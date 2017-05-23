حكاية مكان| دير العذراء بالمنيا.. قبلة للأقباط والمسلمين

مازال آلاف المواطنين يتوافدون على دير العذراء مريم، بمركز سمالوط في محافظة المنيا، للتبرك وإحياء ذكرى مرور العائلة المقدسة، وهي الذكرى التي تشهد مشاركة نحو 2 مليون زائر من المسلمين والأقباط، خلال هذه الأيام من كل عام.

ففوق سفح الجبل الشرقي بقرية جبل الطير يقع دير العذراء مريم، إذ استقبل هروب العائلة المقدسة من بطش الرومان والملك هليوبليس وتوجهها لمصر، فدخلت العائلة في جوف صخرة كبيرة كانت تستقر بتلك المنطقة، وبها مغارة صغيرة عام 3 ميلاديا، وظلوا مختبئين بها لمدة 3 أيام، قبل أن يستكملوا رحلتهم إلى الجنوب مرة أخرى.

أبرز القصص التي يحفل بها المكان ويحتفي بها الأهالي منذ مئات السنين، قصة الساحرة الظالمة التي اعتادت فرض الإتاوات على المراكب التي تعبر نهر النيل بتلك المنطقة، وإذا رفض أحد دفع الأموال أغرقت الساحرة مركبه، حتى تصدى لها الطفل عيسى عليه السلام، والسيدة العذراء، حين حاولت إسقاط صخرة ضخمة فوقهما فأشار إليها الطفل عيسى بيده فتصلبت الصخرة مكانها وطبع عليها كفه دون أن يلمسها، بينما سقطت الساحرة بكتبها وسحرها والسلاسل الحديد التي كانت تحملها من أعلى سفح الجبل وماتت، وفيما بعد أخذ جنود الاحتلال الإنجليزي تلك الصخرة وتم وضعها في المتحف البريطاني ضمن الآثار المصرية.

يقول مينا ميلاد، مفتش آثار المنطقة لـ”البديل”: شهد هذا العام توافد أعداد كبيرة من المواطنين من كافة أنحاء الجمهورية للتبرك بتلك الذكرى العظيمة، مشيرا إلى أن أعداد المسلمين قاربت أعداد الأقباط كعادة كل عام، فالجميع يحرصون على الدخول إلى المغارة الصغيرة في قلب الكنيسة.

وأشار ميلاد إلى أنه تم إنشاء الكنيسة الأثرية الموجودة حاليا بعد أن كانت صخرة اختبأ بها المسيح وأمه بأوامر من الملكة هيلانا أم الملك قسطنطين الأول عام 328 ميلادية، وهى كنيسة منحوته داخل الصخرة ومازالت تحتفظ بطابعها القديم، وأطلق عليها اسم كنيسة السيدة العذراء.

وأضاف: المغارة الصغيرة كان أمرها مجهولا من القرن الأول القبطي حتى القرن الرابع القبطي، وتم اكتشافها عند قدوم الملكة هيلانا، كما يوجد بها حجاب الهيكل الخشبي من القرن السادس عشر، و3 أيقونات تم رسمها عام 1554، وسمي الدير بجبل الطير نسبة إلى طيور البيرقيروس المهاجرة التي كانت تأتي سنويا وتستقر على سفح الجبل وتنقر بمنقارها في صدع الجبل.