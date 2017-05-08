يبدو أن الشيء الوحيد الذي أفلحت الحكومة البكر الرشيد في تجديده من الخطاب الديني هو تطبيق ذلك الحديث النبوي بنسخته المعمول لها Update«جوعوا تصحُّوا»، بعد أن ظل لأكثر من 1400 سنة «صوموا».

… ما لا ترون

ولأن الحكومة دستورها «إني أرى ما لا ترون»؛ فقد رأت أن تولع في أسعار الأكل، أسوة بالسجائر، بدعوى الخوف على صحتنا التي هي أدرى بها منا، فغالت في غلاء سعرها؛ لتمنع تداولها وتناولها. طيب لماذا الأكل؟ لأن السودان كمثال، التي كانت طوال تاريخها جزءًا تابعًا للدولة المصرية، قررت إيقاف استيراد منتجاتنا الزراعية. لماذا برضه؟ لأنها مروية بمياه الصرف.. ونحن في مصر نتجرع ونجترُّ هذه المنتجات، بأسعارها الولَّادة، والمكبلة بضرائب شابكة وراكبة على بعضها. وحتى مياه الصرف (التي لم تعجبنا) لا تصل إلى أراضٍ كثيرة، حتى أصبح وصولها أقصى طموح للفلاح.

ونحن نتقبل كل هذه المزروعات برحابة صدر.. ونتحملها بأمراضها المرعبة التي تستوطن أجسامنا. نشتري السرطان والفشل الكلوي ووووو بأثمان فاحشة، عندًا في الحكومة: «يعني مش هناكل؟»، فيكون ردها بـ«جوعوا تصحُّوا».

العرض عرضين

لهذا وذاك وتلك وهؤلاء فمهما توقَّفَ التصدير، وزادت «رطرطة» المنتجات عندنا، ستظل «برضه» أسعارها في صعود دائم، بل وستختفي من السوق، ليس لأن “المحتكر ملعون» كما نص ذلك الحديث الذي يحضُّ على الإرهاب والعنصرية وتعكير السلم الاجتماعي، وليس لأن هذه المنتجات غيرت نظرية العرض والطلب؛ ليصبح العرض عرضين، في ظاهرة اقتصادية أذهلت العالم. ولكن لأن الأكل «به سم قاتل»، وحرصًا على سلامة المواطن “لهلبوا» الأسعار؛ حتى تـ«جوعوا تصحُّوا».

ماذا نأكل؟

مجرد سؤال من «قرطة» أسئلة مستفزة: ماذا نأكل يا حكومة آخر الزمان؟ مزروعات الصرف المُتخَمة هرمنة وكيماويات ومبيدات؟ الأسماك الملوثة المسرطنة، والتي تدين بالفضل إلى «منتج عالمي في متناول الغلابة» في فوران أسعارها؟ الدجاج بهرمونات الأنوثة التي أتت على ذكورة الكائن المصري؟ لحوم الحمير والكلاب والخنازير والفئران التي أدمنها الشعب؟ العيش الحاف مرتع الـ «إرجوت»؟ ولماذا كل هذه «الخوتة»؟! حكومة آخر الزمان أراحتنا من كل هذا، وأوصلتنا لـ«جوعوا تصحُّوا”.

زمان…

زمان كان «المصري معدته تهضم الزلط».. وهضمت اللبن الملوث بإشعاع نووي، والغربان على أنها دجاج، وووو. ولكن زمان. أما اليوم فالمواطن المصري أصبح موطنًا نموذجيًّا لأشد الأمراض فتكًا بالإنسان، ورغم ذلك صامد و«عايش ومطبَّع معها والسلام». فهل يمكن أن نقول للزمان ارجع يا زمان؟ ما دمنا «كده كده» نرجع لعصر ما قبل اكتشاف واحترام البني آدمين؟

وزمان في عصر ما يسمى بالفساد (اللي هو إيه؟ قبل 25 يناير) كان «الفاسدون» يحسِّنون من المنتج (الذي كان متوفرًا وبسعر يناسب الفقراء مش الطبقة المتوسطة بس)؛ لكي يغلُّوه «سِنَّة»، فلا يضاعفون ثمنه بشكل فج، ولا يسخطون المنتج، أو يخفونه في مخازن خفافيش الظلام؛ ليذلوا الشعب اليتيم الضرير المُغيَّب.

وزمان «كمان» كانوا يقولون «البلدي يوكل»؛ لأنه بلدي، لكن بعد تدخل الأجنبي، بناء على كامب ديفيد المشمومة المشئومة، أصبح خبراء الزراعة اليهود يحشرون أنوفهم في كل بذرة تدخل جوف الأرض وكل نبتة تنبت على سطحها.

وزمان برضه بُحَّتْ أصوات كتاب ومفكرين.. وشقُّوا هدومهم من «مهاتية» أن الأكل يهدد صحة وحياة المصري، وقالوا وقتها إن السرطان سيظهر أثره بعد عشر سنوات.

و… الآن

والآن بعد أن مرت العشر سنوات من سنين، متى يجد الشعب من يرفق به، أو يحنو عليه؟ أم أن عِشرة الكوارث أنستنا هذه الجملة الحنون الدافئة، في ظل «جوعوا تصحُّوا»؟

والآن من بين أنقاض هذه المجاعة تنتشر غيلان لن تشبع.. فكلما أكلت، توحشت، وانتفخ بطنها واتسع، وتكاثرت، ولا شيء يروي سعارها أبدًا.. ولأن الغول ضخم؛ فإنه يضغط بثقله على المواطن المضغوط، حتى يفعصه، ثم يطالبه أن يتحمله ويتحمل كل شيء إلا نفسه، فهو أفضل من غيره، حيث إنه ما زال حيًّا.

والآن سيبدأ الأدرى بنا منا في تطبيق النص الأصلي «صوموا»؛ ليشمل العطش أيضًا، حيث إنه بالفعل جاع فصحَّ.