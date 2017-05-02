صلاح يتقدم مركزًا في قائمة أفضل 20 لاعبًا بـ«كالتشيو»

شهد التصنيف الأسبوعي الذي تصدره صحيفة «توتو ميركاتو» الإيطالية، لاختيار أفضل وأسوأ 20 لاعبا في الدوري الإيطالي لكرة القدم «كالتشيو» بعد ختام كل جولة من منافسات الدوري الإيطالي، تقدم ملحوظ للفرعون المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف روما.

ووضعت الصحيفة الإيطالية فرعون روما في المرتبة الثانية عشر في ترتيب أفضل 20 لاعبا في «السيريا أ» بتقييم 6.36 درجة، وحافظ اليخاندرو جوميز، لاعب أتلانتا على صدارته للتصنيف برصيد 6.70 درجة، يليه في المركز الثاني درايس ميرتينز، مهاجم فريق نابولي، برصيد 6.68 درجة، كما حافظ أندريا بيلوتي، لاعب تورينو على تواجده في المرتبة الثالثة برصيد 6.61 نقطة.

ويقدم صلاح أداء أكثر من رائع مع فريق العاصمة الإيطالية «روما» خلال الموسم الجاري، ويحتل المرتبة الثانية في جدول هدافي الفريق في مسابقة الدوري هذا الموسم برصيد 13 هدفا، خلف البوسني إيدين دجيكو، متصدر هدافي روما برصيد 25 هدفا، ويحتل الدولي البوسني صدارة هدافي الكالتشيو مناصفة مع أندريا بيلوتي، مهاجم فريق تورينو.

وتصدر قائمة أسوأ 20 لاعبا في الكالتشيو بعد مرور 34 جولة إدواردو لاعب باليرمو برصيد 5.46 درجة.

قائمة أفضل 20 لاعبا في السيريا أ:

1 – اليخاندرو جوميز (أتالانتا) 6.70

2 – درايز ميرتينز (نابولي) 6.68

3 – أندريا بيلوتي (تورينو)6.61

4 – جونزالو هيجوين (يوفنتوس) 6.56

5 – ادين دجيكو (روما) 6.53

6 – باولو ديبالا (يوفنتوس) 6.50

7 – تشيرو إيموبيلي (لاتسيو) 6.50

8 – كيتا بالدي دياو (لاتسيو) 6.50

9 – مارك هامسيك (نابولي) 6.49

10 – لورينزو (نابولي) 6.45

11 – راجا ناينجولان (روما) 6.39

12 – محمد صلاح (روما) 6.36

13 – كريستيان بوجيوني (سامبدوريا) 6.35

14 – ماتيا كالدارا (أتالانتا) 6.33

15 – بيوتر زيلينسكي (نابولي) 6.33

16 – أمادو دياوارا (نابولي) 6.32

17 – أندريا كونتي (أتلانتا) 6.31

18 – سوسو (ميلان) 6.31

19 – جانلويجي دوناروما (ميلان) 6.29

20 – ووجسيتش (روما) 6.29

قائمة أسوأ 20 لاعبا في السيريا أ:

1 – إدواردو (باليرمو) 5.46

2 – جيانكارلو جونزاليز (باليرمو) 5.50

3 – ماتو يايالو (باليرمو) 5.55

4 – جاستون بروجمان (بيسكارا) 5.57

5 – أوسكار هيلجيمارك (جنوة) 5.59

6 – سينيسا أندلكوفيك (باليرمو) 5.60

7 – سيموني بادوين (كالياري) 5.61

8 – أليساندرو كريسينزي (بيسكارا) 5.62

9 – نيكو بولجار (بولونيا) 5.62

10 – إميل كرافث (بولونيا) 5.63

11 – إزيكيل مونوز (جنوة) 5.65

12 – مانويل بوتشياريلي (امبولي) 5.66

13 – جايسون موريلو (انتر) 5.67

14 – بول ليرولا (ساسولو) 5.67

15 – فاليريو فير (بيسكارا) 5.67

16 – باناغيوتيس تاختسيديس (كالياري) 5.68

17 – ماركو (كالياري) 5.68

18 – ليوناردو كابيزي (كروتوني) 5.69

19 – كريستيانو بيراغي (بيسكارا) 5.70

20 – تياغو سيونيك (باليرمو) 5.70