فرج السقا.. بقال الغربية الشاعر

يبدو فرج السقا، لمن يراه للمرة الأولى مثل كائن أسطوري ضل طريقه إلى زماننا، قامته فارعة، يجلس خلف منضدة في “دكان البقالة” الخاص به وسط قريته “سمتاي” بمركز قطور بمحافظة الغربية، محاطا ببعض الكراتين والبضائع، أو يقف مبتسما داخل محله مرحبا بالجميع.

يقاوم عم فرج ما حوله من متاجر وما فيها من بضائع مغرية “بشعره العامي” محاولا أن يجذب الزبائن إليه لعله يوقظ داخلهم نوعا من الشغف الروحي الذى ابتذلته حمى الشراء والاستهلاك، مستمدا طاقته ويقينه من جذور حضارية قديمة لتلك القرية التي كان الأدب فيها هو نافذة الثقافة الوحيدة لأبناء القرية المتعلمين وكان الإبداع هو المالك الشرعي لمفاتيح الأبدية.

حياته التى عاشها كانت مليئة بالمرارة والسخط والكراهية والشكوى من الدهر والأسى فلعن الظروف التي أصابت الجميع فى مقتل، فلحظات السعادة في حياته قليلة، لذلك لجأ إلى تأليف الشعر كمحاولة للتخفيف.

تعبيراته الفنية ربما تبدو غريبة وغير مفهومة، ولكن سرها يتكشف عندما تراه في بيئته الطبيعية بمعبده الخاص الذي أقامه في بيت صغير في إحدى ضواحي قرية “سمتاى”، وهو “الكهف” الذي يتنفس فيه هواء التاريخ المعتق بحرية، ومنه اشتق دربه الفني كشاعر يمارس تأليف القصائد العامية التي تحمل سماته المميزة، والتي نالت قسطا كبيرا من إعجاب المثقفين والعديد من جوائز بيوت الثقافة.

لم يخجل العم فرج، يوما من كونه “بقالا” بل إنه فخور بذلك كما هو فخور بثقافته وموهبته، التي تنتج شعرا يبحث عن الرقة والحنين والذكريات، ويتحدث عن الحب الرفيع الذي يتسامى إلى حد التقديس، حب الصبابة والعشق الراحل دائما عبر الزمان.

تعلَّميني

يا امرأةً كـ فبراير

دومًا أراها مَبْتورة

لياليها جليدية

حدائقها خريفية

جدائلها نُحاسية

ونهداها

كأبياتٍ من الأشعارِ مكسورة

يا سيدةً تحاكيها جبالُ الثلج

ويا أنثى

في دنيا الحسنِ مَغْمُورة

يا أَمَة بدائيةً وأُميّة

وواهِمةً ومغرورة

بم تَغْترِّي يا أنت

بم تَغْتَرِّي؟ لا أفهم

أباللا شيء سيدتي؟

أم بربيعِك المعدم

أبالوجناتِ شاحْبة

أم بالثغرِ لم يُلْثم

يا امرأةً

ليس لها تاريخ

ومطموسة الجغرافيا

ضَعِي لحياتك البلهاء فلسفة

وتحرَّرِي من قيدِ

منطقِك الكريه وغَيّريه

وانْفُضِي عن حسنِك المقهور

كلَّ جهالة

وأوْئِدي فيه الغرور وهَذِّبيه

وكلَّ نساءِ العالمين كُوني

وإن بَغَيْت ثقافةً

فاحفظِي عنّي سيرتي

وتَعلَّميني

سائل سألني

سائل سألني

سؤال فتنِّي

كان فيه براءة

وفيه جراءة

وفيه تجني

لما عايني

وشاف صروفي

وشجوب حروفي

وساءه أني

من صعرسني

وانا بجناحاتي

عايش حياتي

وعالبياتي مغرم أغني

ما انا المغني

حالف اتني

أحرت واتني

في نظام فتني

واغزل في معزل

على نول ومغزل

ولأني أعزل

مابكونش أرزل

م اللي قتلني

ويلف لوفي

شباك كسوفي

ويا دنيا طوفي

عشان تشوفي

من فكر نوفي

تفتل كفوفي

حبلين تمني

…………..

سائل سألني

أنا ليه بفكر

وانصح وادبر

لغيري أكتر

ولنفسي أكبر

برغم أني

باعرف أجامل

واقدر أجادل

وأرصف جنادل

تسقي العنادل

عبير محني

أديه بفني

ما انا المغني

عايش بحيلته

كل اللي حيلته

منقار وريش

يسهر يليل

للريح يميل

يتعب يقيل

علي أي شيش

وبالسعادة..؟

الروح يمنِّي