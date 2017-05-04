حياة واحدة لا تكفى

يُحكى أن شابا صغيرا التقى برجل حكيم مسن يمشى بخطوات بطيئة على ضفة نهر، سأل الشاب الرجل: “كيف أصبحت حكيما إلى هذا الحد؟”، أجاب الرجل الحكيم بكلمتين: “القرارات الصائبة”. فعاد الشاب وسأله: “وكيف تعلمت أن تتخذ قرارات صائبة؟”، أجاب الرجل الحكيم متمهلا بكلمتين: “القرارات الخاطئة”. تعلمت من هذه القصة البسيطة أن قراراتنا الخاطئة، وإخفاقاتنا، وصراعاتنا، أى خبراتنا المتنوعة فى الحياة، تجعلنا فى النهاية أقوياء، وتجعلنا أكثر وعيا ونضجا وحكمة.

ولكن ما هى خبرات الحياة هذه، وفى أى الجامعات والمعاهد نستطيع أن نتعلمها؟ فى الواقع، أننا لا نتعلمها سوى فى جامعة واحدة فقط اسمها جامعة الحياة، وأنها الجامعة الوحيدة فى العالم التى لا يستطيع أحد أن يزعم أنه قد أنهى دراساته العليا فيها؛ لأن من يتخرج فيها لا يغادرها إلا إلى قبره، أما من لا يزال على قيد الحياة فسوف يبقى طالبا فيها إلى الأبد، يضيف كل يوم إلى تجاربه وخبراته جديدا ويتعلم الحكمة فى أحيان كثيرة بعد فوات الآوان.

ولأنى طالب صغير فى جامعة الحياة، فقد حاولت دائما أن أتعلم من تجاربى وتجارب الآخرين، واهتتمت بوجه خاص بأن أقرأ كتب السير الذاتية والتراجم التى يحكى فيها أعلام الأدب والفكر والتاريخ قصص حياتهم وخلاصة تجاربهم وخبراتهم فى الحياة، ووجدت فيها دائما الإجابة عن كثير من الأسئلة التى أثارت حيرتى وقلقى ودهشتى. فمن خلال الكتب يعيش الإنسان تجارب وخبرات تعادل أضعاف التجارب والخبرات التى يعيشها فى حياته بدون القراءة.

وقد ظللت لسنوات أتذكر ما كتبه الكاتب الكبير عباس محمود العقاد من أنه يقرأ الكتب لأن حياة واحدة لا تكفيه، وهو يريد أن يجمع بين حياته وحياة المئات من الرجال العظام أصحاب الفكر والتجربة. وفى كل كتاب كنت أقرؤه كنت أجد تصديقا لما قاله العقاد، فالقراءة هى النافذة التى نطل منها على العالم الواسع خارج دائرة الذات المحدودة، لنعيش الحياة بعمق أكبر، وبوعى أفضل، وهى الوسيلة المثلى للتعلم، وإضافة أفكار وخلاصة خبرات الآخرين إلى أفكارنا وخبراتنا، إلى جانب إنها ليست تجارب وخبرات سطحية لأشخاص عاديين، وإنما تجارب وخبرات عميقة – إذا أحسن الإنسان اختيار الكتب التى يقرأها – لمفكرين ومبدعين عظماء، أثروا التجربة والخبرة الإنسانية ذاتها.

ومن بين هذه الكتب التى قرأتها كتاب صغير صاحبنى لأكثر من عشرين عاما، قرأته خلال تلك المدة الطويلة عدة مرات، وما زلت أقرأه من حين إلى آخر، وهو كتاب سجل فيه المفكر الكبير سلامة موسى (1887- 1958) ما تعلمه من عدد كبير من أعلام الفكر والأدب فى العالم، وصدر فى عام 1953 بعنوان “هؤلاء علمونى”. وهو كتاب يستحق أن يقرأ، ويستحق أن تعيد الهيئة العامة للكتاب نشره من جديد. فمن هذا الكتاب اكتسبت أو حاولت أن أكتسب أهم ما تعلمه سلامة موسى من هؤلاء الرجال العظام.

تعلم سلامة موسى من الفيلسوف الفرنسى فولتير (1694- 1778) أن أسوأ ما تصاب به أمة من الأمم أن يتحد الدين مع الاستبداد، وأن يتحالف الطغاة مع الكهنة، بحيث يستند الدين إلى قوة النظام ويستند الاستبداد إلى نصوص الدين، وهذا ما كان واقع فى فرنسا فى القرن الثامن عشر، حين تحالفت الكنيسة الكاثوليكية مع الحكومة الفرنسية، ودفعت الحكومة والشعب معا إلى التعصب واضطهاد غير الكاثوليك. وتعلم سلامة موسى منه ضرورة التعايش بين الطوائف المختلفة والتسامح وحرية الفكر والاعتقاد وفصل الدين عن الدولة. وتعلم منه أيضا أن دور الكاتب ليس أن ينافق الحاكم أو أن يجتر أفكار السابقين، وإنما أن يكافح ويشترك فى هموم البشر ويدعو إلى تقدم الإنسانية، وأن كُتاب البرج العاجى الذين يقفون بعيدا عن معترك الحياة السياسية والاجتماعية لا قيمة لهم ولا فائدة منهم، بل هم بمثابة الجندى الهارب من المعركة.

وتعلم سلامة موسى من الأديب الألمانى جوته (1749- 1832) أن غاية الحياة هى الحياة نفسها، أى ترقية الشخصية بتربيتنا وبسط الآفاق أمامنا للتعلم والاختبار حتى نزداد فهما لأنفسنا وللطبيعة، فنزداد بذلك حكمة. وتعلم منه أننا يجب أن نشكل شخصيتنا قبل أن نشكل أى شىء آخر، فليس هناك ما هو أهم منها عندنا. وتعلم منه أيضا أن آفاق الثقافة لا حدود لها فيجب أن ندرس الأدب والتاريخ كما ندرس الفيزياء والكيمياء. وتعلم منه أيضا أننا يجب أن نطلب الاختبارات إذا لم تصادفنا، فنقرأ ونتثقف ونتعلم ونمارس السياسة ونختلط بالمجتمع وننشغل بنهضته. وأخيرا تعلم منه إننا جميعا أبناء هذا الوطن الكبير المسمى بالعالم.

وتعلم سلامة موسى من الفيلسوف الأمريكى جون ديوى (1859- 1952) أنه ليس هناك فى هذا الكون شىء ثابت لا يتغير، لأن كل شىء فى صيرورة متغيرة، وليس فى كينونة ثابتة. ولو كانت الأشياء ثابتة، ولو كانت عقولنا ثابتة، لكان فهمنا لهذه الأشياء ثابتا نهائيا، ولكننا نحن جميعا فى صيرورة. وطالما أن المجتمع ليس نهائيا، إذ هو يتطور، فيجب أن نتناوله بالتغيير كلما وجدنا الحاجة إلى هذا التغيير. وكانت شهرة ديوى فى التربية أكبر من شهرته فى الفلسفة، وقد تعلم منه سلامة موسى فى هذا المجال أن المدرسة هى جنين المجتمع، وحين تنطوى المدرسة على نفسها، وتعلم النظريات وتلقى الدروس التى لا علاقة لها بالمجتمع، حين تفعل ذلك، تعود بالضرر على تلاميذها، ولهذا يجب ألا تنقطع المدرسة أبدا عن الاتصال بالمجتمع. وتعلم منه أيضا أن قيمة المدرسة تقاس بدرجة ما تتركه فى التلميذ من الرغبة فى النمو والتطور.

وتعلم سلامة موسى من الفيلسوف الفرنسى سارتر (1905- 1980) أن الإنسان ليس شيئا أكثر من أن يكون المشروع الذى شرعه وخططه لنفسه، ووجوده نفسه ليس قائما إلا على الحدود والمقاييس التى يحققها لنفسه، وهو إذن ليس شيئا أكثر من مجموع أعماله، ليس شيئا أكثر من حياته. وما دامت الحياة مشروعا، وما دمت أنت تقوم بإنجاز أو إتمام هذا المشروع، فأنت مسئول عن حياتك، عن جوهرك. أنت مسئول لأنك حر فى اختيارك للأشياء التى انتهت بك إلى هذا الجوهر، وعلى قدر مهارتك فى الاختيار تكون حياتك سامية أو متوسطة أو دون المتوسط.

وقد تعلم كاتب هذه السطور من سلامة موسى نفسه أن الثقافة ليست ترفا وإنما ضرورة، وليست معارف ومعلومات فقط، وإنما هى موقف ورأى واتجاه وعادات فى الحياة، وأن الإنسان يجب أن يظل يقرأ ويثقف نفسه حتى آخر يوم فى حياته، ليظل عقله نشطا وفكره متقدا. وتعلمت منه أن الإنسان يجب أن تكون له فلسفة واضحة فى الحياة، ويجب أن يجاهر بما يعتقد أنه الحق مهما كانت العواقب، وتعلمت منه أن الكاتب يجب أن يحيا ما يكتبه، ويكتب ما يحياه، ليكون صادقا مع نفسه ومع قرائه. وتعلمت منه أيضا أن الإنسانية فى حد ذاتها دين، وأن المؤمن الحقيقى هو الذى يؤمن بالإسلام والمسيحية واليهودية وكل الديانات الأخرى، ويسترشد بمحمد، ويحب عيسى، ويستنير بموسى، ويتأمل كنفوشيوس، ويعجب بزرادشت، ويهفو إلى بوذا، ويحترم ويقدر إسهامات أرسطو، وديكارت، وكانط، وهيجل، وماركس، وراسل، وكل الفلاسفة القدماء والمعاصرين، ويشعر أن كل هؤلاء أسرته وأقرباؤه فى الروح، يستلهم منهم جميعا قيم الحق والخير والجمال.