خيانة المثقفين

“قصة ولا مناظر؟”، تعبير كان شائعًا ومنتشرًا في مصر منذ حوالى خمسة وعشرين عامًا، ويعنىي: هل الفيلم يحوي مناظر عارية، أم مجرد قصة عادية خالية من تلك المناظر؟ ففي هذه الفترة لم تكن هناك شبكة إنترنت، ولم يكن الحصول على “الأفلام الثقافية” (المسمى الشائع لأفلام البورنو عند المصريين) أمرًا ممكنًا بسهولة، ولم تكن أجهزة الفيديو منتشرة عند قطاع كبير من المصريين، فماذا كان يفعل الشباب في تلك الفترة؟ كانوا ينتظرون قدوم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في ديسمبر من كل عام، وقد ادخر كل واحد منهم مبلغًا كبيرًا من المال يمكنه من دخول عدة أفلام “مناظر” منتقاة بعناية. وأقصد منتقاة أنها تحوي أكبر كم من اللقطات المثيرة، فجودة الفيلم كانت تقاس بكم اللقطات العارية والمشاهد الجنسية، وليست بقيمة الفيلم أو حصوله على جوائز عالمية أو إشادة الكتاب والنقاد بأداء الممثلين وقوة السيناريو وبراعة المخرج، كل تلك الأشياء بالنسبة لشباب تلك الفترة كانت أشياء ثانوية وغير مهمة بالمرة، وحتى سؤال “هل الفيلم مترجم للعربية أم لا” كان سؤالًا بغير قيمة، ماذا يهم بأيي لغة يتحدث الممثلون طالما أن بطلة الفيلم ستخلع ملابسها، وتصبح عارية تمامًا، أو ستدخل تحت الدش، ويظهر جزء من ثديها، أو ستمارس الحب مع بطل الفيلم بدون غطاء.

وكان منظر تزاحم وتدافع الجماهير أمام شباك التذاكر في دور العرض يثير الشفقة، خصوصًا لو كان الفيلم مكتوبًا على أفيشه عبارة “للكبار فقط”، وكان بعض الشباب إذا دخل فيلمًا من الأفلام، ووجده “مناظر” بالفعل وليس مجرد قصة، ويستحق المبلغ الذي دفع فيه، كان يتعقب الفيلم من سينما إلى أخرى في وسط البلد، ومن حفلة السادسة في سينما مترو إلى حفلة التاسعة في سينما كايرو إلى حفلة منتصف الليل في سينما ريالتو. وقبل عرض الفيلم، أثناء تلك الدقائق المحمومة التي تسبق مشاهدة الفيلم المنتظر، كان الخبير الذي شاهد الفيلم من قبل يقوم متطوعًا، ويشير للجالسين – والذين لا يعرفهم – إلى مناطق اللقطات المهمة أو الملتهبة بالفيلم، والتي سوف يحبسون أنفاسهم فيها، حتى لا تفوتهم لقطة، فكل الموضوع مجرد لقطات لا يزيد طول الواحدة منها على بضع ثوانٍ، ومجموعها لا يزيد على خمس دقائق في الفيلم كله، لكنها دقائق ثمينة وغالية جدًّا عند هؤلاء الشباب المساكين المحرومين.

المدهش أن الكثير من النقاد السينمائيين في تلك الفترة كانوا يكتبون في الصحف، ويقولون في التليفزيون إن تزاحم وتدافع الجماهير على حضور أفلام المهرجان نابع من ارتفاع وعي الجمهور المصري وعشقه للفيلم الجيد وحرصه على متابعة أحدث أفلام السينما العالمية، وهم يدركون قطعًا كذب ما يكتبون وزيف ما يقولون. وقد حضرت مرة أحد اجتماعات لجنة اختيار الأفلام لأحد المهرجانات، وكان اجتماعًا يضم عددًا من كبار النقاد السينمائيين في تلك الفترة، وشاهدت بنفسي كيف أن أحد العوامل المهمة التي كان يتم على أساسها اختيار الفيلم هو احتواؤه على مشاهد عارية ومثيرة أم لا.

وأذكر في أواخر التسعينيات أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عرض عددًا من أفلام المخرج الإيطالي الكبير فيديريكو فلليني، بمناسبة تكريمه في المهرجان، فقررت مشاهدة أحد هذه الأفلام المهمة، وهو فيلم “ساتيريكون”، الذي أنتج عام 1969، وتدور أحداثه في أواخر العصر الروماني، ولأني أعلم مسبقًا أن الفيلم يضم مشاهد جنسية عارية تعرض مظاهر الانحلال والتفسخ الذي عاشته روما في تلك الفترة، فكنت متأكدًا من أن الفيلم سيحوز على إقبال كبير من الشباب، وعزمت على الحضور مبكرًا قبل عرض الفيلم بساعة ونصف، وبالفعل كنت أمام شباك التذاكر بسينما “كريم” في تمام الخامسة عصرًا، وقطعت التذكرة بمفردي، وكانت بعشرة جنيهات على ما أذكر، وهو ضعف سعر التذكرة العادية حينذاك، وقررت تمضية الوقت المتبقي قبل الفيلم بجولة مكتبية في بعض مكتبات وسط البلد.

وبعد حولي ساعة، عدت إلى السينما في شارع عماد الدين لأفاجأ بحشود ضخمة من البشر بامتداد الشارع، وطوابير لا نهاية لها أمام باب السينما، وعشرات من عساكر الأمن المركزي، يحاولون تنظيم الصفوف، ويضربون المخالفين بالأحزمة والهراوات. كان هذا طبعًا قبل الثورة بسنوات طويلة، فكان الشباب الواقفون في الصفوف الأمامية لا يردون الضرب خوفًا من ترك أماكنهم في الطابور، ويتحملون الإهانات والركلات، ولا يمتعضون من سوء المعاملة في سبيل دخول الفيلم، الفيلم الذي يحوى عددًا لا بأس به من المشاهد المثيرة، والتي أمامها تهون الكرامة الشخصية.

وقفت مذهولًا أمام هذا المشهد العجيب لبضع لحظات، لا أعرف كيف أتصرف، نعم معي تذكرة الفيلم، لكن كيف يمكن أن أدخل السينما وسط هذا الحشد الضخم وتلك المعاملة غير الإنسانية؟ وقررت الانصراف، لكن قبل أن أستدير عائدًا، لمحت ضابط الأمن المسؤول عن الموقعة، فتقدمت نحوه، ووجدته تبدو عليه السماحة، فتجرأت وقلت له بما يشبه الشجاعة: “لو سمحت حضرتك، ما تنفعش المعاملة دى، إزاي تضربوا وتهينوا الناس كده؟! دول بني آدمين مش حيوانات، وداخلين سينما مش معتقل، فين حقوق الإنسان؟ بعد إذنك، أنا اشتريت تذكرة الفيلم، لكن مش ممكن أدخل السينما بهذه الطريقة، فإما أن أدخل باحترامي، أو ترجعوا لي ثمن التذكرة”، نظر إليَّ الضابط باستغراب وسألني: “أنت بتشتغل إيه؟”، ورغم أن السؤال ليس له علاقة بالموضوع، فقد أجبته بأني أعمل معيدًا بكلية الفنون الجميلة، فهز الضابط رأسه مبتسمًا وكأنه قد فهم سبب ثورتي، ثم قال: “أنا آسف جدًّا، بس ما فيش طريقة مع البقر دول إلا كده”، وأشار إلى الشباب المتجمهر أمام السينما بنظرة احتقار، ثم استدعى أحد المجندين، وطلب منه أن يصطحبنيى إلى داخل قاعة السينما، فشكرته، ودخلت السينما في حراسة هذا المجند، والجمهور المحتشد أمام باب السينما ينظر إليَّ في دهشة وحقد، وعيونهم تتساءل: “من هذا الشخص المهم الذي يدخل السينما بحراسة الشرطة؟”، ولن أخفي عليكم مدى سعادتي في تلك اللحظات وقد دخلت السينما بمفردي، وجلست في أفضل مكان بالقاعة.

ثم بدأ الجمهور في الدخول، وبدأ عرض الفيلم، وقبل أن أعيش في أحداثه، وأستمتع بمشاهدته، تذكرت أنني بمجرد أن حل الضابط مشكلتي الخاصة، أن أدخل السينما بكرامة وشكل لائق، نسيت الشباب الذي كان يضرب ويهان في الخارج، ونسيت مشاعر الغضب التي تملكتني لمنظرهم، ونسيت حقوق الإنسان المهدرة، ووجدت أنني قد تخليت عن كل تلك الشعارات الزائفة في سبيل تحقيق مصلحتي الشخصية فحسب، وسألت نفسي: هل ما فعله هذا الضابط معي بصفتي مثقفًا يختلف كثيرًا عما كان يفعله حينذاك فاروق حسني، وزير الثقافة في عهد مبارك (أو ما كان يفعله أي وزير ثقافة آخر في أى عهد سابق أو لاحق)، مع المثقفين المصريين عندما دعاهم للانضمام إلى ما أسماه “حظيرة وزارة الثقافة”؟ وهل سلوك هؤلاء المثقفين في اقتناص الفرص والمناصب والامتيازات التي تعرض عليهم من قبل الوزير وأجهزة الدولة ونسيان دورهم الحقيقي في الدفاع عن حقوق جماهير الشعب الفقيرة وتنوير عقولهم المغيبة، يختلف كثيرًا عن سلوكي في هذا الموقف؟ عن ماذا أتحدث؟ عن خيانة المثقفين أتحدث.