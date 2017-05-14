تفشي الإيبولا في الكونغو بين الوباء والسياسة

بعد مرور عامين على القضاء على فيروس الإيبولا في الدول المصابة في قارة إفريقيا، ظهر الفيروس القاتل من جديد في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بشكل منفصل عن فصيلة الفيروس الموجودة في غرب إفريقيا، والتي انتشرت من 2014 إلى 2016.

وقال موقع دويتش فيله: يعاني عشرات الأشخاص في جمهورية الكونغو من الفيروس القاتل الذي أودى بحياة ثلاثة أشخاص حتى الآن، وحددت السلطات الصحية إصابة تسعة أشخاص به فى مقاطعة باس أويل شمال شرقي البلاد يوم 22 إبريل.

وتابع الموقع أن الكونغو يجب أن تواجه تفشي الفيروس الذى يشكل أزمة صحية عامة ذات أهمية دولية.

ونشرت منظمة الصحة العالمية تفاصيل القضية على موقع تويتر، قائلة إنها أبلغت من وزارة الصحة العامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وقال إريك كابامبي المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية في الكونغو لوكالة رويترز للأنباء إن الفيروس يقع في منطقة نائية جدًّا، حيث الغابات، لذلك تعتبر الكونغو محظوظة؛ لأن المرض غير منتشر في المناطق الحيوية والمأهولة بالسكان بشكل كبير.

وقال موقع ذى كونفرزيشن إن هناك أسبابًا خفية حقيقية وراء الاهتمام العالمي بمحاصرة وباء الإيبولا. رغم تصدير القوة العالمية فكرة الإنسانية كدافع أساسي لمحاربة المرض، إلا أن هناك بُعدًا آخر قد يتمثل فى رغبة الدول الكبرى والأطباء والعلماء في الوصول لعلاج للفيروس. هذه الرغبة حقيقية, ويتم تسليط الأضواء عليها، ولكن هناك سبب خفي قد يحفز السياسيين وأصحاب القرار لتوفير الدعم المادي المطلوب لمثل هذه الأبحاث المكلفة والصناعات الدوائية الباهظة. وهذا الحافز يعتبر المحرك الرئيسي للأحداث، ويتمثل في تصور بعض المحللين السياسيين أن الولايات المتحدة هي من تنشر هذا المرض الفتاك, مثلها في ذلك مثل المبرمجين الذين ينشرون فيروسات الكمبيوتر عبر الوسائط المتعددة, حتى يضطر المستخدمون الى طلب الحصول على البرمجيات التي تكافحها. ولعلنا لا نزال نذكر مرض السارس, وإنفلونزا الخنازير وغيرهما من الموجات الهيستيرية التي اجتاحت العالم. ولقد رأينا كيف أن هيستيريا إنفلونزا الخنازير عطلت ملايين الطلاب والتلاميذ المصريين من مواصلة الدراسة, وتم على أثرها ذبح قطعان الخنازير؛ مما تسبب في تراكم القمامة العضوية التى تتغذى عليها.

وتابع الموقع أن الألاعيب السياسية لا يمكن أن تغيب عن المشهد، وإلا كيف نفسر الاهتمام المبالغ فيه للبيت الأبيض، وللرئيس الأمريكى, وللحكومة الأمريكية, خاصة الجنرالات الأمريكان بمرض يضرب مناطق الغرب الإفريقي؟ يبدو أن الأمر أكبر بكثير من الأبعاد الاقتصادية أو حتى الأخلاقية للإدارة الامريكية، حيث يتعلق الأمر بالتواجد الأمريكي العسكري في الغرب الإفريقي، وعلى وجه التحديد “أفريكوم”، وهي القيادة السادسة التي أنشئت في عام 2007. هذه المنطقة العسكرية التي تغطي القارة بالكامل فيما عدا مصر، والتي تقع ضمن القيادة المركزية، تتبع القيادة الإفريقية القيادة المركزية والمسماة “سينت كوم”، ويقع المقر الرئيسي للقيادة الإفريقية في قاعدة كيللب بارريكس بالقرب من مدينة شتوتجارت الألمانية بين بلدتي مورينجين وبليننجين، وهنا تكمن القصة، إذ كان يود جنرالات البينتاجون نقل مقر القيادة إلى القارة الإفريقية, حتى تتمكن من العمل في نفس النطاق الجغرافي لعملياتها. وكان البلد المرشح لذلك ليبيريا. لكن تم تجميد الأمر بسبب التكاليف الاقتصادية الباهظة. وفي عام 2013 قرر الرئيس أوباما الإبقاء عليها في شتوتجارت. إلا أن التواجد العسكري الحقيقي لا يزال يواجه تحديات، منها النفوذ الفرنسي في العديد من المناطق الإفريقية. وعليه يمثل فيروس الإيبولا طوق النجاة للجنرالات الأمريكيين؛ لهذا قامت الولايات المتحدة بنشر مستشفيات متنقلة, وجهزت أخرى, ودربت وأرسلت طواقم طبية للدول الإفريقية المنكوبة. هذا هو الغطاء الإنساني للخطوة التالية، والتي تمت بالفعل، حيث أرسلت الولايات المتحدة أيضًا ثلاثة آلاف جندي إلى هناك، كما شكل البنتاجون فريقًا قتاليًّا لمكافحة الإيبولا!!

وبحسب الصحيفة هناك شكوك بأن الإيبولا تم افتعالها كما يتم حاليًّا استغلالها لأسباب متعددة، أهمها الدوافع العسكرية الأمريكية، ولكن هناك دروس مستفادة من انتشار هذا الفيروس القاتل، أهمها اختبار كفاءة الحجر الصحي للدول, ومدى جاهزية الفرق الوقائية, وتحفيز البحث العلمي، وصولًا للعلاج له، واستنباط إجراءات لمحاصرته.

الجدير بالذكر أنه في عام 2014 ابتُليت جمهورية الكونغو الديمقراطية بظهور فيروسها السابع من الإيبولا، الذي أدى الوباء إلى مقتل أكثر من 10 آلاف شخص في غرب إفريقيا بين عامي 2013 و 2016، فيما أسفرت الفاشية المتزامنة في غرب إفريقيا عن مقتل 49 شخصًا.

الإيبولا هي حمى نزفية شديدة العدوى، يمكن أن تنتقل من الحيوانات، بما في ذلك الخفافيش والقردة، وهذا الفيروس قاتل لـ 90٪ من الحالات المصابة به، وتم مؤخرًا تطوير لقاح تجريبي، قالت منظمة الصحة العالمية إنه يمكن استخدامه في حالات الطوارئ، وقال التحالف العالمي للقاحات والتحصين ضد اللقاح العالمي يوم الجمعة الماضي إن هناك 300 ألف جرعة طارئة من اللقاح ستكون متوفرة في حالة تفشي المرض بشكل واسع النطاق.