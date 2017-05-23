غياب عون عن قمة الرياض.. والحريري على الكتالوج السعودي

لم يتسنَ بعد معرفة أسباب عدم ترؤس الرئيس اللبناني ميشيل عون للوفد اللبناني في “القمة العربية الإسلامية الأمريكية” التي عقدت بالعاصمة السعودية الرياض، وتولي سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني وزعيم تيار المستقبل، رئاسة الوفد اللبناني في القمة، إلا أنه من المؤكد أن السبب ليس هوية عون، الدينية أو طائفته، فالقمة شملت رؤساء أفارقة وآسيويين تتعدد أديانهم ومذاهبهم، لكن قد يرجع أحد تلك الأسباب إلى كلمتين ألقاهما عون من قبل في محافل عربية، ومثّلتا خروجا عن التيار السعودي الخليجي ومشروعه السياسي المؤخر والحالي، وما تأسس عليه هذا التيار من قواعد مفادها تكتيل العرب إلى جانب الكيان الصهيوني ضد أي مكوّن عربي أو غير عربي يستهدف تبني مقاومة الاحتلال.

إحدى الكلمتين كانت خلال اجتماع للمندوبين الدائمين بالجامعة العربية في القاهرة، وقال فيها “لقد نجح الفكر الصهيوني في تحويل الحرب الصهيونية العربية إلى حرب عربية – عربية تقوم على صراع طائفي مما يبرر لإسرائيل تهويد فلسطين وتحويل ما تبقى من الفلسطينيين لسكان يستأجرون الأرض ولا يملكونها”

الكلمة الثانية كانت في القمة العربية الأخيرة بالأردن، حين ذكّر عون الحضور بالمادة الثامنة من ميثاق جامعة الدول العربية التي تفرض على كل دولة من الدول المشتركة أن تحترم نظام الحكم القائم في الدول الأخرى المنتسبة إلى الجامعة، وتتعهد بأن لا تقوم بأي عمل يرمي الى تغييره“، في إشارة واضحة إلى الدور الخليجي في تدمير سوريا. وبحضوره للقمة أضاف عون إلى مقرراتها ضرورة التفرقة بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال الصهيوني، وأطلق عون في الوجوه صيحة خارج السرب العربي حين قال: “من أجل من نتقاتل ومن أجل ماذا نقتل بعضنا البعض؟ أمن أجل تحرير القدس والأراضي العربية المحتلة؟ أم من أجل الوطن الفلسطيني الموعود وإعادة اللاجئين؟”

ميشيل عون ليس رئيسا للجمهورية اللبنانية فحسب، بل هو زعيم لأحد التيارات الرئيسية الكبرى في المجتمع اللبناني والممثلة للمسيحيين الموارنة، ومن هنا تأتي أهمية مواقفه كونها لا تعبر فقط عن “تحالف سياسي” قائم مع حزب الله، إنما أيضا تعبير عن وجود جماهيري اجتماعي لتلك المواقف.

الحريري.. تبعية بلا خيارات

ورغم أن سعد الحريري، من أقرب حلفاء المملكة السعودية، فإن ذلك لم يمنع المملكة من التعامل مع حضوره على رأس الوفد اللبناني بمثل تعاملها مع غيره من الحضور، حيث فوجئ الوفد اللبناني، بصدور بيان ختامي عن القمة، بخلاف ما أكد الوفد قبل الذهاب إلى الرياض بناء على ما أخبره به الحليف السعودي، وهو البيان الذي تضمن اتهام حزب الله، أحد المكوّنات الرئيسية للشعب اللبناني، بأنه كيان إرهابي، مساويا إياه بداعش وفقا للمصالح الأمريكية والخليجية والصهيونية، بعد أسابيع من انتهاء الحزب من تطهير الحدود الشرقية للبنان من سيطرة داعش – باستثناء جيب محدود – ثم تسليم مواقعه إلى الجيش اللبناني، الذي شرع على الفور في تطهير الجيب الباقي واستهداف تمركزات الإرهابيين بكثافة.

سعد الحريري الذي كان والده رفيق الحريري الملياردير اللبناني الشهير بوابة تاريخية للنفوذ السعودي إلى لبنان، كان قد انتقد الشهر الماضي جولة إعلامية اصطحب خلالها حزب الله وفدا إعلاميا عربيا موسّعا على خط الحدود مع فلسطين المحتلة، وأوضح فيها للإعلام التحصينات المكثفة الجديدة التي يقيمها الكيان الصهيوني على خط المواجهة مع مرتكزات الحزب والجيش اللبنانيين، وبعدها بساعات توجه سعد الحريري إلى بلدة الناقورة وعقد مؤتمرا صحفيا انتقد خلاله الجولة واتهم حزب الله بمخالفة قرار مجلس الأمن 1701 بوقف الأعمال العسكرية في الجنوب، كما أكد أن الجيش اللبناني هو وحده الموكل إليه حماية الحدود، الأمر الذي طالما أكده الحزب نفسه في المعادلة الثلاثية التي يطرحها كضمانة لأمن لبنان وتحرير أرضه المحتلة “الشعب والجيش والمقاومة”، وفي ظل مرافقة قوات الجيش للجولة الإعلامية التي تمت.

ثمة رؤى تتعلق بأداء الحريري وتصف إمكانياته السياسية بالتواضع الشديد، وعجزه منذ نزوله للساحة السياسية حتى اليوم عن خلق استقلالية في مواقفه عن الاتجاه السعودي، فضلا عن تركة التبعية التي ورثها عن والده الذي كان أكثر قدرة منه على إقامة “توازن” بين التوجيهات السعودية، وبين الحفاظ على “غطاء وطني” ساعٍ للتوافق مع المكوّنات الكبرى الأخرى للمجتمع اللبناني، لكن اختلاف المرحلة التاريخية له دور كبير في هذا، فتراجع وانحسار قوة تيار المستقبل وقدرته على فرض إرادته، يرتبط جوهريا بانهزام عام للمشروع السعودي في المحيط الطبيعي للبنان أي سوريا، وبفشله في المحيط الطبيعي للسعودية أي اليمن.

لا يقف الحريري وتياره، فقط، ضد الدولة السورية بحزم مريب، يصل إلى درجة رفض مجرد الحوار معها بشأن قضايا عملية وثيقة الارتباط بمصالح كل اللبنانيين كالمهاجرين السوريين في لبنان والتنسيق لتأمين الحدود بين الدولتين، بل أيضا وقفا ضد تولّي حزب الله مهمة تأمين تلك الحدود من الخطر الداعشي الذي استولى على قطاعات كبيرة منها وكان في طريقه لاجتياح الداخل اللبناني، وفي ذات الوقت الذي يؤكد فيه تيار المستقبل دوما على أن الجيش الوطني هو وحده المسؤول عن مهمات كتلك، لم توجد مواقف جادة وحازمة – على الأقل بنفس حزم الموقف السلبي من سوريا – تجاه حوادث اختطاف داعش للمواطنين والجنود اللبنانيين قرب الشريط الحدودي، أو تجاه التدفق الذي استمر لفترة للمفخخات إلى الداخل اللبناني من العمق السوري، وبدلا من السعي لموقف عملي وطني من واقع تلك الخطورة، استمر سعد الحريري على معزوفته السعودية: حزب الله هو المسؤول عن وجود داعش في لبنان، مع أن الحزب هو من قاتل وطرد داعش من على الحدود ومن طالب بالوقاية منها وردعها مسبقا، وهو من ورّط البلاد في حرب 2006، وتلك سردية تتناغم مع السردية السعودية التي طالما رددها تيار المستقبل وقت أن كانت القذائف تنهال على لبنان لاحتلاله.