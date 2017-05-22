على الناتو التحرك ضد أردوغان (مترجم)

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره التركي رجب طيب أردوغان، يوم الثلاثاء الماضي، في العاصمة الأمريكية واشنطن، وخلال اللقاء بحثا العلاقات التجارية بين البلدين ومكافحة الإرهاب وغيرهما من القضايا، ولكن أحد الموضوعات التي تم تجاهلها هو تحول النظام التركي من ديمقراطي إلى استبدادي، وهو ما يتناقض مع المبادئ الأساسية لحلف الناتو وأعضائه الذين يعززون الديمقراطية.

أردوغان غير متسامح مع أي معارضة، خاصة عندما يتعلق الأمر بوسائل الإعلام، حيث في ديسمبر 2016 اعتقل 81 صحفيًّا، وهو أكبر عدد للاعتقالات عالميًّا، لتصبح تركيا أكبر سجان للصحافة في العالم.

على الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي أن تعيد تركيا مرة أخرى إلى الطريق نحو الديمقراطية وليس الاستبداد، وقد انضمت تركيا رسميًّا إلى الناتو في عام 1952، بعد تحويل نظامها إلى جمهوري برلماني متعدد الأحزاب في عام 1950، وبعدما يقرب من 70 عامًا، يجب على حلفاء الناتو العمل لضمان الحفاظ على معايير الديمقراطية.

في حال استمرار صمت الولايات المتحدة والناتو على انتهاكات أردوغان لحقوق الإنسان، فمن المرجح أن يزداد الاضطهاد للأتراك، خاصة وأن أردوغان باتت لديه سلطة السيطرة على فروع الحكومة الثلاث، بعد استفتاء الشهر الماضي الذي حول نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي، والذي أيضًا تثار الشكوك حول حريته ونزاهته.

ذكر مركز السياسة الحزبية، يوم الثلاثاء، أنه يجب على الولايات المتحدة أن تدعو إلى إجراء مراجعة دولية ونزيهة للاستفتاء التركي، ومواصلة التعامل مع النتائج على أنها غير شرعية؛ حتى تتراجع تركيا عن موقفها ضد الصحافة الحرة، بجانب تحقيق قضاء مستقل، كما دعا إلى مطالبة المسؤولين الأتراك بإطلاق سراح الصحفيين المعارضين للرئيس.

ولكن قام الرئيس ترامب بأفعال عكس ذلك، فقد هنأ أردوغان على فوزه بالاستفتاء، ويسعى لإقامة تحالف أقوى مع تركيا لمكافحة الإرهاب، كما أن المدافعين عن التحالف بين الرئيسين يرون أن تصرفات ترامب مناسبة، بحجة أنها ضرورية لمكافحة الإرهاب، خاصة وأن معارضة نظام أردوغان قد تقوض الحرب على الإرهاب.

وفي هذا السياق قالت بليز ميزتال، مديرة مركز السياسة الحزبية، إن التعاون التركي مع الولايات المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب أمر وهمي، لأن تركيا تغض الطرف عن مقاتلي داعش، بل وتسمح لهم باستخدام أراضيها، كما أنها تقصف الأكراد السوريين حلفاء واشنطن على الأرض.

وتضيف: يتعين على الولايات المتحدة والناتو أن يدعوا أردوغان للتوقف عن تجاوز حدوده، فما يريده فقط أن ينظر له العالم على أنه لاعب على الساحة الدولية، موضحة أنه إذا تجاهل حلفاء الناتو انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، فمن المؤكد أن هذه الأمة ستشهد زوال ما تبقى من قواعدها الديمقراطية.

وحتى مع احتمال فقدان ديمقراطيتهم، يبدو أن أنصار أردوغان ظلوا مخلصين، ويتضح ذلك في نتائج الانتخابات العديدة الماضية، إذا افترضنا أن نتيجة استفتاء إبريل على السلطة التنفيذية كانت انعكاسًا غير دقيق للرأي العام، في الانتخابات البرلمانية التي جرت في يونيو 2015، حصل حزب أردوغان على 40.87% فقط، لكن تشير البيانات المتعلقة بالانتخابات التركية إلى أن نتائج يونيو 2015 كانت بسبب المخاوف الخاصة باستبداد أردوغان، ولم يكن لخطر زعزعة استقرار تركيا وازدهارها الاقتصادي أي تأثير يذكر على الناخبين، ليبدو أن العديد من أنصار أردوغان المتدينين يهتمون أكثر بالقضايا الدينية والثقافية أكثر من حقوق الإنسان والديمقراطية.

إذا لم يبدأ أعضاء حلف شمال الأطلسي في الإعراب عن رفضهم لنظام أردوغان، فسيصبح قريبًا في تحالفهم بلد يتحدى صراحةً القيم التي يعتز بها الناتو، حيث أكد مركز السياسة الحزبية أن أردوغان دخل إلى مكتبه بوعود تحقيق الديمقراطية والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والنمو الاقتصادي، ولكنه الآن يعد رمزًا للاستبدادية والصراع الأهلي والتخلي عن الغرب.

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