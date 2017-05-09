تشيلسي يرصد 100 مليون استرليني من أجل ثلاثي روما

كشفت بعض التقارير الصادرة في الصحف الإيطالية، عن وجود رغبة لدى الإيطالي انطونيو كونتي، المدير الفني لفريق تشيلسي متصدر الدوري الإنجليزي، للتعاقد مع بعض العناصر لدى فريق روما الإيطالي.

ووفقًا لما نشرته صحيفة «كالتشيو ميركاتو» الإيطالية، فإن المدرب الإيطالي للبلوز يرغب في التعاقد مع البلجيكي رادجا ناينجولان، لاعب وسط الرومانيستا، والمدافع الألماني انطونيو روديجر، والمدافع اليوناني كوستاس مانولاس، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويقدم الثلاثي أداءً رائعًا مع فريق العاصمة الإيطالية روما، جعلهم محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية، وعلى رأسها تشيلسي الإنجليزي، وأوضحت الكالتشيو ميركاتو أن مدرب البلوز كشف عن رغبته في التعاقد مع نينجولان، 29 عامًا، منذ وصوله إلى غرب لندن لتولي مهمة تدريب البلوز، لكن تمسك إدارة روما باللاعب حالت دون إتمام الصفقة، مشيرة إلى أن مسؤولي روما الحاليين مستعدون للاستماع إلى العروض.

وأشارت الصحيفة إلى أن تشيلسي ينتظره صراع كبير من أجل ضم رادجا نيانجولان، حيث يسعى قطبا مدينة ميلانو الإيطالية إنتر ميلان وإيه سي ميلان إلى الظفر بخدمات اللاعب من أجل تدعيم صفوفهما بقوة خلال الميركاتو المقبل، وتابعت: الدولي البلجيكي طلب من مسؤولي روما زيادة راتبه، لكن المدير الرياضي الجديد مونتشي رفض ذلك، مما جعل العلاقة بين الطرفين تسوء، وتتزايد أسهم اللاعب في الرحيل عن ملعب الأوليمبيكو.

وأكدت كالتشيو ميركاتو أن البلوز رصد 70 مليون استرليني للظفر بخدمات نبنجولان وروديجر، حيث بات النجم الألماني صاحب الـ24عامًا، وأحد أفضل المدافعين في الدوري الإيطالي هذا الموسم، كما رصد البلوز 30 مليون استرليني للتعاقد مع الدولي اليوناني كوستاس مانولاس، الذي ينتهي عقده مع جيالوروسي في يونيو 2019.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي الفريق اللندني أرسلوا بكشاف إلى إيطاليا لمتابعة اللاعب خلال مباراة روما وميلان، التي انتهت بفوز روما بنتيجة 4/1 ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإيطالي، والتي منحت روما وصافة جدول الترتيب على حساب فريق نابولي الذي تراجع للمرتبة الثالثة بفارق نقطة عن الذئاب.