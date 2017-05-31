حكاية صورة| نكهة رمضان مع بدايات القرن الماضي

تختلف طقوس الاحتفال بقدوم شهر رمضان، من عصر لآخر؛ وتتحكم التكنولوجيا والتطور في مظاهر الفرحة والاستقبال على مر العهود.

يستطلع أحد العلماء المختصين هلال شهر رمضان بطرق بدائية تعتمد على العين البشرية لرؤية الهلال.

قرع الطبول كان أحد الوسائل التي تستخدم في بدايات القرن العشرين لإعلام الناس بقدوم شهر الصيام.

المتاجر امتلأت عن آخرها باميش شهر رمضان، لكن يتبقى الإقبال على الشراء من قبل الجمهور.

في الصورة تظهر محلات الفوانيس المصرية الأصيلة المصنوعة من الصاج والزجاج قبل أن تعزو الفوانيس المستوردة الأسواق.

بائع الكنافة يستعرض مهاراته في صناعتها قبل أن تطغى على مهنته الآلة ويندثر مع مرور الزمن.

قبل دخول الميكروفون مصر، يعتلي المؤذن مئذنة الجامع لإعلام الناس بموعد الإفطار.