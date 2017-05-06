صاحب جائزة أفضل كاتب عربي: التنظيمات الإرهابية تؤسس لـ”عولمة دايت”.. والقضاء على داعش يلزمه إنهاء الإرهاب الصهيوني

حاوره : إسلام أنور

حسام كصاي باحث وأكاديمي عراقي حصل جائزة أفضل كاتب عربي في مسابقة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) عام 2015، عن بحث حمل عنوان “إشكاليَّة التطرّف الدينْي في الفكر العربي المعاصر” وقدم فيه رؤية معاصرة لواقع التطرّف وآليات معالجته الفكرية وسُبل التعامل منه، وصدر له عدة كتب وأبحاث أخرى في هذا السياق من ضمنها كتاب “عودة الديني .. أزمة الحداثة والإسلام” الصادر حديثًا عن دار روافد بالقاهرة.

عن رؤيته للوضع الحالي من صعود لقوى اليمين المتطرف عالميًا والتحديات التي تواجها المجتمعات العربية دار معه هذا الحوار.

_ حصلت على جائزة أفضل كاتب عربي في مسابقة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) عام 2015 عن بحث حمل عنوان “إشكاليَّة التطرّف الدينْي في الفكر العربي المعاصر” كيف ترى المشهد العام الآن وهل تحقق أي تقدم في هذا الملف؟

بخصوص الجائزة فأنا لن أتوقف عند حدودها، فالجائزة قد تكون حافزا وناظما لمزيد من الجهد لكن لا يعني نهاية المطاف، فالمشهد العام هيمنة “يمين عربي متطرف” وخطاب ديني مشدد وغليظ وإن لم يكن خطاب رسمي للدولة، إلا أنهُ يبدو خطاباً فوق الدولة من حيث حجم الانتشار والتأثير والشهرة في العنف!

أما الشق الثاني من السؤال فانحسار نفوذ داعش في العراق وسوريا، تخبطهم العسكري في ليبيا، وفناءهم في مصر ومحاصرتهم في أكثر من دولة عربية، أكبر دليل على ان التطرف بات في وضع حرج، دون أن يعني ذلك نهاية التطرف، ولا أجد في الحل العسكري (القوة الخشنة) جدوى بمفردها، فمحاربة الفكر لا بد أن تتم بالفكر النير والفن والابداع والدعوة المسالمة!

_ في هذا السياق كيف ترى الصعود المتواصل لقوى اليمين في الدول الغربية، وما هى أبرز تداعياتها على المنطقة العربية؟

بلا شك الغرب الاستعماري يتعامل مع عالم الجنوب من منطق القوة والتبعية، وبالتالي فعالم الجنوب يعد امتداد جغرافي وفكري وثقافي لعالم الشمال بكل ما يفرزه من ثقافة وقيم وظواهر، فهو يُعمم أفكاره على الصعيد العالمي عن طريق العولمة الغربية، ولأن العالم العربي تابع للمنظومة الغربية فصعود الأصولية المسيحية في أمريكا يقابله طردياً صعود الأصولية الإسلامية بتراتبية، وبروز اليمين المتطرف في أمريكا انتقل للعالم الإسلامي، فالعولمة الناقل الشخصي والمترجم الحرفي لأعمال العنف الديني والتطرف من البيئات الغربية إلى العالم الإسلامي وبلغة متقنة!، وبروز قوة داعش ما هو إلا نتاج للعولمة وللحداثة الغربية أو بالأحرى لفشل الحداثة الغربية، والدليل الأسلوب والأدوات والمقاتلين الأجانب، البصمة العولمية واضحة في بناء الجماعات الإسلامية الراديكالية ولا يمكننا تفسير ظاهرة التطرف الديني والجماعات الراديكالية خارج أطر العولمة.

_ استكمالا لحديثك عن كون الظاهرة الدينية مرتبطة بصورة وثيقة بمنظومة العولمة، لكن الآن نرى القوى الدينية واليمينة في عداء مع أبرز مفاهيم العولمة حول حرية السفر وتجاوز الحدود وحرية حركة رأس المال كيف ترى هذه المفارقة ؟

إن المتطرفين أشد الخصوم للعولمة نظرياً، لكنهم في الواقع أظهروا أنهم أكثر اندماجاً في العولمة، فهل يستطيع أي تنظيم ديني أن يشاهد نفسه خارج حلبة العولمة؟!، الجماعات الدينية لا مكان لها خارج هذه الحلبة، لأنها بالأساس منبثقة عنها وانزياح حتمي لها كقيمة مادية توّظف الدين للأغراض النفعية، هل يستطيعون تطبيق شريعتهم بدون قنوات تلفزيونية ومحطات فضائية، بدون مونتاج، دبلجة، كاميرات تصوير، بدون هواتف نقالة، حتى أزيائهم بدت أكثر عصرية (قميص+ بنطرون + حذاء سبورت رياضي)، أنهم يناقضون أنفسهم، بمعنى أنهم يحاولون بناء منظومة “عولمة دايت” تناسب فقهم وعقيدتهم، ولا ضير في ذلك لكن لا أن يكون ذلك تملقاً “دوغمائياً” على حساب القيم النبيلة للأديان الصحيحة.

_أشرت في كتابك إلى أن الراديكالية الإسلامية ليست ناتجة فقط عن التهميش الاجتماعي بقدر ما تنتج عن الخواء النفسي والبحث عن الهوية، برأيك هل يوجد لدينا أي قوى أو مؤسسات فكرية أو مجتمعية تطرح إجابات وافية عن هذه الأسئلة؟

ما زال الخوف يراودنا، والكثير من الباحثين لا يمتلكون الجُرأة والشجاعة لقول الحقيقة، ناهيك عن “الجهل المُقدس” الذي يساور أفكار المثقفين، والخوف من وضعهم في دائرة التجريم والتكفير والإخراج من الملة، هناك آلاف الباحثين الذي يملكون أفكار تنويرية خصبة لكنهم غير مستعدين للتضحية، ولا يمتلكون الشجاعة، إضافة إلى الخطوط الحمر التي ترسمها “السلطوية”/ الأنظمة العربية الحاكمة حيال طرح مواضيع حساسة نحن بأمس الحاجة لطرحها وعلاجها، فبقاءها دون معالجة كالذي يُبقي على ورمٍ جرثومي يتمدد داخل الجسد دون الإفصاح عنه حتى تبتلي سرائره، وهيمنة المؤسسة الدينية أجهزت على كل إمكانيات العقل للتفكير العلمي، وبالتالي لا يستطيع أحد أن يُفكر خارج عقلية رجل الدين المُغلق عقله على النقل و”تفسيرات الموتى” والذي لا دخل له في السياسة والظواهر الاجتماعية غير النصيحة والاستشارة وابداء الرآي.

_في السياق ذاته كيف ترى مستقبل التيارات اليمينية والمتطرفة في الوطن العربي والعالم؟

يستحيل استعمال القوة العسكرية (الخشنة) لقمع أي فكر، كما قلت الفكر يحارب بالفكر، والتيارات اليمينية المتشددة تمتلك عقيدة ومنهج وفكر خاص بها، والمستقبل سيشهد “صعودا متعثراً”ً أقوى لتلك التيارات طالماً أن غريمهُ في أمريكا وأوروبا والكيان الصهيوني يماثل ذلك الصعود، فالعالم كُله يعمل داخل منظومة الهيمنة الأمريكية والعولمة الرأسمالية، فمن المستحيل القضاء على داعش دون القضاء أولاً على الإرهاب الصهيوني والهمجية الأمريكية، فأمريكا تُفرخ الإرهاب وتحاربهُ، فلا قيمة للجماعات المتشددة لولا التمويل الغربي لها.

_تحدثت عن ضرورة أن يكون هناك عودة مغايرة للدين تدعم قيم الحرية والتعددية والعدالة، برأيك كيف تتم هذه العودة ومن يستطيع القيام بهذه المسؤولية؟

عودّة الدين ليست بالسهلة، لكن ليست بالمستحيلة، هذا الواقع المزري اليوم لا يساعد على عودة دينية حقيقية لكنه قد يكون محفزاً للبحث عن بدائل حضارية جديدة كالمدنية الإسلامية مثلاً، فالفجور والشرور وترهل وانحطاط المجتمع وتفسخ القيم يدعونا للتفكير الجدي بالأسباب الحقيقية لهذا التردي والتخبط، وبرأي ان السبب ناجم عن تغييب العقل وتقديم النقل واعتماد الموروثات السلبية على أنها صالحة لزماننا رغم موت مجتهديها ومترجميها، وبالتالي تصحيح وإصلاح حال المجتمع أولاً مُناط للدولة أو النظام الحاكم باعتباره المالك الأول لرؤوس الأموال والقوة العسكرية اللذان يستطيعان تعديل أي معادلة خاطئة، والإصلاح يبدأ من أعلى كتنظيف السُلم من فوق إلى أسفل، وليس العكس صحيح تماماً، إصلاح السياسة سيمهد الطريق لإصلاح الدين، فالسياسة العادلة ستحقق الحريات الدينية والعدالة الاجتماعية واحترام الحقوق كافة والمساواة، وهذه الإصلاحات هي ذاتها الإصلاحات الدينية، الديمقراطية ليست حرام في الإسلام، بل الإسلام دين ديمقراطي، مدني متعدد متحرر ضمن أطر مسموح العمل خلالها، حتى لا تُبتلى الأمة بالفوضى دون قوانين ضابطة.

المشهد في العراق يبدو معقدًا فبينما يتراجع تنظيم داعش هناك تخوف على مستقبل العراق وما قد يحدث فيه من تقسيم، كيف ترى واقع العراق ومستقبله؟

المعادن تُصقل عندما توضع على المحك للتجربة والاختبار، والعراق اليوم يُحقق انتصارات مبهرة على الصعيد الميداني بالجهود المتواصلة لقوات الجيش العراقي الباسل والقوات الأمنية كافة، وانحسار نفوذ داعش، فأغلب قيادات داعش هربت إلى سوريا وتركيا، ولم يبق إلا “المُغرر بهم” والمحاصرون والمقاتلون الأجانب الذين جاءوا من أجل هذه المهمة، أما مستقبل العراق ما بعد داعش هو الأخطر، فسيناريو التقسيم ما زال يراود العالم، فداعش الناظم الأول لإعادة تقسيم المنطقة وصاحبة الفضل في تشتيت وحدة العالم العربي وتمزيقها لحساب أمريكا والكيان الصهيوني، وهي اليوم “شرعنت” التدخل الدولي لوضع سيناريو التقسيم على طاولة النقاش، فداعش ليست قدر أبداً كما يفهمهُ التصور الديني المتشدد، ولا هي حتمية تاريخية وإنما إعداد وتخطيط مُسبق لضمان تمزيق الأمة العربية وانفصالها عن مصادر قوتها، فداعش أذن الرائدة في تمزيق الصف العربي والوحدة العربية وتشتيت الأوطان واستنزاف الثروات والموارد الطبيعية والبشرية بامتياز!