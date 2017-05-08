جماهير الأهلي تهاجم لاعبي السلة: مستواكم لا يليق بالنادي

صبت جماهير النادي الأهلي الغاضبة من نتائج الفريق الأول لكرة السلة خلال الآونة الأخيرة غضبها على اللاعبين، وطالبت مجلس إدارة ناديها بالتخلي عن نصف الفريق والتعاقد مع لاعبين جدد في أقرب فترة قيد.

وهاجمت الجماهير الغاضبة لاعبي الفريق عبر أحد التدوينات الخاصة بأخبار فريق كرة السلة على الصفحة الرسمية للنادي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وطالبت مجلس إدارة ناديها بالحفاظ على بعض الأسماء التي تراها غيورة على اسم النادي وتسعى بكل جهد من أجل تحقيق نتائج إيجابية لرفع اسم الكيان.

وقال أحمد عيد: “مش فرقه بطولة.. نصف الفريق لازم يمشي دول بيحرقوا دمنا عمال على بطال وبحس انهم مش في دماغهم الجمهور ولا بيهمهم حرقه دمه”.

فيما قال تامر المصري: “حرام والله اللى الفرقة دي بتعملوا فينا”.

فيما علق آخرون على أحد تدوينات سيف سمير، لاعب الأهلي: “يارب تفوقوا يا أبطال إفريقيا”.

وقال آخر: “مستواكم آخر فترة لا يؤهل الكثير من اللاعيبة انها تلعب في الأهلي”.

ونشر مشجع آخر من الجماهير الغاضبة: “مستواكم متواضع لا يليق باسم الكيان.. انتم أقل فريق جماعي للأهلي”.

جاء ذلك بعدما تلقى المارد الأحمر 3 هزائم متتالية أمام الجزيرة، بنتيجة 81/71، وأمام سبورتنج، بنتيجة 69/58، وأمام الاتحاد، بنتيجة 75/59، في إطار الجولة الخامسة من المجمعة الأولى من نهائيات بطولة دوري السوبر.