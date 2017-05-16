جدل بالبرلمان حول الممارسات الاحتكارية.. فتح الاستيراد أم زيادة الإنتاج؟

شهد اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب مع رئيس جهاز حماية المنافسة حالة من الجدل حول الممارسات الاحتكارية وكيفية منعها، حيث كشفت منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة، عن أن فتح الدولة للاستيراد يزيد من المنافسة ويمنع الاحتكار، وهو ما اعترض عليه مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، محذرا من استمرار الممارسات الاحتكارية بالسوق، وعدم محاسبة مافيا الاحتكار رغم معرفة أسمائهم لدى الأجهزة الرقابية.

الاحتكار مستمر ولابد من المحاسبة

قال مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: هناك عدد كبير من الممارسات الاحتكارية تعرفها اللجنة وبأسماء أصحابها، ولابد من تحريك قضية ممارسة احتكارية ضد هؤلاء عن طريق جهاز حماية المنافسة، مشيرًا إلى أن وزير التموين السابق اشتكى خلال اجتماع مع اللجنة من احتكار الأرز، بعد أن فرض التجار عليه رفع سعر الأرز في السوق خلال الموسم الماضي.

وترى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن هناك ممارسات احتكارية، حيث توجد علامات استفهام حول تغلل عدد من كبار التجار في الوزارات، وتداخل القطاع الخاص مع أجهزة معينة في الدولة، وهو ما ظهر في أزمة القمح مع وزارة التموين؛ لوجود أشخاص فاسدين داخل الوزارة.

وقال وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: الدولة حددت سعر الأرز ثم اشتراه التجار من الفلاحين وخزنوه، ثم ضغطوا على الوزارة لرفع السعر، مشيرًا إلى أن وزير التموين الأسبق، خالد حنفي، طلب من وزير الصناعة، طارق قابيل، فتح باب التصدير للأرز؛ لأن هناك فائضًا بنحو مليون و250 ألف طن ولم يتم ذلك، رغم أن الكمية اختفت من السوق وتم تخزينها لتعطيش السوق.

منع الاستيراد يزيد الاحتكار

وكشفت منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة، عن أن رفع سعر الأرز كان نوعًا من التفاوض بين الحكومة والقطاع الخاص وليس فسادًا، فكل طرف يحاول الضغط على الآخر، والدولة عندما قررت استيراد أرز من الهند انخفض السعر، وتلك هي المنافسة، فالدولة عندما تمنع الاستيراد تزيد من الممارسات الاحتكارية ومن الضرر الواقع علينا.

وأكدت أن ما حدث في أزمة ارتفاع سعر السكر لم يكن ممارسات احتكارية، إنما سوء إدارة وعدم توفير الوزارة المخزون في الوقت المناسب، ولا يستطيع أحد أن يحاسب الجهاز لأن الدولة تدخلت وحددت الأسعار وخرج الأمر من يد حماية المنافسة وأصبح في يد الدولة، ولذلك لا نستطيع أن نقول إن هذه منافسة.

زيادة الإنتاج حل بعيد المنال

من جانبه قال الدكتور يسري طاحون، الخبير الاقتصادي: لا يمكن منع الاستيراد دون وضع ضوابط لذلك، حتى لا تدخل سلع مهربة ترفع الأسعار أعلى مما هي عليه؛ بسبب أن المنتج المحلي ضعيف ورديء ولا ينافس، حيث إن المواطن يحتاج إلى السلعة الأكثر جودة والأرخص سعرًا.

وأضاف طاحون لـ«البديل» أن الممارسات الاحتكارية تظهر عدم وجود رقابة على الأسواق مع ضعف المنتج المحلي، ولذلك لا يوجد حل لمنع الاحتكار إلَّا زيادة الإنتاج المحلي ورفع جودته حتى يستطيع المنافسة في السوق، وبالتالي سيتم القضاء على الممارسات الاحتكارية.