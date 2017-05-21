غضب صحفي من دعوة وزير الداخلية لزيارة النقابة

كتب: محمد صفاء الدين وهاني أحمد

حالة من الغضب والرفض تنتاب الجماعة الصحفية بعد أن وجه نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، الدعوة إلى وزير الداخلية لزيارة نقابة الصحفيين بهدف توطيد العلاقة بين الوزارة والنقابة في مختلف المجالات بما يعود بالنفع على مصلحة الوطن، وذلك خلال لقاء الوزير بمكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، وعبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، لبحث تطورات المشهد العام وسبل التعاون بين وزارة الداخلية والهيئات الإعلامية والصحفية ونقابة الصحفيين.

دعوة النقيب للوزير أثارت غضب المئات من الصحفيين بسبب ما قامت به الشرطة في واقعة غير مسبوقة في الأول من مايو 2016 من اقتحام لنقابة الصحفيين بالمخالفة للقانون والدستور وتوجيه تهمة التستر على هاربين من العدالة لنقيب الصحفيين السابق يحيي قلاش، ووكيل النقابة السابق خالد البلشي، وسكرتير عام النقابة السابق جمال عبد الرحيم، وصدور حكم بالحبس ضدهم، ويرفض الصحفيون دخول وزير الداخلية للنقابة.

جمال عبد الرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، قال لـ”البديل”: نرفض السماح لوزير الداخلية بدخول مقر النقابة بعض محاصرتها يوم 25 أبريل 2016 ومنع الزملاء الصحفيين من الدخول وإلقاء القبض على 42 من الزميلات والزملاء بدون وجه حق واقتحامها أول مايو بالمخالفة للمادة 70 من قانونها التي تحظر دخول قوات الأمن أو تفتيشها إلا في حضور رئيس نيابة عامة ونقيب الصحفيين أو من ينوب عنه، ومحاصرتها في 4 مايو 2016 أثناء انعقاد الجمعية العمومية وتحريض البلطجية والمسجلين خطر بمنع الزملاء والزميلات من الدخول والاعتداء عليهم.

وأكد محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين أن الدعوة التي وجهها نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، لوزير الداخلية لزيارة نقابة الصحفيين لا تمثل المجلس لأنه لم يجتمع لمناقشة الأمر، مؤكدا أن دعوة كهذه وبعد مرور عام على جريمة اقتحام الداخلية لمبنى النقابة وانتهاكها لقانون النقابة وللدستور دون مساءلة قانونية وفي عهد نفس الوزير، تحتاج إلى مناقشة مستفيضة داخل مؤسسة النقابة التي تمثل كل الصحفيين، بالرغم من أن الدعوة مرفوضة شكلا ومضمونا من قبل أن تناقش وفقا لرؤيتي للحفاظ على كرامة هذا الكيان الذي يمثلنا جميعا.

ومن جانبه أكد حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن النقابة تريد أن تتجاوز مرحلة الخلافات والأزمات التي مرت بها خلال الفترة الماضية وأن ما حدث بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية سوء فهم لذلك كان اللقاء مع وزير الداخلية لإزالة الخلاف، مشير إلى أن الطرفين أعلنا استعدادها لتجاوز الخلاف والعمل على بداية مرحلة جديدة.

وعن عدم مناقشة الدعوة في مجلس النقابة قبل توجيهها، أشار زكريا إلى أن نقيب الصحفيين يمثل النقابة بكل من فيها ولا يوجد ما يستدعي مناقشة هذه الدعوة قبل توجهها لوزير الداخلية، مشيرًا إلي أن مثل هذه الأمور هي التي تعقد الوضع وتصعد المشاكل.