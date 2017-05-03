تعديات المواطنين تصل لنطاق الارتفاق الجوي لمطار سوهاج

وصلت التعديات على الأراضي بمحافظة سوهاج إلى حد البناء في نطاق الارتفاق الجوي لمطار سوهاج الدولي، في غياب تام من المسؤولين، رغم إعلان محافظ سوهاج، الدكتور أيمن عبد المنعم، في كافة المجالس التنفيذية بأنه لن يسمح لأي مواطن بالتعدي والاستيلاء على أملاك الدولة.

بلغ حجم التعديات على نطاق الارتفاق الجوي للمطار، والواقع إداريًّا بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة والوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا جنوبي المحافظة، أكثر من 450 حالة، إضافة إلى تعديات بزراعة المحاصيل، كالقمح والبرسيم والطماطم، وتعديات بعدم التزام العمارات غير المخالفة بالارتفاعات المقررة الصادرة من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية.

المهندس دانيال شكر الله، رئيس الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة، قال إن هذه التعديات بعضها تم أثناء ثورة 25 يناير 2011، وبعضها الآخر تم بعد ذلك، مضيفًا أن الوحدة المحلية تقوم بالمرور بصفة دورية على المنطقة المحيطة بالمطار والمعروفة باسم نطاق الارتفاق الجوي، والتي هي عبارة عن 15 مترًا في كل اتجاه من الاتجاهات الأربعة المحيطة بالمطار، موضحًا أن المواطن الذي يريد البناء بالقرب من مطار سوهاج الدولي لا بد له من الحصول على موافقة تنظيمية من الوحدة المحلية وموافقة مسبقة من وزارة الطيران بالبناء، والتي بمقتضاها يتم توريد 252 جنيهًا، وتوضع القسيمة الخاصة بالتوريد في ملف الرخصة الخاصة به، لافتًا إلى أن الارتفاعات القانونية الواجب توافرها في المباني القريبة من المطار هي 6 طوابق فقط.

وقال المحاسب صلاح عبد الباسط الميري، رئيس الوحدة المحلية لمجلس مدينة المنشاة، إنه بعد رفع المواطنين المتعدين على أرض المطار محصول القمح من الأرض، سوف يتم الدفع بمعدات الوحدة المحلية؛ لردم المجاري المائية الصغيرة التي بها وعمل بعض الطرق والمدقات؛ حتى يتعذر زراعتها مرة أخرى، مع تحرير محاضر لمن يقوم بالتعدي مرة أخرى.

من جانبه قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، إنه تمت منذ عدة أيام إزالة أكثر من 70 حالة تعدي مبانٍ على أرض نطاق الارتفاق الجوي لمطار سوهاج الدولي بواسطة معدات الوحدات المحلية بالمنشاة وجرجا.

وأضاف المحافظ في تصريحات لـ “البديل” أنه سوف يتم التنسيق مع مديرية أمن سوهاج بقيادة اللواء مصطفى مقبل؛ لإزالة المتبقي من حالات التعديات على نطاق الارتفاق الجوي، من خلال وحدة التدخل السريع، والتي تضم ممثلين من الوحدات المحلية والأمن والديوان العام للمحافظة.

وأوضح المحافظ أنه لن يسمح بتعدي أي مواطن على شبر من أرض أملاك الدولة، مشيرًا إلى أن الوحدتين المحليتين المعنيتين قامتا باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأنه شدد على مسؤوليهما بتكثيف الحملات؛ لرصد أي تعدٍّ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية أو المباني المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.