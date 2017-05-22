فض اعتصام عمال «أسمنت طرة» بالقوة.. والقبض على 22

فضت قوة شرطية، اعتصام عمال الأمن الإداري لشركة أسمنت طرة، وألقت القبض على ٢٢ منهم؛ على خلفية اعتصامهم المستمر منذ ٥٥ يوما لرفض قرار الشركة بتسريحهم بعد مدة خدمة تتراوح بين عشر وخمس عشرة سنة.

وقال المحامي العمالي هيثم محمدين، إن قوة كبيرة من الأمن المركزي وقسم شرطة المعادي، ألقت القبض على ٢٢ من عمال الأمن الإداري لشركة أسمنت طرة، على خلفية اعتصامهم المستمر منذ ٥٥ يوما؛ لرفض قرار الشركة بتسريحهم بعد مدة خدمة تتراوح بين عشر وخمس عشرة سنة، ولرفض اعتبارهم عمال مقاول واستبدالهم بشركة كوين سيرفيس.

أحمد عبد العال، أحد عمال مصنع أسمنت طرة وضمن 75 آخرين، قضى 24 عاما، يعمل بالمصنع دون تعيين، وأصبح مهددا بالطرد والتشريد، قال: “كنا نعمل باليومية منذ 2003، ورواتبنا وبياناتنا كانت مسجلة لدى مصنع أسمنت طرة، لكن فوجئنا في 2008، بعد عدة حوادث للعمال بالمصنع تسببت في موت بعضهم، بضم باقي عمال اليومية لشركة أحمد عثمان للمقاولات العمومية”.

وأضاف: “بعدما ضمتنا إدارة المصنع للشركة الجديدة، توجهنا للنقابة العامة لإثبات أحقيتنا بالتعيين في مصنع أسمنت طرة، وطالبتنا النقابة بمقاضاة مصنع طرة، وتم بالفعل، وحصلنا على حكم بالتعيين، لكن فوجئنا في الصيغة التنفيذية للحكم، بشطب حكم أسمنت طرة من الصورة الضوئية، وبعدها تقدمنا ببلاغ للنائب العام بالتزوير”.

وبدأ عمال أسمنت طرة اعتصامهم يوم 3 أبريل الماضي، بعدما حصلوا على حكم يلزم إدارة المصنع بأحقيتهم في التعيين والحصول على جميع حقوقهم؛ بداية من التعيين، وتقنين أوضاعهم، ومساواتهم بالعمالة المعينة داخل الشركة بكل الامتيازات، لكن الإدارة رفضت الالتزام بالحكم القضائي، وحاولت التلاعب فيه.