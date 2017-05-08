شاب محلاوي يتهم السلطات السعودية بتعذيبه.. ووالده: «الخارجية» خذلتنا

كشف تعرض الشاب المصري عبد العزيز محمد عبد العزيز غانم، 27 سنة، الغربية، للتعذيب داخل السجون السعودية، استمرار مسلسل اضطهاد «الكفيل» السعودي للعمالة المصرية، وسلبية الخارجية المصرية في الحفاظ على كرامة المصريين بالخارح، فقد تم احجاز عبد العزيز داخل سجن مدينة حائل بالمملكة العربية السعودية لأكثر من 13 شهرًا دون اتهام رسمي وسند قانوني، إثرنشوب مشاجرة بينه وبينه كفيله السعودي لخلافات مالية، فاستخدم على إثرها الأخير سلاحًا أبيض ومطرقة حديدية وطعنه عدة طعنات بالصدر والكتف، مما دفع الشاب المصري للدفاع عن نفسه أمام بعض زملائه بالعمل من المصريين واليمنيين.

وأكدت عائلة الشاب أن نجلهم تعرض لواقعة تعذيب وضرب وحشي من جهه كفيله السعودي، ويدعى جفين مسعد البقومي، حينما طالبه بمستحقاته المالية لمرافقة أحد زملائه في العودة إلى مصر، وتدخل وكيل إمارة مدينة حائل، ويدعى السعيد البقومي، بالقوة في الزج بنجلهم داخل سجن حائل، فهو شريك الكفيل وعمه أيضًا، واستغل نفوذه بعزله ووضعه في سجن انفرادي، ويعتدي عليه بالضرب من جانب ضباط وأفراد الشرطة السعوديين بشكل دوري دون مبرر.

قال الحاج محمد عبد العزيز والد الشاب المصري 61 سنة، رقيب سابق بالجيش، إن نجله تعرض لحفلة تعذيب وضرب واعتداء وحشي على يد كفيله السعودي دون مبرر حينما طالبه بمستحقاته المالية، ليساعد زميله الذي تعرض لظروف اجتماعية دفعتهما لمطالبة الكفيل السعودي بضرورة العودة إلى القاهرة، إلَّا أنه رفض بشدة، مناشدًا الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التدخل وانقاذ حياة نجله قائلًا: «ابني بقاله أكثر من 12 شهرًا محبوس دون ذنب بسبب استغلال ونفوذ عائلة البقومي» مشيرًا إلى أن نجله تمت تبرئته من واقعة طعن الكفيل السعودي، وتحولت إلى قضية دفاع عن النفس بعدما كانت شهادة زملائه بالعمل في صالحه.

وأشار والد الشاب إلى أنه طرق أبواب الهيئات كافة من خلال إرسال فاكسات واستغاثات رسمية إلى وزارة الخارجية ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية والسفارة السعودية، لكنها لم تجد نفعًا في إغاثه نجله وإعادته سالمًا الى أراضي الوطن وأحضان أفراد عائلته، مبينًا أن نجله تعرض للحبس انفرادي بسجن حائل العمومي لمدة تزيد أكثر من 9 شهور دون عرضه على جهات محاكمة أو تحقيقات للنيابة.

في السياق ذاته أوضح أحمد درويش، المحامي وعضو المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن الخارجية المصرية مازالت مواقفها سلبية إزاء شكاوى المصرين خارج الحدود، ففي أغلب الأحوال تكتفي إدارة العمليات بوزارة الخارجية والسفارات المصرية والقنصليات بحدود نقل الشكوى للجهات الرسمية المعنية في الدول المستقبلة للعمالة المصرية، دون إجراء تحقيقات مستقلة ومتابعة جدية العمل على إنهاء تلك المشكلات التى يتعرض لها العمال المصريون، ومن ثم تصبح تلك الإجراءات التي تتسم بالبيروقراطية والبطء الشديد غير فعالة في ضمان حماية حقوق المصريين بالخارج.

ويري درويش أن «الكفيل» نظام رق وعبودية، لا يتعارض فقط مع مبادئ حقوق الإنسان وحقوق العمل، وإنما يفتقد أيضًا للمصداقية، لذا لابد من إلغائه، مؤكدًا تعرض العمالة المصرية بالسعودية للإهانة والقهر وهو ما يحتاج إلى تدخل مباشر وفعال من الدولة، حيث يمثلون لها ثروة قومية من خلال التحويلات التي تنعش الاقتصاد القومي، وخبرات متراكمة تستفيد منها الدولة.