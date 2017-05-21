ترامب يواجه العقبات خلال زيارته للمنطقة

مع توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط وأوروبا، في أول رحلة خارجية له، لا يمكن للرهانات أن تكون أعلى وقوع البيت الأبيض تحت الحصار.

مهمة ترامب هي طمأنة حلفاء الولايات المتحدة وأصدقائها، ورغم الخلافات والزوبعة الداخلية في واشنطن، إلا أن الإدارة الأمريكية لا تزال قادرة على اتباع سياسة خارجية متماسكة ومعقولة إلى حد ما.

لا يبدو أن الخلافات تشكل عائقا لواشنطن، لكن الرحلات الرئاسية عبارة عن عمليات كبيرة ومعقدة، ولن يكون من السهل اختتام الرحلة دون ارتكاب خطأ كبير.

تعد الرحلة تحديا لوجستيا كبيرا، حيث اعتاد الرؤساء السابقون بدء زيارتهم الخارجية إلى كندا أو المكسيك، وبالتالي اختيار ترامب لزيارة الشرق الأوسط والفاتيكان قد يكون سلاح ذو حدين، إما ضده أو في صالحه.

ليس لدى فريق ترامب خبرة في مثل هذه الرحلات، وبدأت بعض الشقوق في الظهور بالفعل، فعلى سبيل المثال في إسرائيل، ذكرت الصحافة أن فريق ترامب يصر على أن يقضي 15 دقيقة في ياد فاشيم، النصب التذكاري للمحرقة والمتحف، ليبدو واضحا أنهم لم يفكروا في أول زيارة للرئيس الأمريكي إلى حائط البراق، والتي ستكون أيضا معقدة للغاية.

تواجه السياسة الأمريكية الخارجية تحديات كبيرة، حيث محاولة الحفاظ على النفوذ الأمريكي وسط تهديدات المصالح الأمريكية، تمثل الرحلة بداية لصناعة سياسية خارجية حقيقية، لأن الرهانات كبيرة، وكل شريك أو حليف للولايات المتحدة سيسعى فقط إلى تحقيق مصالحه دون الالتفات إلى المصالح الأمريكية الشاملة، وبالتالي يحتاج الرئيس إلى فهم دقيق للمسائل السياسية الرئيسية حتى يتمكن من المضي قدما بأفكار جيدة، كما عليه تجنب الإفراط في الوعود.

مجرد التفكير في إيران تظهر المشكلة الرئيسة لإسرائيل والسعودية، حيث يعتبرونها التهديد الوجودي لهما، ويطالبون بسياسة أمريكية أكثر عدوانية تجاه طهران.

على الولايات المتحدة الاستماع إلى شركائها واحترام آرائهم، لكن في نفس الوقت اتباع سياسية تعمل لصالح مصالحها الخاصة، فلن يكون من المنطقي اتباع سياسة لا تخدم مصلحة أمريكا.

يتمثل الخطر في أن يستمع ترامب إلى حلفائه فيما يخص إيران، رغم أنه من غير الحكمة فعل ذلك، لأنه لن يخدم المصالح الأمريكية، وبالتالي على فريق ترامب مساعدته على التمييز بين ما هو منطقي ومناسب لبلاده وبين ما يخدم شركاءه في المنطقة.

مساعدة شركاء أمريكا الخليجيين على مواجهة إيران في اليمن من خلال تزويدهم بالمعلومات الاستخباراتية والذخائر وحظر السفن الإيرانية، قد يكون منطقيا، لكنه يدفع إلى زيادة العداء تجاه الولايات المتحدة في العديد من البلدان، مما يضر بالمصالح الأمريكية، العلاقات الدولية تشبه الفيزياء؛ فلكل فعل رد فعل، وبالتالي على ترامب الموازنة بين الديناميات المعقدة.

فكرة وجود حلف شمال أطلسي عربي وصفقة أسلحة بقيمة 110 مليارات دولار سوف تبدو محطمة، قد يتصور ترامب أن القوات العربية سوف تتحد في تحالف كبير لدرء الإرهابيين بأسلحة قوية من أمريكا، لكن سياسة أي قوة عربية معقدة ومتباينة خاصة مع الشكوك المتبادلة في جميع مجلس التعاون الخليجي.

الأسلحة الأمريكية للسعودية قد تزيد التراكم في إسرائيل وتدفع الإسرائيليين للمطالبة بدعم جديد، وربما يدفع الكونجرس لوقف هذه المبيعات، مما سيترك الرئيس في موقف محرج.

القضية الأكثر تحديا لترامب هو التوازن بين الإسرائيليين والفلسطينيين، يجب عليه طمأنة الإسرائيليين وإظهار التزامه العميق بأمنهم، خاصة في أعقاب الكشف عن مشاركته معلومات إسرائيلية حساسة مع روسيا، لكن على ترامب فعل ذلك دون إغراق الفلسطينيين، إذا رغب في التحرك إلى طريق دبلوماسي على الجانبين.

في نهاية المطاف، نسبة نجاح مهمة رحلة ترامب منخفضة نسبيا، وما سيحدث هو التقاط بعض الصور للرحلة ونشرها على توتير لتظهر أنها رحلة ناجحة.

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