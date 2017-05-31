صلاح.. العربي الوحيد ضمن قائمة الـ100 رياضي الأكثر شعبية في العالم

أعلنت شبكة «ESPN» العالمية عن قائمة أكثر 100 رياضي شعبية في العالم، وشهدت القائمة تواجد عربي وحيد، من خلال الدولي المصري محمد صلاح، الجناح الطائر لفريق روما الإيطالي.

وحل الفرعون المصري الذي وصفته الشبكة بأنه “ميسي الأهرامات” في المرتبة الأخيرة في قائمة الـ100 التي نشرتها الشبكة العالمية عبر موقعها الرسمي.

واختارت شبكة «ESPN» الرياضيين في القائمة وفقًا لبعض المعايير في مقدمتها الراتب السنوي، بالإضافة إلى شعبية هؤلاء الرياضيين على مواقع التواصل الاجتماعي.

بلغ متابعو اللاعب المصري على مواقع التواصل الاجتماعي 12 مليونا و800 ألف متابع، بواقع 3 مليون و900 ألف على انستجرام، و6 ملايين و700 ألف على فيسبوك، و2 مليون و200 ألف على تويتر، ويبلغ راتبه السنوي 5 ملايين دولار.

وتصدر القائمة البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، بـ261 و500 مليون متابع على مواقع التواصل الاجتماعي، بواقع 93 مليونا على انستجرام، و118 مليونا و100 ألف على فيسبوك، و50 مليونا و400 ألف على تويتر، وبمقابل مالي يبلغ 32 مليون دولار سنويًا،

وجاء في المركز الثاني الأمريكي ليبرون جيمس، لاعب فريق كليفلاند كافالييرز الأمريكي لكرة السلة، بمقابل مالي بلغ 55 مليون دولار سنويًا، و85 مليون و500 ألف متابع على مواقع التواصل الاجتماعي، بواقع 22 مليون و600 ألف على فيسبوك، و28 مليونا و500 ألف على انستجرام، و34 مليونا و400 ألف على تويتر.

وحل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني في المرتبة الثالثة بمقابل مالي بلغ 28 مليون دولار سنويًا، و151 مليونا و700 ألف متابع على مواقع التواصل الاجتماعي، بواقع 86 مليونا و600 ألف على فيسبوك، و65 مليونا و100 ألف على انستجرام. بينما لا يمتلك اللاعب حسابا على تويتر.