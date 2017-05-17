رئيسي وروحاني.. منافسة بأبعاد اجتماعية عميقة

بعد سحب الجبهة الشعبية لقوى الثورة في إيران “جمنا”، الكتلة الأكبر للتيار المحافظ، ثاني مرشحيها محمد باقر قاليباف، لصالح مرشحها الأبرز إبراهيم رئيسي، سحب جهانكيري، ثاني أبرز المرشحين الإصلاحيين ترشيحه لصالح المرشح الأول والأبرز الرئيس الحالي حسن روحاني.

خطوتان متوقعتان في ظل تصدر روحاني لاستطلاعات رأي حصل فيها على 42%، قد تكون غير دقيقة بشكل كامل ولكن يدعمها واقع الإصلاحيين في إيران كقوة على الأرض تتمتع بكتلة تصويتية لا يُستهان بها، بالإضافة إلى احتلال قاليباف – المنسحب – المركز الثالث بنسبة 24%، وهو ما دفع المحافظين إلى خيار قد يحسم الانتخابات من الجولة الأولى دون إعادة، بضم أصوات قاليباف إلى إبراهيم رئيسي، الحاصل على المركز الثاني استطلاعيا بنسبة 26%.

للوهلة الأولى يبدو أن المحافظين حسموا الموقف لصالحهم بضم كتلتي الأصوات، لكن ثمة عوامل مؤثرة أخرى تجعل المسألة أكثر تعقيدا.

جدلية الريف والمدن – الأطراف والمركز

من السمات الثابتة حتى الآن للسياسة الإيرانية تمتع التيار الأصولي – تقليديا – بمرتكزات جماهيرية كبيرة لدى الطبقات الشعبية والكادحة وقطاع من الطبقة الوسطى الصغيرة، في مقابل ميل باقي هذا القطاع مع القطاعات الأخرى من الطبقة الوسطى، على حجمها الكبير نسبيا في المجتمع واهتمامها بالشأن العام والفعل السياسي، إلى التيار الإصلاحي الذي ترى فيه ممثلا لمصالحها بصفة عامة، ومدافعا عن قضاياها ذات الطابع الثقافي والفردي. هذا الفرز يجد له انعكاسا طبيعيا في انقسام نفوذ التيارين بين المحافظات الحَضَرية ومدنها ذات الوضع المركزي الأعلى من جهة، وبين المحافظات الريفية الواقعة على أطراف الدولة اقتصاديا وسياسيا سواء القريبة “جغرافيا” من العاصمة طهران أو غير ذلك من جهة أخرى، فأصوات الحضر تميل تقليديا ونسبيا إلى الإصلاحيين وأصوات الريف إلى المحافظين.

سكانيا، تضم المحافظات ذات المدن الكبرى (ما يزيد تعدادها السكاني عن مليون نسمة) أكثر من 50 مليون نسمة من 80 مليون هم إجمالي سكان إيران، للعاصمة طهران وحدها 13 مليونا منهم، ولكثافتها السكانية تمثّل أصواتها ثلثي أصوات الناخبين في إيران، في مقابل تمثيل الأطراف والريف للثلث الباقي، ونستطيع القول إن إبراهيم رئيسي، يضمن الثلث “الريفي” من الأصوات كونه المسؤول عن مؤسسة الإمام الرضا الوَقْفية، العتبة الرضوية ذات النشاط الخيري بالغ الاتساع الذي يسهم منذ عقود في تحسين أوضاع فقراء الريف والحَضَر، الأمر الذي ازداد كثافة في السنوات الأخيرة إبان حكم روحاني مع تردي الأوضاع الاقتصادية المصاحب لنسبة بطالة غير مسبوقة تقريبا.

نستطيع القول إن روحاني سيدفع ثمن اتجاهه في السنوات الأخيرة إلى سياسات اقتصادية معادية للطبقات الأفقر على هيئة خصم من أصواته الانتخابية، رغم عدم قدرته على المزيد من سحب الدور الاقتصادي الاجتماعي للدولة حتى آخر أيام حكمه، وسيخصم منه اعتماده تجاه تلك الطبقات، وتجاه الطبقة الوسطى المدينية الحَضَرية أيضا، على رهان “الاستثمارات الأجنبية” التي ستتدفق على البلاد بعد الاتفاق النووي، وهو ما لم يحدث قط، ويستطيع الكثير من الإيرانيين الربط البديهي بين اتجاه رئيس البلاد إلى أن الاستثمار الأجنبي واستعادة حركة رؤوس الأموال نتيجة رفع العقوبات هما الحل، وبين ازدياد الأزمة الاقتصادية والبطالة.

على الجانب الموازي، ورغم تصدر روحاني لاستطلاعات اللحظة الأخيرة، فإنه لن يحصل على الأغلبية المطلقة من كتلة أصوات المدن الكبرى، التي يخترقها رئيسي، من خلال سخط قطاعات من تلك الكتلة على روحاني وفشله بالنسبة لهم، ومن خلال نفوذه ونفوذ المؤسسة التي يرأسها، المنطلقين من مشهد – محافظة خراسان رضوي إلى سائر فقراء ومهمشيّ المدن، من هنا سيعتصم روحاني بالكتلة التصويتية “الطبقية” له عند الطبقة الوسطى “المثقفة المستنيرة” التي يفزعها رئيسي بنزعته المحافظة الدينية، والتي قد تنقذ روحاني إن كثّفت مشاركتها إلى أقصى مدى ممكن.

الكتل التصويتية غير التقليدية

على رأس تلك الكتل جبهة “بايداري”، الصمود الشعبية ودوائر نفوذها، التي تضم قطاعات من فقراء المدن والمهمشين وصغار الموظفين، ويتزعمها محمود أحمدي نجاد، قياما على التوجهات الأساسية لمبادئ الثورة الإسلامية، حيث العداء الجذري للغرب ومنظومته الاقتصادية والثقافية، وصولا إلى جوهرية استكمال البرنامج النووي السلمي للبلاد دون تنازلات، وهي كتلة رغم تجاوزها لكونها “إحدى قوى التيار المحافظ” وخلافها مع هذا التيار وصولا إلى استقلالها عنه، فإنها غالبا ما ستعطي أصواتها لرئيسي في مواجهته لروحاني، وقد تسهم في حسم الموقف لصالح الأول إذا ما قررت تكثيف المشاركة والدعاية باستخدام دوائر نفوذها الاجتماعي.

كتلة أخرى هي “الرماديون المترددون”، ويذهب العديد من الخبراء في الشأن الإيراني إلى جوهرية الدور الذي طالما لعبته تلك الكتلة الحرجة في ترجيح موقف أحد المرشحين للرئاسة حال تقارب النسب واحتياج أحدهم إلى هامش أصوات يكفي بالكاد للفوز، بتجاوزها للفرز التقليدي “إصلاحي- محافظ” وعزوفها النسبي عن الانخراط في الشأن العام بمعناه السياسي العملي، وتتسم تلك الكتلة بالتركيز على برامج المرشحين لا خلفياتهم أو القالب الثنائي الموضوعين فيه، وهو اتجاه متصاعد في المجتمع الإيراني مؤخرا وكان أحد تجلياته الانشقاقات المتتابعة داخل التيارين المحافظ والإصلاحي، ويذهب إلى تجاوز الثنائية التقليدية لصالح تعددية سياسية قائمة على السياسات العملية على الأرض لا على الأطروحات الفكرية الجاهزة والأحكام المسبقة حول القضايا والمشكلات، وفي الانتخابات الحالية قد تدفع الأوضاع الاقتصادية هؤلاء إلى انتخاب رئيسي، سواء بشكل “عقابي” لروحاني أو برغبة إيجابية في تغيير السياسات الحالية إلى سياسات مغايرة، وسيسهم الجدال المجتمعي الحالي حول الاقتصاد، باتساعه وشموليته، في خفوت جدال آخر كثيرا ما أثّر على تصويت تلك الكتلة وهو جدال الحريات أو الموقف السياسي من الغرب سلبا وإيجابا.

الدولة

للدولة في إيران جهاز صلب وبالغ الاتساع نتيجة لأسباب وجذور عملية وحضارية تاريخية وثقافية، وعلى صلابتها تلك وميلها البديهي نحو التيار المحافظ فإنها تمكنت من استيعاب الإصلاحيين في إطار وطني جامع، تكفله قواعد عامة ولا يمكن لأي من قوى المجتمع الخروج عنه طبقا للأمر الواقع وللدستور ولواقع وتوزيع السلطات.

بمرور الأعوام وبحيوية المجتمع الإيراني، على عكس ما يُشاع عنه، نفذ الإصلاحيون إلى هيكل الدولة، وتم هذا بتطور قوة الإصلاحيين ونفوذهم في الشارع وبصفة طبيعية كونهم متمتعين بقاعدة شعبية وحضور جماهيري، أي يمثلون قطاعا من الشعب، وصولا لتعاظمهم كتيار كامل منافس للخصم المحافظ.

لكن بصفة أخرى لتلك الدولة، وهي ما تتمتع به من ثوابت سياسية عامة تحدّاها روحاني بدعوته إلى فتح السوق الإيراني لرؤوس الأموال أجنبية ارتكازا على قيادة إدارته لعملية الاتفاق النووي ورفع العقوبات، كما اتضح في العديد من الإجراءات والمحكّات العملية عدم ممانعته في تقليل “جذرية” موقف الدولة الإيرانية من نمط العولمة في الاقتصاد والثقافة وتنظيم المجتمع، وانتهى به الأمر إلى انهيار اتجاهه هذا بتغير الإدارة الأمريكية وتولي ترامب للسلطة، وبسوء الأوضاع الاقتصادية للبلاد وتفشي البطالة وأزمة إسكان آخذة في الاتساع، وجدت الدولة نفسها أمام تجربة تُعَد فاشلة في مجملها رغم اعترافها الحذر بأن توقيع الاتفاق النووي كان نصرا، من هنا فمن البديهي أن تنحاز الدولة (ككتلة تصويتية) بمكوّنات جهازها الإداري وهيكلها إلى رئيسي، ومن هذا الانحياز ستكون الأصوات الانتخابية للحرس الثوري وقوات الدفاع الشعبي “الباسيج”، الذيّن كفلا لمحمود أحمدي نجاد، قبل ذلك، الفوز في مواجهته مع هاشمي رفسنجاني، باتجاههما الفارق والفيصلي في وقت وموقف حرجَين إلى التصويت لنجاد.