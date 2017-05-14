«تغيير شكل العملة».. اقتراح يعمق الأزمة

حالة من الجدل أثارها اقتراح البرلمان والحكومة بتغيير شكل العملة من أجل جذب ومعرفة حجم الأموال المدخرة في المنازل؛ بهدف حل الأزمة الاقتصادية في البلاد، بينما انتقد عدد من السياسيين المقترح ووصفوه بالهزلي وغير الواقعي، وأن أزمة الاقتصاد حلها أكبر من تغيير شكل العملة، وأن الاقتراح محاولة جديدة للبرلمان والحكومة للاستيلاء على ما في جيوب المواطنين.

وكانت نادية هنري، عضو مجلس النواب، قد قالت في تصريحات صحفية: يجب الإسراع في بدء تغيير شكل العملة لإيداع مئات المليارات من الجنيهات بالبنوك، ومنع السحب منها إلَّا بضوابط ، مؤكدة أن أزمة مصر مؤسسية، حيث نعاني من ضعف المؤسسات، مشيرة إلى أن مصر تحتل مراكز متراجعة في سيادة القانون طبقًا للمؤشرات العالمية.

من جانبها أكدت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ثريا الشيخ، أن اللجنة ستعقد اجتماعًا قريبًا لإعداد قانون لتغيير العملة، بعدما تمت مناقشة جوانب إيجابية من القرار مع وزارة المالية، مضيفة أن تغيير العملة أفضل وسيلة لجذب الأموال المدخرة في المنازل، وليس رفع فائدة البنوك.

بينما قال سيف حمدي، المنسق العام لحملة «راقب برلمانك» في تصريحات خاصة لـ«البديل»، إنه غير مندهش من استمرار البرلمان في طرح اقتراحات لا تسمن ولا تغني من جوع، فاقتراحاته قادمة من أرض الأحلام وليس لها علاقة بالواقع، مؤكدًا أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد لن تحل بتغيير شكل العملة، ولكن بقوانين ومشروعات اقتصادية حقيقية توفر فرص عمل وترفع معدلات الإنتاج وتفتح الباب إلى التصدير وتضخ عملة أجنبية.

وأضاف: المصريون ليسوا بحاجة إلى إجراءات خبيثة تحاول الالتفاف على مدخراتهم، من خلال تشريع قوانين تساعد الحكومة على سحب ما في جيوبهم، بدلًا من سن قوانين هدفها خدمة المواطن ورفع الأعباء الاقتصادية وتوابعها من على كاهله، مؤكدًا أن المصريين ضحوا من قبل وضخوا الملايين في مشروع قناة السويس، ولن يتورطوا في تكرار الخطأ ثانية؛ لأنهم لم يلمسوا واقعية تلك المشروعات الضخمة حتى الآن أو فائدتها.

أكد أن اقتراح تغيير العملة يفتقد للدراسة والرؤية الاقتصادية الصحيحة، خاصة في ظل معدلات تضخم مرتفعة تصل إلى 30% ومن ثم طبع عملة نقدية جديدة يؤدي إلى مضاعفة الكارثة، بالإضافة إلى عدم وجود غطاء ذهبي كاف لدى البنك المركزي يقابل طرح العملة الجديدة، فلدينا عجز في الاحتياطي النقدي نغطيه بالعملة الأجنبية.

من جانبه يقول مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، في تصريحات لـ«البديل»، إنه اقتراح هزلي من اقتراحات البرلمان التي يتم إطلاقها على طريقة مبارك «خليهم يتسلوا»، مشروعات قوانين غير قابلة للتنفيذ وقائمة على افتراضات خاطئة وأوهام، وتساءل: أين هي أموال المصريين التي تعتقد الحكومة والبرلمان أنهم يخفونها في المنازل؟ فلا يوجد عاقل يحتفظ بعملة قيمتها تنخفض يوميًّا وأصبحت قدرتها الشرائية ضعيفة.

وأضاف: ببساطة المواطن كان يقبل سريعًا على عمليات الإيداع والحصول على الفائدة البنكية التي تصل إلى 16%، وهذا أكبر دليل أن المصريين يئنون تحت مطرقة إجراءات الإفساد الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة في نوفمبر الماضي، مختتمًا: إننا نواجه أسوأ تشريعات وقوانين واقتراحات من البرلمان الحالي، الذي تحول إلى سكرتارية تنفيذية من أجل خدمة الحكومة وليس خدمة المواطنين الذين انتخبوا أعضاءه إلى أن وصلوا إلى الكرسي.

بينما وصف خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي الاقتراح بالذكي، ويعكس رغبة الحكومة في مراقبة ومعرفة حجم الأموال الموجودة خارج القطاع المصرفي، والتي تقدر بحوالي 2 تريليون جنيه، وتشكل اقتصادًا موازيًا لا تستفيد الدولة منه بشيء ولا تتحصل على ضرائبه، ومن ثم تغيير شكل العملة سيكشف هذا الاقتصاد الموازي، الذي تقدر حجم الاستفادة من تطبيق الضرائب عليه بإجمالي 25% من قيمة اقتصاد السوق المكشوف، نحو 500 مليار جنيه سنويًّا لخزينة الدولة.

وأضاف الشافعي في تصريحاته لـ«البديل» أن الحكومة والبرلمان يريدون أن يتحثثوا بهذه الإجراءات ما لدى الأفراد والشركات من أموال لم تضخ حتى الآن، ومعرفة حجمها بما يخدم الاقتصاد من خلال أحكام السيطرة على الأسواق الذي يؤدي إلى خفض معدلات التضخم، وفي النهاية يصب في مصلحة إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة في نوفمبر الماضي.

وأكد الشافعي أن تغيير العملة إجراء يطبق في كل دول العالم، تتخذه الحكومات أيضًا في أوقات انتشار العملات المزورة التي تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، لكن تغيير العملة لم يتخذ في مصر منذ سنوات بعيدة، ورغم أنه يكبد الدولة تكلفة اقتصادية مرتفعة من أجل طبع عملات جديدة، إلَّا أن الحكومة ستتحمل ذلك من أجمل هدف أكبر وهو حماية الاقتصاد.

في السياق ذاته كشف مستشار وزير المالية، الدكتور عبد المنعم مطر، عن دراسة الوزارة وجهات اقتصادية بالتعاون مع البرلمان لاتخاذ خطوة بتغيير العملة المحلية، لافتًا إلى أن القرار سيصدر عقب دراسته بشكل جيد لتدارك سلبياته، مضيفًا أن قرار تغيير العملة تحت الدراسة حاليًا من جانب وزارة المالية، بالاشتراك مع البنك المركزي، ممثلًا عن البنوك كافة لصعوبة اتخاذ القرار.