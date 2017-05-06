تصريحات صباحي تشعل الشارع السياسي

أثار هجوم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، على الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظامه، أمس، ردود أفعال واسعة في الشارع السياسي، واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات النشطاء.

وقال صباحي، في مؤتمر عقد أمس لإعلان اندماج حزب الكرامة مع التيار الشعبي: “هذه السلطة أصبحت تمثل خطرا على الدولة المصرية بسياستها الفاشلة والعاجزة ومن أراد أن يحمي الدولة عليه أن يقف في وجه السلطة“، كما اقترح صباحي إقامة جبهة وطنية موحدة تضم كافة رؤساء وقادة العمل الوطني والحزبي في مصر بهدف اختيار مرشح للدفع به في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

القوى السياسية ومواقع التواصل الاجتماعي انطلقت عقب تصريحات صباحي بين تأييد وهجوم، إذ سارع الكثيرون بإعلان دعمهم للرئيس السيسي مؤكدين أنه الأنسب في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية التي تمر بها الدولة، بينما على النقيض من ذلك رأى البعض أن استمرار الرئيس السيسي لولاية جديدة يعني استمرارا لنفس الأوضاع والظروف التي تمر بها مصر دون أن يكون هنك جديد، وأن الانتخابات الرئاسية القادمة هي الفرصة الأخيرة للتغيير السلمي.

الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، قال إن الوضع الذي تمر به مصر يستوجب توحد القوى السياسية والعمل على اختيار بديل مدني يستطيع إخراج الدولة مما هي فيه، وقال: “الانتخابات الرئاسية القادمة التي ستجري في يونيو 2018 هي الفرصة الأخيرة للتغيير السلمي”.

وتابع نافعة في تصريحات خاصة، أن تصريحات حمدين كانت واضحة وأنه لم يطرح نفسه كمرشح بل أكد أنه مستعد لدعم شخصية يتوافق عليها الشارع السياسي، وهذا يعكس بدء فتح ملف الانتخابات الرئاسية والبحث عن بديل للرئيس السيسي سواء ترشح السيسي أو لم يترشح.

علي الجانب الآخر قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن القوى السياسية لا تملك البديل الذي يصلح للترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي استطاع أن يتخذ قرارات صعبة كانت الأنظمة السابقة تخشى اتخاذها ورفض استمرار سياسة المسكنات.