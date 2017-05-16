طاهر: الأهلي متمسك بالبدري

أكد المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، عقب ساعات قليلة من الأزمة التي فجرها حسام البدري، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي، عن امتلاكه عرضين للرحيل عن الأهلي الأول من الخليج والثاني من شمال إفريقيا بمقابل مغر، على اعتزاز النادي وتمسكه بالبدري.

ونفى طاهر، من خلال الموقع الرسمي لناديه، ما تردد في بعض وسائل الإعلام خلال الساعات القليلة الماضية، حول رغبة البدري في الرحيل بسبب رفض مجلس إدارة النادي طلبه بزيادة راتبه.

وشدد البدري على أن المدير الفني لفريق الكرة لم يفاتحه في أي أمور مالية على الإطلاق، ولم يطالب بزيادة مرتبه، وأن الأهلي لا يعرف مثل هذا السلوك الذي لا يمكن أن يفكر فيه حسام البدري، كأحد أبناء الأهلي، ولا يمكن أن تقبله أي إدارة للأهلي، وأضاف: إدارة الأهلي وجماهيره ستساند الجهاز الفني ليواصلوا نجاحاتهم من أجل حسم بطولة الدوري العام واستعادة اللقب الإفريقي.

وأوضح طاهر أنه من الطبيعي أن يتلقى المدير الفني للأهلي طول الوقت عروضًا، بحكم منصبه في الأهلي، النادي الأكبر مصريًّا وعربيًّا وإفريقيًّا، وتابع: لكن رفضها البدري كلها اعتزازًا بمكانه ومهمته في الأهلي، ومن أجل جماهير الأهلي، ورغبته في قيادة الفريق لمزيد من البطولات والانتصارات.