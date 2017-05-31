تصاعد أزمة «شبكة العباسية».. بلاغ يكشف الانتهاكات في حق المرضى

تصاعدت أزمة زرع محطة تقوية شبكة تليفون محمول داخل مستشفى العباسية للصحة النفسية، بما يمثل خطورة على المرضى، بتقديم الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، بلاغ يحمل رقم 6577 للنائب العام ضد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، والدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، وهشام الشريف، وزير التنمية المحلية، وخالد فهمي، وزير البيئة، يتهمهم بقتل المرضى داخل المستشفى لصالح شركات المحمول.

وقال حسين في بلاغه: «فوجئ العاملون بمستشفى العباسية للصحة النفسية بطريق صلاح سالم، صباح يوم الأحد 21 مايو الحالي، بقيام العاملون بمحافظة القاهرة بتعليمات من المحافظ وبموافقة كلا من وزير الصحة ووزير البيئة ووزير التنمية المحلية، بتركيب محطة تقوية شبكة تليفونات محمول لأحد الشركات الخاصة في حديقة العروبة المملوكة للمستشفى عند المدخل، على شكل نخلة طولها نحو 40 مترا لتضليل العاملين حتى لا يتم اكتشاف حقيقتها».

وأضاف أن الشبكة التي تبث موجات كهرومغناطيسية، لها تأثير بالغ الضرر على صحة المرضى النفسيين المقيمين بالمستشفى، الذي يفوق عددهم الألف مريض بخلاف مرضى العيادات الخارجية المترددين على المستشفى والعاملين بالمستشفى، استهدافًا من محافظة القاهرة للربح من الشركات الخاصة ضاربة بعرض الحائط صحة المرضى، والتأثير الضار للموجات الكهرومغناطيسية التي تبثها محطة تقوية شبكة المحمول، وستؤدي إلى تدهور حالتهم المرضية فضلًا عن إصابتهم بأمراض أخرى.

وأوضح عضو مجلس نقابة الأطباء، في بلاغه: «في انتهاك صارخ لمسؤولي المحافظة لاختصاصاتهم في الحديقة فقد تسلموها عام 1993 من إدارة المستشفى للقيام بأعمال التجميل والتنسيق للحديقة مع التأكيد على ملكية المستشفى للحديقة، وقد طلبت إدارة المستشفى ووزارة الصحة منذ عام 2010 إعادة تسليم الحديقة للمستشفى، لكن المحافظة رفضت تباعًا مما كان معه قيام الدكتور فؤاد النواوي، وزير الصحة الأسبق، إقامة منازعة قضائية ضد محافظة القاهرة مازالت منظورة أمام مجلس الدولة من عام 2012 حتى تاريخه».

وتابع: «سبق لمحافظة القاهرة محاولة إقامة محطات تقوية لشبكات محمول لشركات خاصة داخل المستشفى في 17 نوفمبر 2011، وفي 29 أكتوبر 2015، وتصدى لتلك المحاولات العاملون بالمستشفى وأوقفوا تلك الأعمال حرصًا على صحة وحياة المرضى»، وطالب حسين، في بلاغه، بسرعة إصدار أمر بإزالة محطة تقوية شبكة المحمول التي تم إقامتها حرصًا على حياة المرضى، والتحقيق مع المشكو في حقهم نحو المخالفات التي قاموا بها.

وأكد عدد من أطباء المخ أن إقامة محطات لتقوية شبكة المحمول له أضرار بالغة على صحة المرضى، منهم الدكتور أحمد الأتربي، أخصائي أمراض المخ والأعصاب، قائلا إن إقامة محطة لتقوية شبكة المحمول بجوار أي عمارات سكنية كارثة، لا يمكن الصمت عليها مطلقا؛ لأنها تصيب بعدة أمراض، أبرزها زيادة الكهرباء على المخ، والأورام، والجلطات الدماغية أيضا، إذا تطور الأمر.

وأضاف الإتربي لـ«البديل» أن موقف وزارة الصحة وصمتها على ما يحدث من قبل محافظة القاهرة، جريمة لا يمكن الصمت عليه أو التهاون بها مطلقا، ويجب محاسبة وزير الصحة على ذلك، ومثوله أمام البرلمان لاستجوابه، متابعا: «ما يحدث يعد تهاونا بالمرضى، الذين يتم علاجهم بالمجان أو بمبالغ رمزية، فلا تجرؤ محافظة القاهرة إتاحة الفرصة لأي شركة محمول من أجل إقامة أي أبراج لتقوية الشبكة بجوار مستشفى استثماري مملوكة لرجل أعمال مصري أو أجنبي».

وأبدى الدكتور أحمد شوشة، عضو مجلس نقابة الأطباء، دهشته من الاستهانة بأرواح مرضى مستشفى العباسية إلى هذا الحد، متسائلا: كيف يتم إقامة أبراج لتقوية شبكة للمحمول، والمستشفى يحوي ما لا يقل عن ألف مريض؟ مؤكدا لـ«البديل» أن جرائم وزارة الصحة تزداد بصورة كبيرة، ويجب محاسبتها، مختتما: «الوزارة تضرب بالمرضى الذين يلجأون للمجانية عرض الحائط، ما يعرض الوزير للمحاسبة والإقالة».

وحاولنا التواصل مع وزارة الصحة، لكنها رفضت التعليق.