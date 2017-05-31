دعم الإرهاب في سوريا أولوية قطر (مترجم)

دعا أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، إلى تسوية سياسية للصراع في سوريا، وفقًا لما نشرته صحيفة جلف تايمز، وفي كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة السابع عشر، والذي استمر يومين تحت عنوان “قضايا التنمية والاستقرار واللاجئين”، أكد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي المسؤولية عن العدد الكبير من المهاجرين، وأن عليه حل هذه المشكلة، مشيرًا إلى أن الحوار هو أنسب الطرق لحل جميع الصراعات الإقليمية والدولية.

تبدو كلمات الأمير بشأن اللاجئين السوريين صحيحة، ولكنها ساخرة أيضًا، نظرًا لمساهمة بلاده الكبيرة في تمويل الإرهاب، فقد ساهمت قطر في تصعيد النزاع منذ بداية وطوال الأزمة من خلال دعم الجماعات الإرهابية بالأسلحة في سوريا، ويبدو أنه يتجاهل حقيقة الحملة التي تقودها قناة الجزيرة القطرية من تضليل، حفز لكارثة إنسانية، فقد أصبحت قطر من الرعاة الرئيسين للربيع العربي، الذي أثر على منطقة الشرق الأوسط بأكملها، وسيؤثر لعقود قادمة.

كان من الممكن تسوية أزمة اللاجئين، إذا أرادت قطر حقًّا مساعدة سوريا، ولكن الدوحة لن تتوقف عن دعم القوات السورية المناهضة للحكومة تحت أي ظرف من الظروف.

هناك أعضاء من جماعة الإخوان بين هذه الجماعات المعارضة، والتي يحافظ أمير قطر على علاقات وثيقة معهم.

منحت الدوحة اللجوء السياسي لرئيس الوزراء السوري السابق رياض فريد حجاب، والذي يدعو إلى القتال ضد الرئيس السوري بشار الأسد، مؤكدًا على دور قطر في الدفاع عن الإسلاميين، وكان ذلك من استديوهات قناة الجزيرة التليفزيونية، وبالتالي لا يمكن وصف هذه السياسة بالودية، فهي بالتأكيد تصعيد للصراع.

من المعروف أن قطر لديها نية لبناء خط أنابيب للغاز عبر الأراضي السورية إلى أوروبا، وهذا ما يفسر رغبة الأمير في تسليح وتمويل مختلف الجماعات الإرهابية.

ويؤكد جيمس دورسو، خبير في مجال الجيولوجيا السياسية في دول الخليج، على ذلك في تحليله لاستراتيجية قطر بشأن تنظيم إمدادات الغاز المباشرة، ويقول إن النشاط غير المسؤول لقادة البلاد بهدف كسب أرباح فائقة أدى إلى أخطر النتائج السلبية على الشرق الأوسط بأسره.

ويبدو أن النداء الموجه لمساعدة الشعب السوري سيظل غير محقق، ففي حديثه عن ذلك يحاول أمير قطر أن يخلق صورة الدولة المؤمنة عشية الجولة السادسة من المحادثات بين السوريين في جنيف، حيث تسعى دولة قطر إلى تقديم نفسها كدولة ذات مجتمع إسلامي مثالي، والمركز الرئيسي للثقافة العربية والإسلامية، ودولة تم فيها الجمع بين العصر الحديث والعدالة الاجتماعية الإسلامية والحرية والمساواة.

من الممكن اتباع نهج منسق إزاء أزمة اللاجئين، ولكن في الواقع، قيادة هذا البلد لا تبذل أي جهد من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع السوري، ولكنها تسعى فقط إلى إعادة إحياء القتال بقوة متجددة وبكل الطرق الممكنة، حتى إن صحيفة واشنطن بوست تتهم قطر بدعم الإرهابيين، ويبدو أنه من غير المرجح تخلي قطر عن هذه السياسة العدوانية في المستقبل القريب.

دعت قطر إلى تدخل عسكري من جانب الدول العربية لوقف الحرب السورية، وذلك في عام 2012، وبعد تولي تميم للحكم بعد تنازل والده في عام 2013، بدأ في الدعم العشوائي للجماعات المتمردة.

وفي الآونة الأخيرة، تحت رعاية مبادرة مشتركة مع السعودية وتركيا التي يروج لها تميم، قدمت قطر للمتمردين السوريين أسلحة جديدة، وشكلت ائتلاف المعارضة الجديد المعروف باسم “جيش الفتح”، كما جدد دعم بلاده لمطالب الشعب السوري بالعدالة والحرية خلال لقاء مع رئيس الائتلاف الوطني السوري خالد خوجة ووفده في إبريل 2015، وفي يوليو 2014 جدد تميم اتفاق الدفاع مع الولايات المتحدة، وأكد تعاون قطر مع الولايات المتحدة في مركز العمليات الجوية المشتركة (سنتكوم) في قاعدة الجويدة الجوية.

توقع المحللون أن يكون تميم أكثر تحفظًا من والده، ولكن تقربه من جماعة الإخوان جعل من أولوياته الحفاظ على علاقته معها.

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