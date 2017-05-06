ذهبية مصرية ثالثة في بطولة أوروبا المفتوحة لرفع الأثقال

توج محمد صبحي، لاعب المنتخب المصري لرفع الأثقال، بذهبية وزن 80 كجم في بطولة أوروبا المفتوحة لرفع الأثقال «البارالمبية»، التي تستضيفها المجر في الفترة من الثالث وحتى السابع من مايو الجاري، بعدما تمكن من رفع 200 كجم، متفوقا على صاحب المركز الثاني بـ32 كجم.

وتعد ذهبية صبحي، الثالثة للبعثة المصرية المشاركة في البطولة، حيث سبقها ميداليتان ذهبيتان؛ الأولى عن طريق طه عادل، في منافسات وزن 54 كجم، بعدما تمكن من رفع 160 كجم، والثانية عن طريق جيهان غريب عبد العزيز، في ميزان 67 كجم، بعدما تمكن من رفع 88 كجم.

الجدير بالذكر أن مصر تشارك في البطولة بثلاثة لاعبين وخمسة لاعبات وهم: متولي مطحنة، محمد صبحي، طه عادل، نادية فكري، راندا تاج الدين، رانيا المرشدي، جيهان غريب، رحاب وفا، والدكتور أحمد أدم، أمين الصندوق باللجنة البارالمبية المصرية رئيسًا للبعثة، ومحمد عزت، مديرًا فنيًا، وشعبان الدسوقي، مدربًا عامًا.