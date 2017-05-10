فعاليات| إحياء ليلة النصف من شعبان.. وتأبين الكابتن غزالي

تنظم وزارة الثقافة المصرية مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، اليوم الاربعاء، حيث تقام عدد من الندوات الثقافية بالمجلس الأعلى للثقافة والمراكز الثقافية في المحافظات، بالإضافة إلى الحفلات الفنية والعروض المسرحية بدار الأوبرا المصرية وساقية الصاوي.

الفعاليات والندوات الثقافية

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة عدة محاضرات بمناسبة ليلة النصف من شعبان، وذلك ضمن عدد من الفعاليات الثقافية والفنية التى تنظمها مختلف قطاعات الثقافة تحت رعاية حلمي النمنم وزير الثقافة.

ويُلقي الشيخ أشرف محمود بمكتبة الطفل، محاضرة “فضل ليلة النصف من شعبان”، ويُلقي الشيخ محمد محمد عبد التواب، نفس المحاضرة بمكتبة حي جنوب، بمكتبة الكعابي الجديدة، وتُقام ندوة دينية بمناسبة الاحتفال بهذه الليلة ينظمها أمناء المكتبة.

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، ورش إعداد الممثل وفنون المسرح وحكي وإلقاء، بقصر الأمير طاز وبيت العود العربي، تقام ورشة تعليم العود “كادر أساتذة بيت العود” الساعة 4 عصرا، أما مركز إبداع الطفل بيت العيني يعقد ورشة تنمية مهارات بعنوان “فكر- تعلم- ابتكر“.

وفي نفس الموعد تقام ورشة أخرى بالتعاون مع وحدة الركن الأخضر بوزارة البيئة، وتقدم فرقة التنورة التراثية عروضها الفنية بوكالة الغوري في الساعة السابعة والنصف مساءً، ويعقد مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، ندوة صالون الأدب العالمي بعنوان “البادية بين التاريخ والأدب والفن” في الساعة السابعة مساء بقاعة توفيق الحكيم، ويقيم متحف أم كلثوم الصالون الثقافي بعنوان “أم كلثوم والقصبجي” في الثامنة مساء.

وتنظم دار الأوبرا المصرية، ندوة بعنوان “نساء خدمن الوطن” في الساعة الثامنة مساء بالمسرح الصغير، فيما يعقد المجلس الأعلى للثقافة، الندوة السادسة من سلسلة “إبداعات” الشهرية التي تنظمها لجنة القصة لمناقشة رواية “نقطة نظام” للروائي صبحي موسى، في الساعة السادسة مساءً، بقاعة الفنون بالمجلس.

تنظم شعبة اللغة الإنجليزية، بكلية الإعلام، جامعة القاهرة، مؤتمرًا تحت عنوان “الخطاب الديني بين ضرورات التجديد والحفاظ على الثوابت”، لمناقشة الخطاب الديني وآليات تجديده في ظل الظروف الراهنة، وذلك تحت رعاية الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، والأستاذة الدكتورة جيهان يسري، عميد الكلية.

يشهد وزير الثقافة حلمي النمنم، ومحافظ السويس اللواء أحمد حامد، ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة صبري سعيد، حفل تأبين شاعر المقاومة الكابتن غزالي، بحضور كوكبة من القيادات التنفيذية والثقافية ورموز المقاومة بمحافظة السويس، ويتضمن برنامج حفل الافتتاح عرض فيلم وثائقي عن حياة الكابتن غزالي، وفقرة فنية مسرحية من إخراج خالد حسان، يعقبها كلمات التأبين.

يفتح باب المشاركة في الدورة العاشرة لمهرجان القاهرة للمسرح المصري، ويستمر استقبال المشاركات حتى السبت الموافق 20 مايو الجاري؛ وتشمل المشاركات العروض التي عرضت في الفترة من الأسبوع الأول من مايو 2016 إلى الأسبوع الأول من مايو 2017، وذلك للمشاركة في قسم “المسابقة الرسمية” أو قسم “العروض المختارة”، وذلك وفقًا للقواعد والشروط الجديدة الواردة بطلب المشاركة.

يستضيف قصر ثقافة نعمان عاشور بمدينة ميت غمر، ورشة تعليم فن “البورتريه” بمقر القصر، وينظم مركز النيل للإعلام بالمنصورة ندوة عن “حقوق المواطن والديمقراطية”، وذلك بقاعة الاجتماعات بالوحدة المحلية بمركز محلة الدمنة.

يشارك الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمفكر السياسي مصطفى الفقي، ودرية شرف الدين، وزير الإعلام الأسبق، بالمؤتمر القومي الرابع للتنوير الذي تنظمه جامعة الإسكندرية، ويستمر على مدار يومين لمناقشة عدة قضايا تهم الرأي العام.

العروض المسرحية والأفلام والحفلات

يفتتح البيت الفنى للمسرح، العرض المسرحي المونودراما “واحدة حلوة” تأليف وإخراج أكرم مصطفى، وذلك فى الساعة التاسعة مساء، بقاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة، وتعرض الهيئة العامة لقصور الثقافة فيلما وثائقيا عن “شخصية عامة بالفيوم” ينظمها قسم السينما علي مسرح قصر ثقافة الفيوم.

كما يقدم فرع ثقافة المنوفية العرض المسرحي “الأدباتي” لطلاب جامعة المنوفية، وذلك على خشبة مسرح الجامعة، ويقام حفل توزيع جوائز المسابقة البحثية المركزية لإدارة المرأة، بقاعة سعد الدين وهبة بالهيئة، والتي أعلن عنها سابقاً تحت عنوان “العولمة وهوية المرأة” .

يعرض مركز الثقافة السينمائية، التابع إلى المركز القومى للسينما، مختارات من أفلام الشباب وهى: فيلم “فريسكا” روائي قصير، إخراج ليليان رأفت، وفيلم “سوق الجمعة” تسجيلي من إخراج محمد الميهي، وفيلم “العائلة” روائي قصير، إخراج هبة هلال؛ تبدأ العروض الساعة 6:30 مساء، والحضور مجانا للجمهور والسينمائيين والإعلاميين، بمركز الثقافة السينمائية في 36 ش شريف القاهرة الدور الأول.

تحيي فرقة “أفرو كايرو” بقيادة المطرب ياسر أنور، حفلا غنائيا على خشبة مسرح الحكمة بساقية الصاوي بالزمالك، في تمام الساعة السابعة مساء.