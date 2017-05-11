ترحيب برلماني ونقابي بالموافقة على مطالب «أطباء التكليف»

بترحيب وإشادة، استقبلت لجنة الصحة بالبرلمان ونقابة الأطباء، فض أطباء التكليف دفعة 2017 اعتصامهم أمام دار الحكمة أمس، بعدما وافقت وزارة الصحة على مطالبهم، على رأسها الحفاظ على الحق في التقديم على تنسيق بالإدارات الصحية وليس المديريات، والحفاظ على الحق في التقدم بالتكليف إما بمحافظة السكن أو جامعة التخرج، مع الحفاظ على حق الطبيبات المتزوجات في الحصول على رغبة أولى، استثناء رغبة المتزوجات خارج الاحتياجات الأساسية.

كما شملت مطالبهم، فتح إمكانية تقديم المستندات الخاصة بالمتزوجات على الموقع بدلًا من التقديم الورقي بشكل شخصي بإدارة التكليف بالقاهرة، بالإضافة إلى حق الأطباء المُكلفين في المحافظات النائية بالتقديم على حركة نيابات استثنائية بكامل الاحتياجات، أيضا، حق المكلفين نائيًا في تعديل تكليفهم بعد مرور سنة عمل فعلي، مع الحق في الحصول على ترشيح وزاري استثنائي فور ظهور نتيجة النيابات للمُكلفين نائيًا، والتأكيد على القرار الصادر الخاص ببدل الراحات عن النوبتجيات التي تزيد عن الحد الأقصى وتعميمه على الإدارات.

وتضمنت المطالب أيضا، فتح باب تسجيل الرغبات مرة أخرى بالقواعد العامة بعد محاولات لدفع الأطباء للتسجيل على حركة تظلمات، وإعلان بند التظلمات متمثلة في نفس بنود الحركة السابقة، وصدور قرار وزاري بإلغاء فصل تنسيق المستشفيات والمعاهد التعليمية في حركة نيابات منفصلة وإعادة إدراجها في نفس حركة نيابات وزارة الصحة بشروط وقواعد حركة نيابات وزارة الصحة وإلغاء الشروط التعسُّفيَّة، بالإضافة إلى زيادة الاحتياجات المعلنة لدفعة 2017 بإجمالي احتياج بما يتناسب مع العجز الموجود بوحدات الرعاية الأساسية وعدد الدفعة، كما تم الاتفاق مع إدارة التكليف علي فتح باب التظلمات بسماح المجموع علي الأماكن الشاغرة بعد الحركة الجارية، وسيتم إضافة الأماكن التي ستخلو بإعارة الأطباء للجامعات للأماكن الشاغرة في حركة التظلمات فقط.

من جانبها، رحبت لجنة الصحة في مجلس النواب بالقرار، فقال الدكتور مجدي مرشد، رئيس اللجنة، إن موافقة وزارة الصحة على مطالب أطباء التكليف خطوة جيدة ومهمة نحو الإصلاح، ونتج عنه فض اعتصام الخريجين، مضيفا لـ”البديل” أن مطالب الأطباء مشروعة خاصة إدخال المستشفيات التعليمي ضمن مستشفيات التكليف؛ لأنها أفضل في فترة التكليف من حيث الإمكانيات والتعليم أيضا، مشيدا بوجود حافز للأطباء من أجل التوجه إلى المناطق النائية.

وأكد الدكتور أحمد شوشة، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن مطالب أطباء التكليف مشروعة وحق أصيل لهم، وأن موافقة وزارة الصحة عليها أمر طبيعي، مضيفا أن موافقة وزارة الصحة أنهت الاعتصام أطباء، والقرار في محله.