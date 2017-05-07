«زليخة عدي».. شهيدة جزائرية ألقاها الاحتلال الفرنسي من الطائرة

يمتلئ تاريخ الجزائر بالعديد من المناضلين الذين دفعوا حياتهم ثمنًا لوطنهم، منهم من طفت قصته على السطح وملأت أرجاء الوطن العربي، مثل جميلة بوحريد، ومنهم من اندثرت قصتهم مع مرور الزمن، ومن هؤلاء المناضلة يمينة الشايب، أو كما أطلق عليها “زليخة عدي”، والتي أعدمتها فرنسا بواحدة من أبشع الطرق التي عرفها التاريخ بإلقائها من طائرة هليكوبتر وهي حية؛ لتكون شاهدة على الفظائع التي ارتكبها المحتل في حق الأوطان العربية، ولا يحاسب عليها حتى يومنا هذا.

ولدت زليخة في 7 مايو 1911 بـ”حجوط” بالجزائر، حيث نشأت وكبرت في مدينة شرشال، في عائلة اشتهرت بالنضال ضد الاحتلال الفرنسي، ومنذ صغرها اختارت أن تسلك ضرب عائلتها، فقد عاشت طفولة ذاقت خلالها كل أنواع الذل والقهر من المحتل الفرنسي؛ لتقرر على أثرها أن تختار ضرب الجهاد ضد فرنسا.

لعبت الشهيدة الراحلة دورًا كبيرًا في تيسير خلايا الدعم اللوجستي للثوار، حيث لم يقتصر نشاطها على مدينة شرشال وحدها، بل استطاعت أن تكوِّن خلايا في القرى المختلفة ضمت أيضًا مناضلات مثلها، فكانت تقوم بجمع الأموال وتوفير الأدوية والمؤونة للمجاهدين، ومن شدة ذكائها نالت ثقة الثوار، ولأكثر من مرة خدعت المحتل الفرنسي، ولم يتمكن من معرفة نشاطها.

بعد استشهاد أبو القاسم العليوي، خلفته في قيادة الجيش الجزائري في شرشال، والتحقت بصفوف الثورة في جبل سيدي سميان؛ لتواصل كفاحها، ومن هنا بدأ المحتل الفرنسي يكشف هويتها رويدًا رويدًا، وبعد عملية تمشيط واسعة النطاق استهدفت جبال بوحرب وسيدي سميان، وقعت الشهيدة في قبضة العدو، حيث اعتقلها الجيش الفرنسي في 15 أكتوبر 1957، لتبدأ رحلتها مع عملية التعذيب الممنهجة منهم، حيث التقطت آخر صورة لها وهي جالسة على الأرض مقيدة بالحديد في سيارة تابعة للجيش الفرنسي.

عذبت الراحلة لمدة 10 أيام دون انقطاع بأبشع أنواع ووسائل التعذيب، حتى إن المحتل الفرنسي قام بربطها في سيارة وسحبها على الأرض في شوارع الجزائر؛ لترويع الشعب؛ حتى لا يثور ضد المحتل الفرنسي، وإمعانًا في إذلالها وحسرتها قاموا بإعدام ابنها وزوجها بطريقة بشعة بقطع رأسيهما، لكنها صمدت كالجبل أمام كل هذا التعذيب، وظلت تنادي الشعب الجزائري بالانضمام إلى الثورة ضد المحتل الفرنسي.

وعندما نفدت كل حيل ووسائل المحتل الفرنسي في انتزاع أي اعتراف من المناضلة، قرر إعدامها بإلقائها من طائرة هيلكوبتر وهي حية، وحدث ذلك في 25 أكتوبر 1957، بعدها اختفت جثة زليخة لمدة طويلة، اقتربت من الـ 27 عامًا، وفي عام 1984 أفصح رجل مسن عن اكتشافه في أحد أيام عام 1957 جثة لامرأة مهشمة على أحد الطرق التي كان يسير بها، فحملها ودفنها، ودل الناس على مكانها، ليقوموا بالحفر، ويكتشفوا بقايا عظام امرأة والفستان الذي كانت ترتديه قبل إعدامها، ليسدل الستار على قصة مناضلة جزائرية ضربت مثلًا لنضال المرأة العربية في وجه المحتل.