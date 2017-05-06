فعاليات| إحياء ذكرى القصبجي.. ومناقشة «نيوتن وسنية»

تنظم وزارة الثقافة المصرية مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، اليوم الإثنين، حيث تقام عدد من الندوات الثقافية بالمجلس الأعلى للثقافة والمراكز الثقافية في المحافظات، بالإضافة إلى الحفلات الفنية والعروض المسرحية بدار الأوبرا المصرية وساقية الصاوي.

الندوات والفعاليات الثقافية

ينظم المتحف المصري الكبير، اليوم السبت، المؤتمر السنوي الثالث للملك توت عنخ آمون، بقاعة أحمد كمال باشا، بمقر وزارة الآثار بالزمالك، برعاية الدكتور خالد العناني وزير الآثار، وتعقد مكتبة المستقبل، احتفالية بعنوان “ليلة الرؤية” بمناسبة قرب قدوم شهر رمضان المبارك، واحتفاء بهذه المناسبة الدينية التي تحظى بحضور وتقدير من قبل المجتمع المصري، وينتظرها الكبار والأطفال.

تقيم جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش، ندوة ثقافية تكريما لذكرى الفنان الراحل القصبجي، والفنان الراحل محمد شوقي، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء، ويستضيف معهد جوته الألماني، معرضا للفنون التشكيلية للأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية، بالتعاون مع طلاب دبلوم التنمية الثقافية بجامعة القاهرة.

الحفلات الفنية والأفلام

تحيي الفنانة رانيا شعلان، في الثامنة مساءً، حفلا غنائيا على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، وتختتم فعاليات أسبوع أفلام جوته بالإسكندرية، وذلك بعرض عدد من الأفلام التي تدور حول الأسرة والفن والمرأة وقضايا اللجوء والهجرة وغيرها من القضايا المهمة.

في ساقية الصاوي بالزمالك، يحيي الفنان أمير عيد، حفلاً فنياً، على مسرح قاعة الحكمة في الثامنة مساءً، وتحيي فرقة “أرابيش” باند الفنية، في السابعة والنصف مساء، حفلا فنيا على مسرح قاعة النهر بساقية الصاوي بالزمالك.

يستضيف قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور أحمد عواض، الأفلام الفائزة في الدورة السادسة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، وذلك بقاعة سينما الهناجر في السادسة مساءً، وتعقد “مؤسسة دوت بكرة” حفل “أفضل أفلام المهرجان” بمسرح الفلكي بحرم الجامعة الأمريكية بميدان التحرير.

الكتب وحفلات التوقيع

يقيم مركز طلعت حرب الثقافي، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة مساء، ندوة لمناقشة المجموعة القصصية “نيوتن وسنية”، وتستضيف مكتبة أقلام عربية بوسط البلد، حفل توقيع رواية “تسوباسا” للكاتبة آية عبد الرحمن، في السابعة مساء.

وتستضيف مكتبة ألف بالمهندسين حفل توقيع ومناقشة رواية “آدم علي العبد” الصادرة عن دار صفصافة للنشر للكاتب شادي الرفاعي، في تمام السابعة مساءً، ويحتفل الكاتب الشاب أحمد عبد المنعم رمضان، بتوقيع أحدث رواياته «رسائل سبتمبر»، وذلك في السابعة مساء بمكتبة آفاق.