عبر التفجيرات.. الإرهاب يسعى لإحباط التفاهمات في سوريا

كان يوم أمس يوما داميا في حياة السوريين، حيث قتل 4 أشخاص وجرح العشرات في تفجير انتحاري استهدف حي الزهراء في مدينة حمص، فيما أعلنت السلطات السورية إحباط محاولة تفجير سيارة مفخخة في منطقة السيدة زينب بريف دمشق من دون سقوط ضحايا.

المعلومات حول وجود المزيد من الانتحاريين بسياراتهم، جعلت الحواجز الأمنية للجيش السوري على أهبة الاستعداد ومنها الحاجز الأمني على مشارف بلدة السيدة زينب، الذي يبعد مسافة 9 كيلومترات عن العاصمة السورية دمشق، كما يقع أيضًا على الطريق المؤدية إلى مطار دمشق الدولي. حالة الحذر الشديد مكّنت الحاجز الأمني من تفجير إحدى السيارات بانتحارييها وهي في الطريق إلى بلدة السيدة زينب، التي سبق وأن ضربتها سلسلة من التفجيرات، ونجح الكشف عن السيارة المفخخة قبل وصولها إلى البلدة في حماية أهالي المنطقة من كارثة محتمة لم يسلم منها أبناء حي الزهراء في مدينة حمص.

فعلى الرغم من تمكن القوى الأمنية في حي الزهراء بحمص من تعقب السيارة المفخخة مجهولة المصدر، إلا أن تفجيرها بإطلاق النار عليها قرب شركة الكهرباء قبل وصولها إلى هدفها في الساحة الرئيسية للحي بالقرب من المشفى الأهلي التخصصي خفض من عدد الضحايا والإصابات من أهالي المنطقة، والذين كانوا قد تعرضوا للأذى في تفجيرات كثيرة سابقة.

يقول خبير القانون الدولي، نعيم أقبيق، إن “أي مراقب يجد أن المناطق التي تتم فيها المصالحات هي المناطق المستهدفة، من أجل الإساءة لتلك المصالحات، ومن أجل عدم استمرارية باقي الجغرافيا السورية بالمصالحات”.

ولا يستبعد محللون أن اتفاق أستانا الأخير الذي تم بموجبه تحديد مناطق لخفض التوتر برعاية روسية تركية إيران، يزعج بعض الأطراف الإقليمية والدولية التي تمول الإرهاب في سوريا، ومن الممكن أن تكون هذه التفجيرات بمثابة ردة فعل على الإنجازات السياسية والعسكرية للحكومة السورية.

إعلان مدينة حمص منطقة آمنة بعد إخراج مسلحي الوعر منها، وقرب خروج محيط بلدة السيدة زينب من الصراع، بدخول بلدات محيطة بها كببيلا وبيت سحم ويلدا ومخيم اليرموك وغيرها، ضمن اتفاق المدن الأربعة، الذي من أهم بنوده الاتفاق أن تفرج الحكومة السورية عن 1500 معتقل من سجونه معظمهم نساء، إضافة إلى وقف إطلاق النار، وإدخال معونات إلى مناطق جنوب دمشق المحاصرة، وإخراج المحاصرين من مخيم اليرموك في دمشق، والتفاوض على تسليم السلاح الثقيل وخرائط الألغام من قبل المعارضة، سيترك على ما يبدو لدى أهل تلك المناطق حالة من عدم الأمان في ظل استمرار بحث المجموعات المسلحة، وخاصة الإرهابية منها كداعش والنصرة، عن ثغرات لاختراق تلك المناطق وسواها في هذا البلد.

ويفسر الباحث الاستراتيجي أسامة دنورة، حصول هذه التفجيرات بأن هناك رغبة لدى تنظيم داعش في إحباط التفاهمات التي حصلت، وخاصة تفاهم الوعر الأخير بين الحكومة السورية ومسلحي المعارضة، والإيحاء باستمرار الأجواء الأمنية المتوترة بالمدينة، لكي يتم استفزاز المكونات الموجودة في المدينة ضد بعضها البعض بحيث لا تكون هناك حالة من الاستقرار.

عودة حمص

يتزامن التفجير الإرهابي الذي طال حي الزهراء في مدينة حمص، مع عودة هذه المدينة إلى كنف الوطن السوري بعد مرور 6 سنوات على بداية الأزمة في سوريا في 2011، وهو الأمر الذي قد يكون ردة فعل غاضبة من المجموعات الإرهابية على الانتصارات المتلاحقة للجيش السوري، حيث أعلنت الحكومة السورية الأحد الماضي، أن قواتها استعادت السيطرة الكاملة على مدينة حمص بعدما غادر مسلحو المعارضة آخر منطقة كانت خاضعة لسيطرتهم، وجرى إجلاء نحو 700 مسلح وأسرهم، والذين يبلغ عددهم الإجمالي نحو 3 آلاف شخص، من حي الوعر على متن حافلات، بحسب مسؤولين في الحكومة، وقال محافظ حمص طلال البرازي: “مدينة حمص خالية تماما من الأسلحة والمسلحين”.

وانتقل العديد من المسلحين إلى محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة بشمال غرب سوريا، وتوجه آخرون إلى منطقة جرابلس، شمالي سوريا، الخاضعة لسيطرة معارضين تدعمهم تركيا، ودُفع كثيرون من المعارضة إلى مغادرة حمص في عام 2014، وذلك بعد حصار فرضته القوات الحكومية طيلة سنوات، وفي وقت سابق من العام الجاري، جرى التوصل إلى اتفاق لإجلاء المسلحين وأسرهم برعاية روسيا، وبموجب الاتفاق، تم توفير ممر آمن لخروج المسلحين وبحوزتهم أسلحتهم من حمص إلى مناطق أخرى خاضعة لسيطرة المعارضة في سوريا.

وتعتبر الحكومة السورية أن اتفاقات “المصالحة” التي تم التوصل إليها في العديد من المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة المعارضة، ضرورية من أجل إنهاء الحرب المستمرة منذ سنوات.