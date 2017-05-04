تعاون المؤسسات طريق التنمية في إفريقيا (مترجم)

كشف تراجع السلع عن هشاشة وضعف العديد من اقتصادات إفريقيا، ومع نمو أعداد السكان بشكل سريع تتعرض الدول الإفريقية لضغوط شديدة لإيصال السلع لمواطنيها، وفي نفس الوقت يؤثر التقشف على المانحين الأفارقة، حيث تركز الحكومات الأجنبية على الأولويات المحلية بدلًا من التركيز على ما هو أبعد من ذلك.

ويؤدي تغير المناخ وعدم المساواة في الدخل إلى تأجيج الصراع والهجرة وإيجاد تحديات إنسانية جديدة، وكما قال ديفيد ميليباند، الرئيس التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية: إن حجم وتعقيد الاحتياجات الإنسانية الحالية يتزايدان بصورة كبيرة من جهة، في مقابل محدودية الموارد والسياسات والممارسات المتاحة من جهة أخرى، فمن الصعب التوفيق بينهما.

ومن الواضح أننا بحاجة إلى نهج جديد للتنمية ، فنحن بحاجة إلى إعادة التفكير في دور الدولة ومساهمة المانحين والقطاع الخاص في التنمية المستدامة، ونحتاج إلى اتفاقات جديدة تقدمية تشارك فيها جميع الجهات الفاعلة؛ من أجل حل أصعب التحديات الإنمائية التي تواجهها القارة. ولدينا الأطر لتوجيه هذا.

المنشآت غير الحكومية تلعب دورًا حيويًّا في التنمية، فهي بارعة في تقديم السلع والخدمات العامة، وغالبًا هي أكثر مسؤولية من الحكومات، وبالتالي على الحكومات أن تفهم حدودها، وأن تعترف بأنها وحدها لا تملك الحلول.

أدركت بلدان مثل بوتسوانا هذا منذ فترة طويلة، وتمكنت من تحقيق نمو شامل، من خلال تكريس التعاون والتواصل مع الصناعة والمجتمع المدني لإنفاذ قوانين التعدين، كما حدث على سبيل المثال في توليد قيمة مشتركة للمجتمع من ثروته الماسية.

وتحتفظ رواندا ببعض الدروس أيضًا، حيث الانضباط الذي أدخلته في عملية تخطيط التنمية يمتد الآن إلى استخدام البيانات والأدلة من الصناعة والمجتمع المدني في صنع السياسات.

وعلى العموم نحتاج إلى تشجيع المزيد من التعاون وزيادة تجميع الأدلة من الحكومات والجهات المانحة والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية؛ لتحديد السياسات التي تحقق أكبر أثر إيجابي، ويجب أن يكون التركيز في المقام الأول على المستفيدين، وهم الأشخاص الذين غالبًا ما يكونون متلقين سلبيين بدلًا من مشاركين نشطين في عملية التنمية.

نحن بحاجة إلى التركيز على قياس ليس فقط النتائج ولكن التأثير، وليس عدد الفصول التي تم بناؤها أو توظيف المعلمين، ولكن عدد الأطفال الذين يتلقون تعليمًا جيدًا، وبناء المهارات والمعارف التي يمكنهم نشرها بشكل منتج في وظائف لائقة.

إن تحديد هذه الأهداف الجماعية، من خلال إطار أهداف التنمية المستدامة، وخلق مساءلة واضحة حول دور كل فاعل في تحقيق الهدف، يحتاج إلى مزيد من التركيز، كما يجب تقديم تحالفات جديدة من المانحين والشركات والحكومات والمجتمع المدني مدعومة بنماذج جديدة للتمويل المختلط وحلول جديدة للمشاكل القديمة.

من خلال تحرير الأطراف من قيود أدوارها التقليدية، يمكن تشجيع كل طرف لتقديم مجموعة مهاراته الكاملة، والشبكات والتكنولوجيات التي يحملها، هذا هو حل فشل السوق الشائكة والتحديات الاجتماعية الأكثر تعقيدًا، والتي بدورها سوف تخلق بيئات تشغيل أكثر قابلية للتنبؤ وسوق استهلاكية أكبر، يمكن التعامل معها ومع العوامل الحاسمة؛ لخلق فرص عمل على نطاق واسع.

ونحن ندعو إلى وضع نموذج إنمائي ينظر إلى مساهمة مختلف الشركاء في تحقيق نتائج إيجابية وحل مختلف جوانب المشكلة المعقدة، وقد يكون ذلك حافزًا لخلق فكرة للإنتاج الزراعي في شمال زامبيا، أو قد ينظف دلتا النيجر، ويخلق فرصًا مستدامة لتوليد الدخل.

هذا هو النموذج الذي نحتاجه في إفريقيا، وهو نموذج يمكن أن تصدره إفريقيا إلى بقية دول العالم.

المصدر