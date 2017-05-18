عودة أزمة أطباء التكليف.. و«الصحة» أخلت بالتزاماتها

دخلت أزمة أطباء التكليف فصلا جديدا، بعدما أخلت وزارة الصحة بالتزامتها تجاه مطالب الأطباء التي اتفقوا عليها؛ تمثل في العودة إلى الإضراب عن التسجيل حتى تنفيذ الاتفاق الذي تم بينهم وبين المسؤولين في الوزارة.

وقالت نقابة الأطباء في بيان لها، أمس، إنه بعد شهرين متواصلين من التفاوض بين الأطباء والمسؤولين في إدارة التكليف بوزارة الصحة، تم الاتفاق على زيادة الاحتياجات المعلنة التي حددها الأطباء من أرض الواقع لسد العجز الشديد في بعض التخصصات، وتم الاتفاق علي ضم نيابات التعليمي، وإضافة احتياجات التأمين الصحي وإعلان الحد الأدنى للحركة بعد ظهور النتيجة، ضمانًا للشفافية، لكن فوجئ الأطباء بحركة نيابات هزيلة للغاية لاتغطي الاحتياجات الحقيقية للمستشفيات وتضرب بعرض الحائط كل ما سبق الاتفاق عليه”.

أطباء التكليف عادوا إلى الإضراب عن التسجيل حتى الالتزام بما تم الاتفاق عليه من زيادة الاحتياجات وتنفيذ قرار وزير الصحة الصادر بضم نيابات المستشفيات التعليمية في نفس حركة نيابات الصحة، إعمالاً لمبدأ تكافؤ الفرص، الذي انحاز فيه الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، لمطلب الأطباء، لكن هناك تعنت غير مفهوم فى تنفيذ الاتفاق وإضافة احتياجات التأمين الصحي التي تعاني من عجز شديد بمستشفياتها في عدد الأطباء، والتي تقدم الخدمة الصحية لـ50 مليون منتفع على مستوى الجمهورية، وتأكيد إعلان الحد الأدنى للحركة بعد ظهور النتيجة، إعمالاً لمبدأ الشفافية.

وطالب الدكتور أحمد شوشة، عضو مجلس نقابة الأطباء، وزارة الصحة، تنفيذ اتفاقها مع أطباء التكليف، خاصة أن مطالبهم مشروعة، مضيفا لـ”البديل” أن الوزارة أعلنت موافقتها على المطالب، لكن الأطباء فوجئوا بعدم تنفيذها، مؤكدا أن ممارسات الوزارة تفسد منظومة الصحة في البلد.