سوء الإدارة يبعد المستثمرين عن الهند (مترجم)

بعدما وصل الاستثمار الأجنبي المباشر في الهند عام 2016 إلى أعلى مستوياته، بدأ في التراجع وسط العديد من التغييرات التنظيمية التي تعيد تشكيل بيئة الأعمال.

بلغ إجمالي الاستثمارات الجديدة الواردة في الربع الأول من العام 303 مليار دولار في 107 مشروعات، وهو أضعف أداء منذ تولي رئيس الوزراء الهندي، نارندرا مودي، منصبه في مايو 2014.

سجلت الهند أرقامًا قياسية في الاستثمار الأجنبي لعام 2016، ولكن التدفقات الداخلة خلال الشهرين الماضيين من السنة بعد قرار مودي الخاص بسحب وتبديل العملة الهندية في 8 نوفمبر الماضي، الذي ألغى 86% من أوراق “الروبية” المتداولة، فضلا عن قانون تقديم ضريبة السلع والخدمات الموحدة في 29 مارس، يمهد الطريق لضريبة مبيعات واحدة تحل محل عدد لا يحصى من الضرائب الاتحادية والفيدرالية.

تواصل الحكومة إلغاء المعاهدات الاستثمارية الثنائية مع 85 شركة تجارية، مما يمهد الطريق لنظام جديد من شأنه أن يعطي المحاكم الهندية الأولولية للتحكيم الدولي في تسوية المنازعات الاستثمارية، كما صدر قانون يزيد من الرقابة الحكومية الصارمة على القطاع العقاري، وقد دخل حيز التنفيذ هذا الشهر.

لا يزال تأثير القوانين الجديدة على القرارات الاستثمارية غير مرغوب فيه، فالعديد من المحللين يعتبرون قواعد الاستثمار الثنائية شرعية تمامًا، ولكن التأثير المشترك لهذا التغيير التنظيمي الكبير على أسرع الاقتصادات الناشئة نموًّا في العالم يبدو واضحًا، فبعدما زادت الاستثمارات المعلنة بقوة في منتصف العام الماضي، انخفضت منذ إعلان هذه القوانين.

يبدو أن قطاع البناء تأثر بشكل خاص، حيث لم يتم الإعلان عن مشاريع استثمارية أجنبية مباشرة في الربع الأول من عام 2017، مقارنة بسبعة مشاريع بلغت قيمتها 6.9 مليار دولار في العام الماضي.

وفي مجال الصناعات التحويلية تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 1.4 مليار دولار من 5.7 مليار دولار في العام الماضي.

وبشكل أوسع لم تظهر بعدُ أدلة تحليلية شاملة لقرارات نوفمبر الخاصة بالعملة، لكن هناك دلائل على وجود أزمة نقدية تؤثر على قطاعات العمالة، خاصة في الصناعات التحويلية والبناء، والتي تعتمد بشكل كبير على العمالة المؤقتة، التي تحصل على رواتبها نقدًا وبشكل يومي.

ويظهر أحدث استقصاء للعمالة أجرته وزارة العمل أنه في ثمانية قطاعات ذات كثافة عمالة، وهي التصنيع، والبناء، والتشيد والمطاعم، والتعليم، والصحة، وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والنقل، تم توفير 000 110 وظيفة بها في الربع الأخير من عام 2016، ولكن تم تسريح ما يصل إلى 152 ألف عامل في الربع الأول من هذا العام.

وانخفض إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تم الإعلان عنه من الصين إلى الهند في الربع الأول من قطاع البناء والتشييد؛ ليصل إلى 292 مليون دولار مقارنة بـ 6.6 مليار دولار في الربع الأول من عام 2016، حين تم الإعلان عن مشاريع كبرى، بما في ذلك إنشاء مدينة صناعية بقيمة 4.9 مليار دولار في الولاية الشمالية هاريانا.

وبرزت الشركات الأمريكية كأكثر المستثمرين الأجانب نشاطًا في الربع الأول من العام، لكن إجمالي الاستثمار الأجنبي المعلن عنه انخفض إلى 777 مليون دولار من 2.4 مليار دولار في العام الماضي.

من المفترض أن تقود الإصلاحات إلى تحسين وتسهيل ممارسة الأعمال التجارية في الهند، ولكنها لا تزال حتى الآن علامة استفهام في بلد أكثر ما يزعجه هو سوء الإدارة العامة، والذي غالبًا ما يجعل المستثمرين حذرين.

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