«بيت الصورة».. مصر بعين الكاميرا

بعد سنوات من التدريب والعمل الصحفي، قرر المصور أحمد هيمن، نقل خبراته لمحبي التصوير الفوتوغرافي، وتنشئة جيل جديد يعي هذا النوع من الفنون بتطوراته التكنولوجية الحديثة.

وأسس هيمن “بيت الصورة” في منطقة المعادي، بعيدًا عن مركزية منطقة وسط البلد، ليحتضن فيه الراغبين في تعلم فنون التصوير الفوتوغرافي، بعد حصوله على عدة دورات تدريبية في التصوير بالدنمارك، حتى قرر البدء في تأسيس مشروعه الخاص.

ويهدف “بيت الصورة” أن يكون مجتمعا للمصورين، يقدم من خلاله كل ما يفيدهم، وينظم معرضا كل شهر لأعمال لمصورين من بلاد عدة.

وقال هيمن إن معرض هذا الشهر يحمل عنوان “كل يوم مصر”، ويضم مجموعة من المصورين المصريين والأجانب الذين يعيشون في القاهرة، موضحًا أن صاحب الفكرة، مصورة بلجيكية أمريكية، قررت جمع مصورين محترفين وهواة مهتمين بتوثيق الحياة اليومية المصرية كل يوم في مختلف ربوع الوطن.

وأضاف أن المعرض ينظم لأول مرة عبر بوابة “بيت الصورة”، ويعتبر توثيقا لهذه المرحلة من حياة المصريين، بحيث تستطيع الأجيال القادمة أن ترى مصر من خلال الصورة الحالية، مؤكدا أن المواطنين مازالوا حتى يومنا يقدرون قيمة الصورة الثابتة، برغم انتشار الفيديو وغيره من وسائل التوثيق.