تسريب غاز الكلور بـ«وبريات سمنود» يصيب 25 عاملا.. وغضب نقابي

هاجم عدد من النقابيين الحكومة والأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية؛ بسبب تجاهل أزمة عمال شركة وبريات سمنود، بعد إصابة 25 عاملا باختناقات نتيجة لتسرب غاز الكلور السام، فضلا عن الحقوق الغائبة.

وقال محمد سالم، رئيس الاتحاد الإقليمي لنقابات الدلتا: “في الوقت الذي يبذل العمال جهودًا مضنية لإنقاذ الشركة من عثرتها، يواجهون الموت كل لحظة، وحادث أمس، لم يكن الأول من نوعه ولن يكون الأخير، ويحاول بعض المسؤولين جر الشركة للوراء”، مضيفا: “عمال وبريات سمنود يواجهون مشاكل عدة وهناك أزمة حقيقية مع مجلس إدارة الشركة؛ بسبب فصل العديد من القيادات العمالية، بدعوى إثارتهم للشغب وتحريض العمال على الإضراب والاعتصام”.

واتهم هشام البنا، القيادي العمالي، رئيس مجلس إدارة الشركة بتجاهل مشاكل العمال وعدم تطبيق نظم الأمان، وعدم صرف مستحقاتهم المالية منذ العام الماضي، قائلا: “العمال داخل الشركة يعملون بنظام النخاسة، ورجعنا لعصر العبودية”، مؤكدا أن الحكومة عجزت عن إعادة تشغيل الشركة بما يحقق إنتاجية محترمة، حتى تتمكن الإدارة من الوفاء بالتزاماتها المادية تجاه أكثر من 1000 عامل.

وأوضح عبد الغني سعيد، القيادي العمالي، أن عمال وبريات سمنود يئنون منذ أعوام وجعاً وجوعاً، ولم يلتفت إليهم أحد من الحكومات المتعاقبة، حتى الأزمة الأخيرة لم يشعر بهم مسؤول، رغم الوعود الكثيرة من الرؤساء بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، بحل كل المشاكل المتعلقة بالطبقة العاملة، ورفع الحد الأدنى للأجور، دون تنفيذ.

وأفادت مصادر داخل شركة وبريات سمنود، بأن سبب تسريب الغاز، شروع 5 عاملات من السيدات في “تسليك” ماسورة غاز الكلور بوسائل بدائية، نتج عن الأمر تسريب الغاز، ما تسبب في إصابة 25 عاملا وعاملة، تم نقلهم بسيارات الإسعاف لمستشفى سمنود المركزي، في الوقت الذي لم يتمكن فيه رجال الحماية المدنية من دخول غرفة الغازات للسيطرة على الغاز المتسرب لعدم وجود أقنعة، وقام بعض العمال في الشركة بغلق المحابس فور تسرب الغاز لإنقاذ الشركة من الدمار.