داعش ليبيا.. من هلال النفط إلى الصحراء

رغم فقدان داعش لمرتكزاته المدينية الثابتة في ليبيا، مازال التنظيم يتمتع بحضور وانتشار في الداخل الليبي، يسمح له بالعمل الدائم على محاولات للسيطرة، تستهدف تعويض الانكسارات التي تمثلت في خسارته لمنطقة الهلال النفطي؛ ميناءي رأس لانوف والسدرة ذوي الطاقة الاستيعابية الضخمة لتصدير النفط، ولمدينة وميناء وخليج سرت اللذين يمثلان ثروة نفطية.

بتعاقب الضربات على داعش، انحسر التنظيم نحو أطراف المناطق التي كان يسيطر عليها وظهيرها الصحراوي، بخروجه من درنة عام 2015، ومن سرت عام 2016، حتى أصبحت الاتصالات التوجيهية بين مكتب أبي بكر البغدادي في العراق والمستوى القيادي في ليبيا منقسمة بين عدد من القيادات غير الموحّدة.

إلى جانب استمرار الفوضى الكاملة في ليبيا وانعدام السلطة المركزية، تسمح الجغرافيا الليبية بامتياز لنمط جديد من الانتشار الداعشي بالتمدد، ومع افتقاد التنظيم للحاضنة الشعبية بشكل كامل تقريباً، اتخذ خيارات عملية أخرى، أبرزها الخروج للصحراء الواسعة بعيداً عن مدن الساحل المركزية، والتحصن بالوديان والجبال في سبيل إعادة تنظيم نفسه وإمكاناته، لاسيما بعد ضربة جوهرية تلقاها – كانت أخطر من انسحاباته المتتالية في ليبيا – وهي انقطاع التمويل من مركز التنظيم في العراق، بعد فقدان داعش العراق ما تسيطر عليه من آبار للنفط، ومن ثم عدم قدرتها على تمويل فرعها في ليبيا.

ومع فقدان داعش ليبيا لمنطقة الهلال النفطي وما تلا انسحاباته من تفكك لبنيته التنظيمية وفقدان الاتصال مع المركز في العراق بشكل أدخل التحلل لهيكل التنظيم في ليبيا، لاسيما مع رخاوته منذ نشأته هناك، إذ تأسست داعش ليبيا منذ اليوم الأول ككيان “جبهوي” أقل انسجاماً بين مكوّناته عن مثيله في العراق وسوريا، حيث كانت مكوّناته ومن بايعه من فصائل أقل انصهاراً مع بعضها بعضا في هيكل متماسك موحّد، فضلاً عما خلّفته الهزائم من مقتل لكامل قيادات الصف الأول تقريباً وحالة إحباط كبيرة سادت مقاتلي التنظيم المتعرضين للتيه الصحراوي والتشرد، بعدما كانوا أصحاب سيطرة وسلطة على مساحات متماسكة من الأراضي الليبية في درنة وبني غازي واجدابيا شرقاً (ولاية برقة وفقاً للتقسيم الداعشي لليبيا) ومن سرت على اتساعها غرباً (ولاية طرابلس وفقاً لذات التقسيم).

إلى الجنوب والوسط

من سرت ودرنة في الشمال، اندفعت فلول التنظيم جنوباً حيث الجفرة وجنوب اجدابيا، وبفعل السيولة التنظيمية والارتجال السائد في عمل التنظيم وكثافة الملاحقات العسكرية له شهدت جنوب غرب سرت والبيراك شمال سبها (جزء من ولاية فزان وفقاً للتقسيم الداعشي) تمركزات للتنظيم، وفي المنطقة الغربية؛ حيث العاصمة طرابلس التي تسودها فوضى الحكم والمواجهات العسكرية، استطاع التنظيم التواجد في محيط بني وليد وجنوب العاصمة طرابلس، تشير العديد من الوقائع والدلالات وخرائط السيطرة والنفوذ إلى أنه قد حدثت اندفاعة منطقية لداعش نحو الولاية الثالثة وفقاً لتقسيمهم أي “فزان”، التي تشمل أغلب محافظة الجفرة ومحافظة وادي الشاطئ بالكامل (معنوّنة على الخريطة باسم الشاطيء الرماد) ومحافظة سبها ومرزق.

يجمد داعش قواه ومقاتليه في الجنوب والوسط الليبيين ويدعمه نفوذه في الجنوب الغربي المتصل بالجزائر، كما أن العديد من المؤشرات تفيد اتصاله بقيادات جزائرية من “تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” المتواجد بدوره في جنوب الجزائر، تعاطفت معه وتشرع في مد يد العون له من خلال توفير “قيادة” للعمل وهو أكثر ما يفتقده التنظيم حالياً، على أي حال يتمتع التنظيم بوجود ثابت في أقصى الجنوب بعيداً عن أعين الجماعات المنافسة والحكومية والتحالفات العسكرية المحلية والدولية ولم يتأثر بكل ما حدث شمالاً، وفي ذات المنطقة طالما استقبل داعش المقاتلين من الخارج من البوابة الليبية أو الحدود مع النيجر، كما قام بتدريب عناصره من تونسيين وغيرهم فيها، في ظل تمدد هائل للحركة السلفية الجهادية المسلحة في مالي ونيجيريا، وفي ظل وضع النيجر كممر قديم ومألوف للأسلحة والمقاتلين بين ليبيا والجزائر ومالي، وكمسرح عمليات دائم لعمليات اختطاف متكررة لرهائن غربيين من قِبل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب.

على جانب آخر، العلاقة بين تنظيم القاعدة وتوابعه في ليبيا ومحيطها من جانب وداعش ليبيا من جانب آخر لها طبيعة خاصة، فقيام كتلة من “جماعة أنصار الشريعة” المرتبطة بتنظيم القاعدة في ليبيا بمبايعة أبي بكر البغدادي في بدايات داعش ليبيا، مثّل وقتها انطلاقة إيجابية للتنظيم الوليد وكان بمثابة شرارة البدء في توسيع التنظيم واستقطابه لآلاف الجهاديين المتناثرة عضوياتهم بين عشرات المجموعات والميليشيات، ورغم اتساع الانشقاقات بين أعضائها للالتحاق بداعش أبقت جماعة أنصار الشريعة على وجودها الخاص طوال سنوات النشاط الداعشي في ليبيا (منذ 2014)، إلى أن جاءت المفاجأة حين أعلنت الجماعة عن حل نفسها منذ أيام دون ذكر أسباب، وبالتوازي مع ضربات جوية مصرية للمنطقة الشرقية من ليبيا التي طالما حاولت الجماعة منافسة قوات المشير خليفة حفتر على التواجد بها، ومن غير المستبعد أن يكون لحل التنظيم لنفسه تداعيات تشمل انضمام المزيد من مقاتليه إلى داعش.