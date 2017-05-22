تضامنا مع الأسرى.. الأراضي المحتلة تستقبل ترامب بإضراب شامل

مع وصول الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى مطار بن غوريون في تل أبيب قادمًا من مطار الرياض بالسعودية، وفي الوقت الذي أنهت فيه قوات الاحتلال وسلطاته تحضير كافة مراسم الاستقبال واتخاذها كافة الإجراءات الأمنية لحماية الرئيس الأمريكي خلال زيارته الأولى إلى الأراضي المحتلة، تكون فلسطين قد بدأت أيضًا إضرابا شاملا يعم كافة أراضيها، ومسيرات ومظاهرات تثير قلق الكيان الصهيوني.

أعلنت العديد من الفصائل الفلسطينية والشعب المقاوم، تطبيق إضراب شامل، اليوم الإثنين، يعم كافة الأراضي الفلسطينية، بحيث يشمل كامل فلسطين في الضفة وغزة والقدس والأراضي المحتلة عام 1948 وأرض الشتات أيضًا، وتنطلق مع الإضراب مسيرات غضب من خيم الاعتصام المنتشرة في كل المناطق إلى نقاط التماس مع الاحتلال والحواجز، وذلك في خطوة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية لليوم الـ36 على التوالي، إلى جانب مسيرة مركزية من خيمة التضامن مع الأسرى في رام الله إلى حاجز قلنديا، ويشمل الإضراب تعطيل كافة المدارس والجامعات والمعاهد الخاصة والحكومية والوكالة، وإضرابا تجاريا طوال اليوم، وأعلن بيان مشترك لنقابات النقل ونقابة الباصات عن تعطيل المواصلات العامة.

كان في استقبال ترامب لدى وصوله المطار كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وزوجته سارة، والرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، وقال ترامب لدى وصوله إلى فلسطين المحتلة: من العظيم أن أكون هنا في إسرائيل، الزيارة الأولى كرئيس للولايات المتحدة إلى الأرض القديمة والمقدسة، للتأكيد مجددًا على العلاقات غير القابلة للتصدع بين البلدين، وأضاف “أرغب بالعمل معًا من أجل بناء مستقبل تعيش فيه دول منطقة الشرق الأوسط بسلام”، وتابع “توصلنا في الرياض لاتفاق تاريخي لتعاون أوسع مستقبلًا في مواجهة الإرهاب”.

بدوره قال رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: زيارتكم هنا تاريخية، فلم يحدث من قبل أن خصص رئيس أمريكي أولى زيارته خارج البلاد لإسرائيل، وأشاد نتنياهو بخطاب ترامب في السعودية حول مكافحة الإرهاب وزعم أنه “منذ 69 عامًا تفعل إسرائيل ذلك”، وأضاف: حققنا السلام مع مصر والأردن، ونمد أيدينا إلى السلام مع الفلسطينيين، لكننا نريد سلامًا حقيقيًا والاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية.

الإضراب الشعبي الفلسطيني يأتي في إطار المقاومة ومحاولات الضغط على السلطات الصهيونية لتحقيق مطالب الأسرى بعد أن تدهورت الحالية الصحية لمعظمهم، وقالت اللجنة الإعلامية للإضراب، إن عددًا من الأسرى المضربين في سجن “نيتسان الرملة” دخلوا مرحلة صحية حرجة، وعلى إثرها جرى نقل عدد منهم إلى المستشفيات المدنية الإسرائيلية، وأكدت اللجنة أن الأوضاع الصحية الخطيرة التي وصل لها المضربون تتطلب تحركًا فعليًا لإنقاذهم، لاسيما مع الأنباء المتسارعة حول نقل أعداد كبيرة منهم إلى المستشفيات ومواصلة إدارة سجون الاحتلال وضع العديد من العراقيل أمام زيارات المحامين.

وأكد محامي هيئة الأسرى، إيهاب الغليظ، أن أعراضًا صحية خطيرة بدأت تظهر على المضربين منها فقدان الوعي بشكل متكرر، غثيان وتقيؤ، وأوجاع شديدة في الرأس والأطراف، وانخفاض في ضغط الدم ونبضات القلب، علاوة على انخفاض أوزانهم بما لا يقل عن 20 كجم.

اشتعال الغضب الفلسطيني وتصاعد المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، دفع السلطات الصهيونية إلى اتخاذ إجراءات غير مسبوقة لتأمين الرئيس الضيف، حيث قال شيلدون ريتز، مدير العمليات في فندق “الملك داوود” المقرر أن يقيم به ترامب، إن الغرف المخصصة لإقامته مزودة بأجهزة تهوية مستقلة بما يسمح بحمايته من أي اعتداء محمتل باستخدام الغازات السامة، كما أنها قابلة لتحمل وقع انفجار قنبلة مقذوفة من قاذفة القنابل، كما أشار إلى أن حراسة ترامب ستجلب معها زجاجًا لا يمكن للرصاص والصواريخ الصغيرة اختراقه، وسيتم وضعه خارج نوافذ الغرف الرئاسية، وأن الغرف المخصصة للرئيس الأمريكي ستبقى آمنة وسينجو المقيمون فيها حتى في حالة تفجير الفندق بشكل كامل.

في ذات الإطار فإن هناك عددًا من الحافلات ستوضع على الطريق المؤدي إلى الفندق لمنع وقوع هجمات باستخدام سيارات مفخخة، إضافة إلى نشر مناطيد مزودة بكامرات الفيديو أمام الفندق وربوتات مخصصة لكشف عبوات ناسفة في شبكة الأنابيب الصحية تحت المبنى وفي الشوارع، أما المواد الغذائية والمشروبات المخصصة للرئيس الأمريكي والوفد المرافق له فسيتم فحصها ومراقبتها من قبل خبراء من الولايات المتحدة وإسرائيل، كما يشارك أكثر من 10 آلاف شرطي في تأمين زيارة ترامب وأفراد عائلته.