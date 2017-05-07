تعرف على أهم محطات الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال

تخوض الحركة الفلسطينية الأسيرة في سجون الاحتلال إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 21 يوما، لتحقيق مطالبهم الإنسانية العادلة التي يطالبون بها السجان الإسرائيلي، لكن هذا الإضراب لم يكن الأول، ولن يكون الأخير الذي يقوم به الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، حيث يعرف الأسير أنه لم يعد لديه أي شيء يخسره داخل السجون، وأن حياته التي يستخدمها للضغط على الجلاد، لا تعني كثيرا لهذا الجلاد الذي يحرمه من أدنى حقوقه الإنسانية في السجون. وللأسرى الفلسطيين معارك مشرفة في الإضراب عن الطعام داخل السجون، وفي بعض تلك المعارك، سقط شهداء من الأسرى.

ونستعرض عددا من الإضرابات الفلسطينية داخل سجون الاحتلال، التي كانت جميعها تنادي بالحقوق الإنسانية للأسرى وحقوقهم الصحية في الرعاية والزيارات، حيث أصبحت قيادة الأسرى داخل السجون منذ أواخر الستينات، تعزز قناعات لدى الأسرى، أنه لم يعد لديهم ما يخسروه، لذلك فمواجهة إدارة السجون الإسرائيلية الغاية الكبرى لديهم.

ومن أشهر الإضرابات التي خاضها الأسرى الفلسطينيين، إضراب سجن الرملة عام 1969، والذي استمر 11 يوما. وكذلك إضراب سجن عسقلان عام 1970، استمر لمدة 7 أيام، وكان للمطالبة بحقوق الأسرى بعد انتهاكات جثيمة بحقهم، وخلال الإضراب استشهد عبد القادر أبو الفحم، وكان هذا الإضراب هو أول إضراب جماعي منظم عن الطعام داخل سجون الاحتلال، رغم أن سبقه اضرابات متفرقة. وكان أبو الفحم أول شهداء إضرابات الطعام خلال مسيرة الحركة الأسيرة في نضالها داخل سجون الاحتلال، حيث شكّلت واقعة استشهاده تحفيزا كبيرا لدى الأسرى المضربين لاستكمال نضالهم.

وجرى تنظيم إضراب جديد في سجن عسقلان عام 1973، واستمر 24 يوما. وهناك أيضا إضراب الأسيرات الفلسطينيات في سجن نفي ترتسا عام 1970، واستمر 9 أيام.

الإضراب المفتوح عن الطعام عام 1976، والذي بدأ من سجن عسقلان واستمر لـ45 يوما، ومن ثم امتد منه إضرابا في سجن عسقلان استمر لـ20 يوما. وإضراب سجن نفحة عام 1980، واستمر لمدة 32 يوما، وبدأت السجون الأخرى تضرب عن الطعام تضامنا معه، واستشهد علي الجعفري، وراسم حلاوة، واسحق مراغة.

إضراب سجن جنيد الذي شارك فيه 3 آلاف أسير فلسطيني من غالبية السجون، واستمر 20 يوما، وكان هذا الإضراب واحدا من أهم الأسباب التي ساعدت على اندلاع انتفاضة الحجارة الكبرى عام 1986. والإضراب العام عام 1992، استمر 19 يوما واتفق فلسطينيا على تسميته بأم المعارك، حيث شارك 7 آلاف أسير حظوا بمساندة شعبية وحقق هذا الإضراب عدد من الإنجازات والتحسينات للأسرى، واستشهد خلاله حسين عبيدات.

وجرى تنظيم إضراب شامل في السجون عام 2004، واستمر 19 يوما. وإضراب مفتوح لأكثر من 1600 أسير عام 2012، واستمر 28 يوما، انتهى بعدما وافقت إدارة السجون بانهاء العزل الانفرادي والسماح لأسرى قطاع غزة بزيارة من ذويهم بعدما كانت متوقفة لأكثر من 6 سنوات.

هذا غيض من فيض للإضرابات الفلسطينية داخل سجون الاحتلال على مر سنوات الاحتلال، وكانت جميعها تطالب بحقوق إنسانية للأسرى، إذ تعمل إدارة السجون على إذلال الأسرى وإهانتهم بكافة الطرق الممكنة لكسر عزيمتهم، لكن الذي يحدث هو العكس، حيث إضرابات الأسرى تُعيد لهم بعضا من حقوقهم وتثبت أن الفلسطيني لا يقبل الإهانة حتى وإن كان أسيرا مكبلا.

ومؤخرا، في الـ17 من أبريل الماضي، وهو اليوم الذي يوافق يوم الأسير الفلسطيني، أعلن الأسرى داخل سجون الاحتلال إضرابا مفتوحا عن الطعام إلى أن يتم تحقيق مطالبهم، ويقود الإضراب مروان البرغوثي، وقد دخل الإضراب يومه الـ21 حتى الآن دون أي تغيير يذكر في سياسة الاحتلال تجاه الأسرى.