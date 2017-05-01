تجاذبات سياسية ودعوات للمقاطعة قبل أيام من الانتخابات التشريعية بالجزائر

تشهد الجزائر في الرابع من مايو الجاري، انتخابات تشريعية، وسط تجاذبات عدة بين الأحزاب السياسية المؤيدة والمعارضة، فيما يتوقع المراقبون أن تجرى الانتخابات هذه المرة في ظروف مغايرة لكل المحطات الانتخابية السابقة.

الأحزاب المشاركة

يشارك في الانتخابات التشريعية 57 حزبا سياسيا من الموالاة والمعارضة، لشغل 462 مقعدا يتشكل منها البرلمان الجزائري، وفضلت بعض الأحزاب الإسلامية الدخول في تحالفات على أمل تحقيق نتائج أفضل.

وتعتبر هذه الانتخابات هي الأولى بعد إقرار الدستور الجديد الذي جرى تعديله في فبراير 2016، وينص على تشكيل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بالجزائر التي يرأسها عبد الوهاب دربال، ومهامها الإشراف على العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها وضمان نزاتهها.

في العام 2004 صوت البرلمان الجزائري على تعديل قانون الانتخابات ليتضمن 3 بنود تتعلق بإلغاء التصويت في المكاتب الخاصة التي كانت مخصصة لتصويت أفراد الجيش والشرطة والهيئات شبه العسكرية داخل الثكنات ومقرات الشرطة ومختلف أماكن العمل الخاصة بأفراد الأسلاك النظامية، وبعد إقرار ذلك التعديل، بات أفراد الهيئات النظامية يصوتون بأنفسهم في بلداتهم أو مقرات تسجيلهم في مكاتب التصويت ككل الناخبين.

ومن المتوقع أن يؤمن الجيش الجزائري هذه الانتخابات وقال مصدر أمني إن 100 ألف رجل أمن سيؤمنون الانتخابات البرلمانية، منهم 70 ألفًا من عناصر الشرطة و30 ألفًا من عناصر الدرك الوطني، وهي قوة أمنية شبه عسكرية تتبع وزارة الدفاع الوطني؛ لتأمين الانتخابات.

تجرى الانتخابات الجزائرية وسط تجاذبات عدة بين الأحزاب السياسية وسط تشكيك من أحزاب المعارضة سواء من التيار الإسلامي، أو من تيار اليسار، أو من يمين الوسط، في حين يؤكد مراقبون أن أهمية الانتخابات تأتي في إطار رسم ملامح المرحلة المقبلة، لا سيما بعد إعادة هيكلة جهاز المخابرات وإقالة رئيسه الفريق، محمد مدين، المعروف بـ«الجنرال توفيق»، والتي آثارت جدلًا في الحياة السياسية في الشهور القليلة الماضية.

الملفات المطروحة

من الملفات المطروحة على برامج وخطابات الأحزاب في الانتخابات التشريعية الحفاظ على الأمن والاستقرار، الأمر الذي يعد استمرارا لنهج الدعاية الانتخابية السابقة التي ظلت تروج للملف الأمني طيلة الاسحقاقات الماضية في ظل منطقة ملتهبة سياسيًا وأمنيًا، وخروج البلاد من حرب أهلية شهدت مواجهة عسكرية بين الجيش والأمن الجزائري وبين جماعات متشددة، وتوقفت بفضل مصالحة بادر إليها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في استفتاء شعبي عام 2005، ساهمت نتيجته في انحسار العنف عقب نزول الآلاف من المسلحين من الجبال.

وتعتمد الأحزاب الرئيسية في الجزائر والشريكة في الحكم، المكونة من حزب جبهة التحرير الوطني والحاكم والتجمع الوطني الديقراطي على حالة الأمن والسلم في البلاد كأحد إنجازات أحزاب الموالاة للرئيس بوتفليقة، حيث يتحدث قادة هذه الأحزاب باستمرار عن الوضع في دول عربية أخرى مبرزين دور السلطة الجزائرية القائمة حاليا في الحفاظ على الأمن.

المقاطعة

في نفس الوقت تتخوف التيارات السياسية من عزوف الناخبين عن المشاركة في التصويت حيث شن ناشطون عبر شبكة التواصل الاجتماعي حملة تدعو إلى عدم التوجه لمراكز الاقتراع بسبب الوضع الاقتصادي الصعب.

ورغم التضييقات التي وضعتها الحكومة وتهيئتها لنصوص قانونية تصل إلى حد السجن والغرامة في حق من يثبت عليه الترويج للمقاطعة، تداول النشطاء صورا على حساباتهم في شبكات التواصل الاجتماعي لحملات إعلامية مع المواطنين في الشوارع والأماكن العمومية لشرح موقف المقاطعة وعدم جدية الاستحقاق الانتخابي في الخروج بالجزائر من المأزق السياسي والاقتصادي.