحرية» في السابعة مساءً بمقر الحركة بوسط البلد، وضيف الصالون حسن حماد، أستاذ الفلسفة وعلم الجمال بجامعة الزقازيق، وينظم مركز «دال» للأبحاث والإنتاج الإعلامي، التابع لمؤسسة «مؤمنون بلا حدود» ندوة علمية بعنوان «الحرب الكولومبية: أصلها وتطورها والدروس المستفادة منها للصراعات العربية»، اليوم الثلاثاء، في تمام السادسة مساء بمقر المركز بجاردن سيتي.

الأفلام والكتب والحفلات الفنية

ينظم معهد جوته بالقاهرة أسبوعًا لعرض الأفلام تحت شعار «مجرد زوايا»، ما بين القاهرة والإسكندرية، وتقيم دار بن رشد حفل توقيع ومناقشة المجموعة القصصية «أن تكون بلا بهية» للكاتب أسامة ريان في السابعة مساءً بأتيليه القاهرة.

وتقدم فرقة باليه أوبرا القاهرة، تحت إشراف أرمينيا كامل وبمشاركة أوركسترا أوبرا القاهرة قيادة المايسترو هشام جبر، عرضًا يضم ثلاثة باليهات قصيرة هي رقصات نلتقي بها، لوركيانا وبوليرو من تصميم تيري مالا ندين، مارك مارك مانات سيكانيان، موريس بيجار والدكتور عبد المنعم كامل، لمدة أربعة ليال متتالية، تبدأ في الثامنة من مساء الثلاثاء إلى الجمعة، على المسرح الكبير، في إطار التطوير الفني الذي تشهده دار الأوبرا برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم.

يحيى الفريق الغنائي الشاب سرور باند حفلًا غنائيًّا، بساقية الصاوي على مسرح قاعة الحكمة، الثلاثاء، ويستعد سرور لتقديم خليط من أجمل الموسيقى، ما بين الفلكلور والجاز والروك والفلامنكو، ومعهم الموسيقى الشرقية مع كلمات مختلفة وجذابة ومن الأغنيات المقدمة «كتفك حي، الليلة، الهروب».