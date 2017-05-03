خبراء: «أهلًا رمضان» مسكنات.. والأولى توفير السلع بالمجمعات

تستعد الحكومة لاستقبال شهر رمضان من خلال إقامة معرض «أهلًا رمضان»، عن طريق توفير السلع بأسعار مناسبة. يأتي ذلك بالتنسيق بين رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ووزير التموين الدكتور علي المصيلحي، لتوفير جميع السلع في المعرض بجميع المحافظات خلال الفترة من 15-26 مايو.

أما في القاهرة فتنطلق فعاليات المعرض بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، في الفترة من 23 إلى 26 مايو، تحت شعار “نعم للشراء المباشر”، برعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ويقع المعرض على مساحة 15 ألف متر مربع، بمشاركة أكثر من 200 شركة عارضة من كبرى الشركات المصرية المنتجة للسلع الغذائية والمشروعات والمنتجات الغذائية والمشروبات ومنتجات التنظيف، بالإضافة إلى جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة والشركات التابعة لوزارتي الزراعة والتموين، التي تشارك بالعديد من المنتجات المتنوعة وبتخفيضات كبيرة.

وحسب إعلان الحكومة فإن المعرض يستقبل أكثر من 750 ألف زائر يوميًّا على مدار 4 أيام، ويعد حلقة الوصل المباشر بين المصنع أو المستورد والمواطن مباشرة.

وقال مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي: بدلًا من إقامة معرض يصعب على الناس الانتقال إليه، كان من الممكن أن توجه هذه السلع التي ستوفرها الحكومة إلى المجمعات الاستهلاكية والجمعيات بالأحياء والمدن؛ ليتمكن عدد كبير من المواطنين من الاستفادة بهذه التخفيضات التي أعلنت عنها الحكومة، فالأمر يحتاج إلى مظلة شاملة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وليس مجرد مسكن لن يأتي بنتيجة.

وأضاف الزاهد أنه ينبغي على الحكومة كما تسعى لتخفيض الأسعار في شهر رمضان أن تخفض الأسعار في باقي الشهور أيضًا عن طريق تطوير مجالي الزراعة والصناعة وزيادة الإنتاج وتراجع الاستيراد بتوجيه الاستثمارات لدعم الزراعة والصناعة، ومن هنا يتم دعم الاقتصاد بدلًا من الإنفاق على مشروعات مشكوك في أولوياتها، ولا تأتي بعائد.

وأكد الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن ما يحدث ليس حل أزمة، بل مجرد مسكنات؛ حيث إن المعرض الذي تعتزم الحكومة افتتاحه لن يغطي حتى ثلث سكان القاهرة، ؛ حيث إنه حسب إعلان الحكومة سيستقبل 3 ملايين فقط. وعدد سكان القاهرة 9.5 مليون نسمة تقريبًا. مشيرًا إلي أن كثيرًا من المواطنين لن يستطيع الذهاب إلى هذا المعرض لتلبية احتياجاته من الأساس، فالحكومة ليس لديها خطة لخفض الأسعار، وما تقوم به مجرد مسكن فقط لا غير.

وكان وزير التموين الدكتور علي المصيلحي قد أعلن عن ضخ160 ألف طن سكر، و848 ألف كرتونة زيت طعام؛ لتغطية الاستهلاك المتوقع خلال شهر رمضان؛ لمنع حدوث أي أزمات أو نقص في السلع، على أن يتم توزيعها عبر البقالين التموينيين، والمنافذ الحكومية، والمجمعات الاستهلاكية الكبرى التي تضخ السلع بأسعار مخفضة بالتعاون مع الوزارة.