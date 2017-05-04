غضب أولياء الأمور بسوهاج لتخفيض كراسات إجابة نقل الإعدادية للنصف

سادت حالة من الغضب الشديد بين أولياء أمور طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي بمختلف مدارس قرى ومراكز ومدن سوهاج؛ بسبب تخفيض عدد أوراق كراسات الإجابة الخاصة بامتحانات نهاية العام، والمعروفة إداريًّا بـ “2 نقل” إلى 4 صفحات بدلًا من 8؛ بحجة تخفيض النفقات الخاصة بالامتحانات، ما يعود بالنفع على ميزانية الدولة.

وطالب أولياء الأمور محافظ سوهاج، الدكتور أيمن عبد المنعم، بسرعة التدخل، وإنقاذ مستقبل أبنائهم وحمايته من الضياع.

وأوضح أولياء الأمور أن ترشيد النفقات الذي يعود بالنفع علي ميزانية الدولة ليس محله كراسة إجابة امتحانات الطلاب، وإنما أشياء وجوانب أخرى في التربية والتعليم بعيدة كل البعد عن مستقبل أبنائهم، مثل المكافآت وتغيير فرش وتجهيزات مكاتب المسؤولين، سواء في الوزارة أو المديريات وغيرها من الجوانب الأخرى.

بلغ عدد طلاب الصف الأول الإعدادي بمحافظة سوهاج حسب بيانات مديرية التربية والتعليم 88 ألفًا و685 طالبًا وطالبة، بينما بلغ عدد طلاب الصف الثاني الإعدادي 71 ألفًا و735.

السيد حسين، ولي أمر طالب بالصف الأول الإعدادي من مركز جهينة، قال إنه إذا لم يتم تغيير كراسات الإجابة بأخرى عدد أوراق كافٍ، فسوف يتقدم بشكوى في النيابة العامة ضد مسؤولي مديرية التربية والتعليم بسوهاج، يتهمهم بالتقصير في توفير المستلزمات الامتحانية والأوراق اللازمة لامتحان نجله والآلاف من زملائه.

وقال أحمد يوسف، ولي أمر طالبين بمرحلة النقل بالإعدادية من مركز جهينة، إن نجليه إذا لم يوفقا في الحصول على درجات مرضية في امتحانات نهاية العام، خاصة أنهما من الأوائل على مدارسهما في المرحلة الابتدائية، فسوف يتقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد كل المسؤولين عن التربية والتعليم بسوهاج، مؤكدًا: سوف يكون السبب في الإخفاق تقليل عدد أوراق الإجابة، خاصة أن طالب النقل الإعدادي غير مدرك جيدًا لتقسيم ورق كراسة الإجابة على عدد الأسئلة.

موجه أول لغة عربية بإحدى الإدارات التعليمية – رفض ذكر اسمه – أكد لـ “البديل” أن كراسة الإجابة المعروفة إداريًّا باسم “2 نقل” والمقرر أن يجيب فيها الطلاب امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي لا تتناسب بأي حال من الأحوال مع امتحان مادة اللغة العربية، خاصة أن الامتحان يتكون من 6 أسئلة، لافتًا إلى أن ورقة الإجابة التي وصلت للإدارات التعليمية ذات مقاس صغير في الطول والعرض وهو ما يقلل من فرص نجاح الطلاب، خاصة أصحاب الخطوط السيئة.

وأضاف أن مسؤولي شؤون الطلبة بالإدارة التعليمية التابع لها أحضروا له نسخة من كراسات الإجابة؛ ليؤكد لهم كفاية الورقة للإجابة عن الامتحان الموضوع من عدمه، فقرر أنها لا تكفي، مؤكدًا “خاصة أننا نطالب الطلاب دائمًا أثناء المرور علي المدارس قرب نهاية الفصل الدراسي بأن يجيبوا عن كل سؤال في صفحة واحدة؛ حتى تكون الورقة منسقة ومنظمة”، مسائلًا “كيف لمثل هذه الورقة أن تكفي امتحان مادة اللغة العربية وهو عبارة عن 6 أسئلة رئيسية، السؤال الأول التعبير وينقسم إلى أ – موضوعي، ب – وظيفي، والسؤال الثاني القراءة، وينقسم إلى ثلاثة أسئلة، يجيب الطالب عن اثنين منها فقط، والسؤال الثالث النصوص، وينقسم إلى ثلاثة أسئلة أيضًا يجيب الطالب عن اثنين، والسؤال الرابع النحو، وهو أكبر سؤال في الامتحان وعليه 25 % من درجة الامتحان، والسؤال الخامس الإملاء”.

موضحًا أن هذه الكراسات قد تصلح لإجابة امتحانات أخرى لا تحتاج لإسهاب من الطالب، وتكون أشبه بأسئلة موضوعية “ضع علامة صح أو خطأ، اختر من بين الأقواس، أكمل النقاط، وما شابه”.

وقال رشدي عبد اللطيف خضيري، مدير الإدارة التعليمية بجهينة، لـ “البديل” إنه تمت مخاطبة مديرية التربية والتعليم بسوهاج، متمثلة في محمد حسام، وكيل الوزارة؛ لسرعة بحث المشكلة وتداركها بسرعة، خاصة أن بداية امتحانات النقل الإعدادي “الصفين الأول والثاني الإعدادي” السبت المقبل، مضيفًا أنه بعد شكاوى بعض أولياء الأمور تواصل مع بعض الموجهين الأوائل للمواد بالإدارة، وأكد بعضهم أن ذلك العدد من الورق لا يتناسب مع المواد التي تتضمن عددًا كبيرًا من الأسئلة المقالية، خاصة اللغة العربية.

من جانبه نفى الدكتور عمرو شلتوت، مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بسوهاج، أن يكون تقليل عدد ورق كراسات الإجابة من أجل ترشيد أو تقليل النفقات، مضيفًا أنه خاطب مسؤول التوريدات بالمديرية لسحب تلك الكراسات وإرسال كراسات أخرى بديلة من مخازن المديرية بسرعة شديدة؛ بسبب قرب موعد الامتحانات، وإخبار مديري الإدارات التعليمية بإرسال كراسات الإجابة صغيرة الحجم للمديرية، وأخذ كراسات أخرى بدلًا منها.

وأوضح مدير عام التعليم أن تلك الكراسات سوف يتم استخدامها في امتحانات مواد لا يحتاج الطالب فيها لكتابة كثيرة، مثل التربية الدينية.