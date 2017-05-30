بعد رفض ملفها مع أوروبا.. المغرب تبحث عن بديل إفريقي لتنظيم مونديال 2026

تلقت المغرب صفعة ثانية من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بعدما رفض الملف المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2026، وكانت الصفعة الأولى حينما منح الاتحاد الدولي للعبة شرف تنظيم كأس العالم 2010 إلى جنوب إفريقيا.

ووفقًا لما نشرته وسائل الإعلام المغربية والإسبانية بهذا الشأن، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم، رفض قبول ملف مشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، لأنه لا يحترم منطق المداورة بين القارات.

وأكدت صحيفة “أس” الإسبانية، أن الفيفا يريد تنظيم نسخة 2026 من الحدث العالمي في القارة الإفريقية أو الأمريكية، بعدما ظفرت قارة أوروبا بشرف تنظيم مونديال 2018 الذي ستنظمه روسيا، فيما تستضيف قطر مونديال 2022، وكانت قارة أمريكا الجنوبية قد نالت شرف تنظيم مونديال 2014 الذي استضافته البرازيل.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن الفيفا يسعى إلى مداورة تنظيم المونديال بين القارات المختلفه وهو ما يعني أن القارة السمراء وقارة أمريكا الشمالية ستكونان الأقرب لتنظيم مونديال 2026.

وتابعت بعدما رفض الفيفا ملف المغرب المشترك مع إسبانيا والبرتغال لنيل شرف تنظيم البطولة بات على طاولته الملف المشترك المقدم من قبل الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، ومن المتوقع أن يمنح الاتحاد الدولي للعبة هذه الدول تنظيم الحدث العالمي بعدما بات الملف الوحيد المطروح حاليًا.

وقالت الصحيفة الإسبانية، إن المغرب، الذي فشل في تنظيم الحدث العالمي في 4 مناسبات، في 1994 و1998 و2006 و2010، طرق باب إسبانيا أولا، التي وافقت مبدئيا على تقديم ملف مشترك، يضم أيضا البرتغال، قبل أن ترفض الفكرة من قبل الاتحاد الدولي.

وأكدت الصحيفة أن المغرب باتت تفكر مليا في ملف مشترك مع كوت ديفوار، لأنه الحل الوحيد أمامها الآن إذا ما أرادت تنظيم المونديال.