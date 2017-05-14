“خود شمعتك واجري”.. عن النضال الحداثي والمولوتوف!

لم يعد الحديث عن دعم إضراب الأسرى الفلسطينيين مُوحدًا في الآونة الأخيرة وما قبلها، مع جيل الرفاهية الوطنية ما بعد الحداثة، فلكلِ منهم فكرته في “التضامن” ليريح أسئلة ضميره المتكررة “شو بنقدر نعمل للأسرى؟!، ولَّعنا شمعة”.

“خود شمعتك واجري” هذه الجملة ضمن سيناريو محتمل لجماعة يشعلون سجائرهم وآخرين يطلقون لحاهم اتفقوا على أن يفعلوا “شيئًا” لأجل الأسرى، أسسوا صفحة على فيسبوك و”ايفنت” يتضمن دعوات لمسيرة سلمية على دوارٍ وسط المدينة، طلبوا من كل الحاضرين أن يحضروا معهم “شمعة” لأنَّ “سامر” غير مجبر بالتكاليف، فوزارة الأسرى لا تغطي الفعاليات المساندة، ولأنه “ممكن نصبّح على الأسرى بشمعة”.

يبدو الأمرُ مستفزًا في الحقيقة، وإنْ كان سيخرج لي أحدٌ رأسه من خلف قمقمه ويقول إنها إحدى الطرق المساندة للإضراب لدفع العالم للانتباه إلى قضية الأسرى، دون أن يدري أنَّ العالم خدعنا أمام الاحتلال أيضًا، ماذا سيفرق عند “قوات النحشون” إن عرف استراليًّا في بلاده أنهم يقمعون الأسرى ويضطهدون أدنى حقوقهم الإنسانية، ماذا سيفرق؟

العديد من الفعاليات التي بات السؤال عن جدواها ضرورة ملحّة، “كالخروج بمسيرة إشعال الشموع وضرب الطناجر ورفع اللافتات والجلوس بخيمات الاعتصام والإضراب الشامل كإجازة إضافية وتعويضية لمن فاته شمّ النسيم!” فكلما سألنا عن قيمتها الحقيقية في الدفع بإضراب الأسرى إلى الدعم والنجاح، أو عن جدواها كتحركٍ أمام هذه الخطوة العظيمة، كان الجواب “العالم”.

دعونا نكون واضحين، أنا لا يعنيني العالم، بشكل واضح ولا تقنعني تفاصيله في شيء، لأننّي لم أشهد منذ عشرين عامًا أن “ارعوت إسرائيل” بناءً على طلب قانوني أو تراجعت بفعل تجمع دولي رافضٍ لسلوك إجرامي تنتهجه.

في جانبٍ آخر، قد يبدو تغيير الصورة الشخصية على “بروفايل فيسبوك” خطوة جماهيرية لدعم الأسرى، فهل جلس أفراد وحدة “النحشون” يعضون أصابعهم ندمًا وقد غيرّوا ملابس الشاباص واعتذروا للأسرى عن فعلتهم وقدموا لهم ماءً باردًا مع تمر بعد صوم الامتناع عن الطعام؟!

وإنني قد استوعب – بشكل مجازي- أن يتضامن العرب والغرب خارج فلسطين مع الأسرى بفعاليات رمزيّة لأنه لا سبيل أمامهم إلاه، فإن تشرب غادة عويس كوبًا من الماء والملح ولينا زهر الدين تعلن إضرابها وأميمة خليل تبعث برسالة، يعني أن تكون القضية حاضرة في الخارج، وأن يعترفوا بعدالة قضيتهم، التي لا تحتاج إلى تأكيد إضافي.

لكنّ ما لا تستطيع استيعابه أن يمارس الفلسطيني دور الأجنبي؛ فيأخذ كوبًا من “الماء والملح” معلنًا تضامنه، هل تعلن تضامنك مع معتقل في غوانتانامو؟!، ثم إنَّ هناك طرقًا تستطيع فيها إسناده بشكل حقيقي، والتأثير على موقف الاحتلال تجاهه، وتخفيف يوم من معاناة إضرابه لو استطعت!.

الأهم الآن أن ندرك بأنَّ المعادلة بين طرفين متصارعين، أحدهما هو “أنا وقضيتي وابني وأبي وكرامتي”، الأمور أوضح مما نظن لكننا نمارس السذاجة باسم القانون والعالم ونخترع أطرافًا أخرى تتشعب فيها الأدوار التضامنية، كإبرة بنج إضافية لضميرنا “السلمي”.

“الأسرى في مواجهة الاحتلال” هذه معركة انتصار وحريّة وكرامة وعدونا لا يفهم إلا لغة القوّة، علينا أن ندرك أنها لم تكن يومًا معركة إعلانية ولا تنافس تجاري يمارسه الأحزاب والأشخاص لإبراز أنفسهم على خلفية قضيّة وطنية وشرفيّة، كما أنَّ أهمّ ما يجب الحذر منه أن تتحول “النضالات إلى علاقات عامّة” – كما قال المدون الفلسطيني مهند أبو غوش، فتلك طامة حقيقية لو تدرون.

على كل حال، إنَّ ما يخيف الاحتلال ويستطيع التأثير في قراره للاستجابة لمطالب الأسرى هو “الواقع والأرض، الثورة والانتفاض، المواجهات والاشتباك، النار أمام القرار”، وإنَّ مستوطنة “بيت إيل” أكثر فعالية من دوار المنارة برام الله، فلو شهد الاحتلال انتفاض الجماهير بما يشكّل خوفًا على أمنه لفكّر في إعادة حساباته.

وإن كنا فتحنا الباب أمام الحديث عن المواجهات في رام الله وغيرها من مدن الضفة التي يستطيع سكانها الاشتباك مع قوات الاحتلال في نقاط التماس، فإنه علينا أن نتذكر “الحوار الذي أجراه شبان متظاهرون مع ضباط بالأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية برام الله، حين قال أحد الشبان بصيغةٍ انفعالية “الطريق من هناك”، وأشار بيده إلى حيث نقطة تماس ليجد جواب أحد الضباط حاضرًا: “لدي تعليمات بمنعكم، لأنَّ الذهاب إلى هناك غير موجود على جدول الفعاليات”.

الشهادة لله، كان نقاشهم حضاريًا، ويبدو على شخصيات السلطة التعقل حتى أنهم لم يلجأوا للقمع بل لجأوا للحوار، حتى حين قال الضابط “أنا مش شرطي عنده (يقصد الاحتلال)، ليجيب شاب غاضب “إنتَ شرطي عند غيره”!

مضى الموقف والضابط ينفي “لا لا” بينما يقول شاب آخر إنَّ الأسرى بينهم وبين الشهادة لحظات ربما، متسائلاً عنّي أيضًا “منذ متى كان الأسرى برنامجًا فنيًّا والفعاليات المساندة برنامجًا تتابعه السلطة، لتتأكد أنَّ الأمور تمشي بسلام! بينما في الحقيقة الأمر لا يمشي بالداخل بسلامٍ أبدًا!”.