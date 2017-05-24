تصريحات تميم “المنفية” عن إيران والسعودية وترامب.. قطر تقلب الطاولة؟

نقلت وكالة الأنباء القطرية”قنا”، تصريحات مثيرة للجدل للأمير تميم بن حمد آل ثان أمير دولة قطر، هاجم فيها كل من السعودية والإمارات والبحرين، وشدد فيها على قوة علاقات بلاده بإيران، وذلك بعد يومين من حضوره القمة العربية-الإسلامية-الأميركية، في الرياض، والتي خرجت بمقررات تهدف مواجهة “النفوذ الإيراني” بالتعاون مع الولايات المتحدة.

ونقلت وسائل إعلام خليجية أن تميم امتدح إيران واصفاً إياه بـ”الثقل الإقليمي الإسلامي الذي لا يمكن تجاهله وليس من الحكمة التصعيد معها، خاصة وأنها قوة كبيرة تضمن الاستقرار في المنطقة من منطلق التعاون معها، وهو الأمر الذي تحرص عليه قطر من أجر استقرار الدول المجاورة”.

وعن دور الدوحة في الاستراتيجية الأميركية لمواجهة الإرهاب قال: “إننا نستنكر اتهامنا بدعم الإرهاب رغم جهودنا المتواصلة مع أشقائنا ومشاركتنا في التحالف الدولي ضد داعش”، مضيفاً: “إن الخطر الحقيقي هو سلوك بعض الحكومات التي سببت الإرهاب بتبنيها لنسخة متطرفة من الإسلام لا تمثل حقيقته السمحة، ولم تستطع مواجهته سوى بإصدار تصنيفات تجرم كل نشاط عادل (..)لا يحق لأحد أن يتهمنا بالإرهاب لأنه صنف لإخوان المسلمين جماعة إرهابية، أو رفض دور المقاومة عند حماس وحزب الله”.

وفيما يخص القضية الفلسطينية والعلاقات القطري الإسرائيلية ودعا تميم إلى “العمل الجاد المتوازن بعيدًا عن العواطف، وسوء تقدير الأمور، مما ينذر بمخاطر قد تعصف بالمنطقة مجددًا نتيجة ذلك (..) قطر لا تعرف الإرهاب والتطرف، وأنها تود المساهمة في تحقيق السلام العادل بين حماس الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني واسرائيل؛ بحكم التواصل المستمر مع الطرفين، فليس لقطر أعداء بحكم سياستها المرنة”.

التصريحات “الشاملة” التي نُقلت على لسان تميم جاءت على هامش حضوره تخريج الدفعة الثامنة من الخدمة الوطنية في الدوحة، وهي التصريحات التي شملت موقف بلاده من مختلف القضايا الإقليمية المُلحة وعلى الأخص منها ما طرحته القمم العربية الإسلامية الخليجية الأميركية في الرياض على مدار الأيام السابقة، متهماً فيها كل من أبو ظبي والمنامة بشن حملة ظالمة على بلاده وتحجيم دورها في مجلس التعاون الخليجي قائلاً: “ما تتعرض له قطر من حملة ظالمة، تزامنت مع زيارة الرئيس الأمريكي إلى المنطقة، وتستهدف ربطها بالإرهاب، وتشويه جهودها في تحقيق الاستقرار معروفة الأسباب والدوافع، وسنلاحق القائمين عليها من دول ومنظمات؛ حماية للدور الرائد لقطر إقليميًا ودوليًا، وبما يحفظ كرامتها وكرامة شعبها”.

وتأتي التصريحات السابقة في ظل أحاديث تدور في أروقة دول مجلس التعاون عن محاولات تحجيم الوجود الأميركي العسكري في قطر، وتحديداً في قاعدة “العُديد” التي تمثل أكبر قاعدة عسكرية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وذلك لتحويل هذا الثقل العسكري الأميركي إلى دولة خليجية أخرى مرحج أن تكون البحرين، وذلك في إطار التوافق الأميركي السعودي-الخليجي الجديد الذي دشن خلال الأيام الماضية.

وأشار تميم في التصريحات التي نُسبت إليه أن “أن قطر ليس لها أعداء، وقاعدة العُديد تمثل حصانة لقطر من أطماع الدول دول مجاورة، وأنها الفرصة الوحيدة لضمان استمرار النفوذ العسكري الأميركي في المنطقة، وذلك للمصالح المتشابكة يفوق قدرة أي إدارة أميركية على تغييرها”.

وطالب تميم في تصريحاته كل من مصر والإمارات والبحرين بـ”مراجعة مواقفهم المناهضة لقطر ووقف سيل الحملات والاتهامات المتكررة التي لا تخدم العلاقات والمصالح المشتركة”. منتقداَ في الوقت ذاته صفقات السلاح التي عقدتها السعودية مع إدارة ترامب، التي وصف سياساتها بـ”غير الإيجابية”، مشيراً إلى أن حجم صفقات السلاح الأخيرة بمئات المليارات من الدولارات يزيد التوتر والاحتقان في المنطقة ولا تحقق الاستقرار للدولة التي تقوم بذلك.

ونقلت وسائل إعلام عربية وعالمية تصريحات تميم التي ما لبثت “قنا” نفيها بعد ساعات قليلة من نشرها بحجة اختراق موقعها الإلكتروني، وذلك بعدما أثارت ردود أفعال متنوعة على شبكات التواصل الاجتماعي، وردود فعل رسمية أبرزها بيان للخارجية السعودية نقلته قناة “سكاي نيوز” أن المملكة “تدعم الإجراءات التي تتخذها البحرين للحفاظ على أمنها الذي هو جزء لا يتجزأ من أمن السعودية والخليج”، وذلك في تلميح إلى ما يتعلق بالبحرين في التصريحات المنسوبة لأمير قطر، وذلك عشية الحملة الأمنية التي شنتها السلطات البحرانية على اعتصام للمعارضة في محيط منزل الشيخ عيسى قاسم، الذي أسقطت عنه سلطات المنامة الجنسية العام الماضي ووضعته قيد الإقامة الجبرية.

وفي سياق التصريحات المنفية، نقلت وسائل الإعلام تصريحات وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثان، حول عزم بلاده سحب سفرائها من مصر والبحرين والإمارات والسعودية والكويت، وهو الأمر الذي نفاه عبد الرحمن قائلاً أنها خارج سياق حديثه، وما لبثت وكالة الأنباء القطرية أن نفت التصريحات السابقة أيضاً بحجة اختراق موقعها الإلكتروني.

ويذكر أن وزير الخارجية القطري قد صرح الأسبوع الماضي، وقبل انطلاق القمم الأميركية في الرياض، أن”العلاقة الإيجابية مع إيران واجبة واختلاف الرأي مع دول الخليج صحي لإثراء النقاش”، وذلك في تصريحات مع صحيفة “عرب نيوز” القطرية قال خلالها ” نرى أنه يجب أن يكون لدينا علاقة إيجابية مع إيران وعلاقة بناءة، قائمة على حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين(..) وإيران جارة يجب أن نتعامل معها ونتعامل معها باحترام ونتشارك معها في بعض الموارد”. في إشارة لمشروع حقل “بارس” الغازي العملاق، الذي تتشارك كل من الدوحة وطهران فيه باستثمارات تقدر بمليارات الدولارات.

وأن الجهات المختصة بدولة قطر ستباشر التحقيق في هذا الأمر لبيان ومحاسبة كل من قام بهذا الفعل المشين. — وكالة الأنباءالقطرية (@QatarNewsAgency) May 23, 2017

تؤكد وكالة الأنباء القطرية أن موقعها الإلكتروني قد تعرض للاختراق من قبل جهات غير معلومة وتحتفظ الوكالة بحقها في محاسبة من وراء هذا الفعل — وكالة الأنباءالقطرية (@QatarNewsAgency) May 23, 2017

من قبل جهة غير معروفة إلى الآن، وتم نسب تصريح مفبرك لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى — وكالة الأنباءالقطرية (@QatarNewsAgency) May 23, 2017