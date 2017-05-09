بونجاح بديل معلول في الأهلي

يبدو أن التونسي علي معلول، الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، بات قريبًا من الرحيل عن قلعة “الجزيرة” خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأن حسام البدري، المدير الفني للمارد الأحمر رصد البديل من أجل التعاقد معه خلال الميركاتو المقبل ليكون الأجنبي الثالث في تشكيلة بطل مصر بدلًا من الدولي التونسي.

ووفقًا لما نشرته بعض وسائل الإعلام التونسية والجزائرية، فإن البدري، وافق على رحيل علي معلول، إلى صفوف الترجي التونسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، وطالب مجلس إدارة ناديه بالتعاقد مع مهاجم إفريقي بدلًا منه بعدما نجح في ضم أيمن أشرف، ظهير أيسر سموحة السكندري، ليعوض رحيل معلول.

وأكدت صحيفة “ماركا فوت” الجزائرية، أن البدري، يرغب في التعاقد مع بغداد بونجاح، مهاجم المنتخب الجزائري وفريق السد القطري صاحب الـ25 عامًا، خلال الميركاتو المقبل لتدعيم صفوفه.

وأوضحت الصحيفة، أن مسؤولي السد اشترطوا الحصول على مبلغ 4 ملايين دولار للتنازل عن خدمات اللاعب للأهلي المصري، لكن يسعى مسؤولو الأهلي لتخفيض المبلغ إلى النصف.

شارك الدولي الجزائري مع فريقه القطري خلال هذا الموسم في 23 مباراة سجل خلالها 29 هدفًا و55 تمريرة حاسمة.

ويرتبط بونجاح، مع السد القطري بعقد يمتد إلى عام 2019، ولكن قد تتسبب خلافاته مع مدربه البرتغالي فيريرا، إلى رحيله عن السد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث هدده الأخير بالاستبعاد بسبب حصوله على بطاقات صفراء كثيرة لمشاحناته المتكررة مع لاعبي المنافسين.

الجدير بالذكر أن الأهلي حاول ضم بونجاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لكن مسؤولي السد رفضو التفريط في اللاعب.