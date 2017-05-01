جمهور الأهلي يهاجم عاشور عبر صفحته الشخصية

شن جمهور الأهلي هجومًا حادًّا على محمود عاشور، حكم مباراة الأهلي والإنتاج الحربي، التي جمعت الفريقين أمس الأحد، وأنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وقام محمود عاشور بطرد حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي خلال اللقاء، كما قام بإشهار البطاقة الحمراء في وجه حسام عاشور، قائد الأهلي عقب نهاية المباراة، للاعتراض بشكل غير لائق على قراراته خلال المباراة.

وقامت جماهير القلعة الحمراء بشن حملة على الصفحة الشخصية لمحمود عاشور، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حيث ترى أن قراراته كانت السبب الرئيسي في تعادل فريقها أمام الإنتاج، وأنه تحامل بشكل كبير على الأهلي.

ووجهت الجماهير الغاضبة بعض السباب إلى حكم مباراة فريقها أمام الفريق العسكري، مطالبين لجنة الحكام بإقصائه من مواجهات الأهلي المقبلة.

ويعد هذا هو التعادل الأول للنادي الأهلي منذ انطلاق منافسات النصف الثاني، ويعود آخر تعثر للشياطين الحمر أمام فريق الإسماعيلي في مستهل مباريات الأحمر في الدور الثاني ،والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، كما يعد التعادل الخامس للفريق هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن الأهلي يحتل صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 68 نقطة، وبفارق ثماني نقاط عن مصر المقاصة أقرب منافسيه.

من جانبه أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، توقيع عقوبة مالية على حسام عاشور، لاعب الفريق؛ بسبب تصرفه ضد محمود عاشور.

وقال عبد الحفيظ، في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة، إنه شاهد تصرف حسام عاشور في لقطات تليفزيونية، وجذبه يد الحكم، بشكل لا يليق بالنادي الأهلي، مؤكدًا أن هناك عقوبة مالية في انتظاره.