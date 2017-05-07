تصحر سياسي

التقييم اللحظي للمشروعات أحياناً يكون خاطئا وربما يستفاد من مشروعات حُكم عليها بالفشل وقت التفكير فيها لكن المستقبل أقر نجاحها مثل: ترعة الاسماعيلية والسد العالي ومترو الأنفاق، فحين أمر الخديوي إسماعيل بحفر ترعة لتصل بالماء للعمال الذين يعملون في حفر قناة السويس ليشربوا منها، كان الجميع وقتها ساخطين لأن التكلفة عالية جداً فرأى كثيرون أن لا داعي لها وتحميل خزينة الدولة كل تلك النفقات، ومن الممكن حمل مياه الشرب بطرق ووسائل أخرى غير حفر الترعة، إلا أن حفر ترعة الإسماعيلية أفاد بعد ذلك في استصلاح الأراضي، وعاد ذلك على أجيال كثيرة مروراً يجيلنا اليوم والأجيال التي ستأتي بعدنا، وكذلك السد العالي ومترو الأنفاق… وحتى من شككوا اليوم بمشروع محور قناة السويس سيلاحظون في المستقبل فائدة المشروع حتى وإن لم يثمر اليوم بالمرجو منه لكن الأجيال القادمة ستجني ثماره.

هناك أجوبة لأسئلة، وهناك أسئلة بلا أجوبة مقنعة، إلا أن علاقتنا مع حكومتنا الرشيدة تنتهكها دوما الأسئلة المفتوحة، هناك أشخاص ضد عمليات إعادة بناء القطاع العام، ويبدو أنهم يريدون تحويل اقتصاد البلد إلى تجارة ريعية وهمهم الوحيد الاستيراد وشراء وتجارة الأراضي واحتكار بعض الصناعات، وعمليات الاحتكار حتى الآن لم تستطع الحكومة السيطرة عليها، فالسياسات الضريبية التي تمت لم تستطع السيطرة على عمليات السوق، واستخدام أدوات كالودائع تمتص السيولة في السوق، وسعر الدولار بأي بلد هو انعكاس لزيادة الاعتماد على الوارد، والجنيه لا زال غارقا أمام الدولار.. كل هذا يسمى بسرطان الاقتصاد، والدولة لم تستطع القضاء عليه أو تقويمه، وعملية التقويم كانت كاشفة، فالفاشلون نوعان: نوع فكر ولم يعمل، ونوع عمل ولم يفكر، وسنشرح ذلك في ثلاث أمثلة:

المثال الأول:

الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء أعلن في شهر مارس الماضي أن نسبة التضخم السنوي بلغت 32.7 % وهذا يعتبر فوق حد الأمان، علاوة على أن مصر تعاني من جراء ذلك بما يعرف بـ “الركود التضخمي” وهو وجود السلع والخدمات بأسعار عالية ومع ذلك لا تباع وفي نفس الوقت ترتفع قيمتها، بمعنى: “حد عايز يشتري بنطلون أو جاكيت وسعره 500 جنيه ومش متوفر معاه، فيقول أول ما أقبض الشهر الجاي، ولما يجي أول الشهر ويقبض يروح علشان يشتري الجاكيت يلاقي سعره بقى 600 جنيه وميزانية مصروفاته لا تسمح باكثر من 500 فميقدرش يشتريه”

المثال الثاني:

تتجه وزارة الكهرباء إلى تغيير خطة إلغاء الدعم واستبدالها بشرائح جديدة إلى تحرير سعر الصرف، وتقول أن الشرائح الحالية تم إقرارها طبقاً لسعر الدولار 9 جنيهات وقتها، بينما يصل السعر الحالي إلى 18 جنيهاً، الأمر الذي ضاعف تكلفة إنتاج الكهرباء إلى جنيه و20 قرش، بعد أن كان 63 قرش للكيلو وات، وهذه ليست المرة الأولى لتغيير خطة الكهرباء لإلغاء الدعم والتي ارتفعت خلالها تكلفة الإنتاج من 47 قرش إلى 63 قرش للكيلو وات ساعة، وقام وزير الكهرباء الحالي منذ توليه الوزراة بتغيير نظام الشرائح التي كانت تحقق العدالة الإجتماعية ورفع سعر الكيلو في الشريحة الأولى من 7.5 قرش إلى 11 قرشاً والذي يصل إلى 50 قرشاً في أقل شريحة استهلاك حالياً، وهناك خطة جديدة تستهدف رفع أسعار استهلاك التيار وتغيير الشرائح وفقاً للمتغيرات الاقتصادية العالمية “طبقاً لسعر الجنيه أمام الدولار والقيمة المضافة”، وسيتوقف العمل بالتعريفة القديمة ليتم تطبيق التعريفة الجديدة مطلع شهر يوليو القادم، وهو الموعد المحدد للزيادة السنوية في أسعار استهلاك الكهرباء طبقاً لخطة تحرير الأسعار وإلغاء الدعم التي بدأت منذ عام 2014 وتستمر حتى عام 2019 وسيصل سعر كيلو الوات ساعة في التعريفة الجديدة 50 قرشاً في الشريحة التي تقل عن 200 كيلو وات استهلاك، وأعلى سعر للكيلو وات سيكون جنيهين في الشريحة التي تزيد على 1000 كيلو استهلاك بالاضافة إلى 8 جنيهات رسوم خدمة عملاء و10 جنيهات رسوم نظافة لكل فاتورة استهلاك.

المثال الثالث:

أعلن الرئيس في بداية حكمه عن استصلاح مليون ونصف المليون فدان بمناطق مختلفة على مستوى الجمهورية أغلبها كان في الفرافرة ومنخفض القطارة وغرب المنيا، الرئيس ليس عالماً في الجيولوجيا وليس خبيراً في طبقات المياه الجوفية، لكنه كان يستمد دائماً معلوماته من مستشاريه ووزرائه وخبرائه، بعضهم أخفى حقيقة أن المشروع لن يكتمل والبعض الآخر تعمد تضليل الرئيس، من الناحية الجيولوجية، اتفق أغلب الخبراء والمتخصصين على أن مشروع الاستصلاح صعب للغاية، حيث لا توجد مياه كافية لري أراضي المشروع، كما أن الطبقة الجوفية الناقلة للمياه لا يمكن تحديد على وجه الدقة عدد السنوات التي يمكن للمياه الجوفية إمداد المساحات المزروعة بالمياه بها.

ومرت الأيام واعترفت وزارة الموارد المائية والري “الجهة المنوط بها توفير المياه للمشروع” بأن المياه الجوفية المتوفرة لايمكنها ري أكثر من 27 % من أراضي المليون ونصف فدان، وهو تصريح في حقيقة الأمر صادم جداً خصوصاً للحكومة التي كانت قد طرحت بالفعل كراسات الشروط الخاصة بالمرحلة الأولى للمشروع، لكن هناك سؤالاً هاماً وهو من الشخص الذي وضع الرئيس في ورطة المليون ونص فدان؟ وأين مستشارينه الجهابذة الخبراء والعارفين بغوامض الأمور!

فوسط اجتماعات دول حوض النيل تطالب مصر بزيادة حصتها من المياه وذلك لزيادة عدد السكان، وفي الوقت نفسه تهدر مئات الآلاف من الأمتار في عدة اتجاهات أهمها مشروعات لم تأخذ وقتاً كافياً لدراستها، والحديث عن التوسعات في مليون ونصف فدان يضر بمصر في مفاوضات حوض النيل، لأن معنى هذا أننا نمتلك مياه كثيرة بينما نقول في المفاوضات بأن مشاريعهم سوف تقتلنا عطشا، فهل سيصدقنا أحد؟

إن دول حوض النيل تشعر بعدم صدق المسئولين المصريين في المفاوضات، وهو ما جعل بعضها يسارع إلى التوقيع على اتفاقية “عنتيبي” الاتفاقية التي رفضت مصر التوقيع عليها لأنها تخفض حصتها المائية وتجعلها 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، ورغم الزيادة السكانية فإن النسبة لن تتغير.

كان يمكننا إقناع دول حوض النيل بموقفنا لو أننا تجنبنا إهدار المياه لكننا لم تفعل، وبالتالي أصبحت أزمة سد النهضة ليست مع إثيوبيا فقط بل مع دول حوض النيل التي لا تعترف بأحقيتنا في الحصول على نسبة أكبر من المياه.

على الصعيد الداخلي حكومتنا لم تراع العدالة الاجتماعية، وعلى الصعيد الخارجي فكرت ولم تعمل ثم عملت من غير أن تفكر، لذلك يجب محاسبة ومحاكمة كل من ضلل الشعب، بتهمة الغش والتدليس وإهدار أموال ومستحقات ومقدرات الدولة.